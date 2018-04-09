Мировые фондовые рынки восстанавливаются на фоне смягчения опасений насчет торговли

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Мировые фондовые рынки сегодня восстанавливаются после того, как растущая напряженность в вопросах торговли между США и Китаем привела к резкому падению индексов в конце прошлой недели, сообщает Dow Jones.

Stoxx Europe 600 к середине утренней части сессии набрал 0,6% на фоне подъема в банковском секторе. Торги на азиатских биржах проходили преимущественно в плюсе, несмотря на резкое падение американских индексов в пятницу. Фьючерсы указывают на то, что S&P 500 начнет торги с повышением на 0,7%.

S&P 500, Dow Jones Industrial Average и Nasdaq Composite в пятницу потеряли более 2%, поскольку инвесторы беспокоились, что обострение торгового конфликта между США и Китаем может угрожать росту мировой экономики.

В воскресенье представители администрации президента США Дональда Трампа, ранее угрожавшие Китаю новыми пошлинами на импорт, смягчили риторику, заявив, что эти меры пока не осуществляются и у сторон есть достаточно времени, чтобы прийти к соглашению и не допустить начала торговой войны.

Выступая в воскресенье на телеканале CBS, министр финансов США Стивен Мунчин сказал, что "не ожидает начала торговой войны". Лоуренс Кадлоу, занимающий пост главы Национального экономического совета, подчеркнул, что "пока ничего не случилось".

В воскресенье Дональд Трамп написал в Twitter, что ожидает от Китая снижения торговых барьеров, поскольку "это будет правильным решением". В результате, по его словам, США примут обоюдные меры в сфере налогов и заключат с Китаем соглашение об интеллектуальной собственности.

"Мы чуть сильнее встревожены, (чем в прошлом месяце). Все мы знаем, как тяжелы последствия пошлин, когда все включаются в эту игру", – комментирует внешнеторговые конфликты инвестиционный директор New York Life Investment Management Чэ Юн.

Однако, по его словам, рынок с равной вероятностью может как просесть из-за торговых противоречий, так и вырасти за счет улучшения корпоративных финансовых показателей. Он отметил, что постепенно наращивает долю акций в своем портфеле.

На этой неделе в США начнется сезон отчетности. По состоянию на пятницу 53 компании из расчетной базы S&P 500 опубликовали оптимистичные квартальные прогнозы. По данным FactSet, это максимальное количество по меньшей мере с 2006 года.

Прогнозы наиболее высоки в технологическом секторе, хотя в прошлом месяце акции этих компаний резко просели.

Акции банков возглавили повышение в Европе на фоне умеренного восстановления доходности гособлигаций, которое повышает прибыль кредитных организаций.

Лидерами в банковском секторе стали бумаги Deutsche Bank. Они добавили 3,9% после того, как крупнейший немецкий кредитор заменил Джона Крайена в должности генерального директора на Кристиана Зевинга, топ-менеджера розничного подразделения. Тот заявил, что не приемлет нереализованные цели, и назвал новые приоритеты банка.

Росту не помешали даже данные о резком снижении немецкого экспорта за февраль. Однако такая динамика может сигнализировать о замедлении общего экономического роста в еврозоне.

Азиатские фондовые индексы преимущественно повышались во второй половине сессии. Гонконгский Hong Kong набрал 1,3% во главе с акциями потребительских, промышленных и технологических компаний. За предыдущие три недели индекс потерял 5,3%.

Как написали экономисты Societe Generale в заметке для клиентов, даже в случае менее вероятного сценария "полноценной" торговой войны, американские пошлины, затрагивающие китайский импорт на сумму 50 млрд долларов, повлияет лишь на 0,1% объема производства в Азии без учета Китая.

"Более серьезную опасность несут дальнейшее обострение конфликта и потенциальные негативные эффекты от ухудшения настроений в деловых кругах и усиления инфляции", – добавили экономисты.

Акции российской алюминиевой компании United Company Rusal Plc, торгующиеся в Гонконге, резко упали после того, как США в пятницу ввели новые санкции против российских физических лиц и организаций.

Японский Nikkei поднялся на 0,5%, а южнокорейский Kospi – на 0,6%. Акции технологических компаний, которые в последние дни возглавляли спад на мировых рынках, сегодня выросли в Азии. Бумаги Samsung Electronics подорожали на 1,7%, отыграв потери предыдущей недели, а акции Nintendo выросли на 0,9%.

Кроме того, инвесторов, похоже, воодушевили новости о том, что лидер Северной Кореи подтвердил готовность обсудить с США ликвидацию ядерного оружия.

Доходность 10-летних гособлигаций США выросла до 2,798% с уровня 2,779%, зафиксированного в конце прошлой недели, на фоне улучшения отношения к риску.

Золото подешевело на 0,3% до 1332,60 доллара, а доллар повысился к иене на 0,2%.

Нефть марки Brent подорожала на 0,3% до 67,33 доллара после того, как сирийский государственный телеканал сообщил о ракетной атаке по авиабазе в Сирии.