Судьба "Русала": перспективы успешной работы под катком санкций США

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ, Марина Аркадьева. Бумаги ОК "Русал" продемонстрировали рекордное снижение после заявления компании о возможности технического дефолта по некоторым кредитным обязательствам на фоне введенных США санкций. Эксперты, опрошенные агентством "Прайм", и сама компания не исключают неблагоприятного развития событий в перспективе, однако пока их масштаб предсказать сложно.

В пятницу стало известно, что США, в частности, ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их структур. В новый список попал миллиардер Олег Дерипаска, а также подконтрольные ему компании - En+ Group, "Русал", группа "ГАЗ" GAZA, "Базовый элемент". Бизнесмен заявил, что проанализирует ситуацию после выходных. "Русал" выразил сожаление и организовал консультации с юристами.

В понедельник алюминиевый гигант сообщил, что может объявить техдефолт по ряду своих кредитных обязательств. Компания указала, что первоначальная оценка влияния санкций показывает, что их последствия могут оказать существенное негативное влияние на бизнес и перспективы группы. Акционерам и потенциальным инвесторам посоветовали проявлять осторожность при работе с ценными бумагами. Акции "Русала" рухнули на фондовой бирже Гонконга и Московской бирже более чем на 40%. При этом алюминий отреагировал на события небольшим ростом стоимости на фоне опасений в дефиците предложения на рынке.

Аналитики "Атона" в своем обзоре отмечают, что именно публичные компании "Русал" и En+ в самой значительной степени пострадали от последних действий США. Добавление в санкционный список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами.

Минфин США дал один месяц на продажу акций и долговых инструментов "Русала" - ограничение на операции вступает в силу 7 мая. Кроме того, американским гражданам дано два месяца на завершение действующих контрактов и прекращение взаимодействия с компаниями, попавшими в санкционный список.

ДЕФОЛТ ПОД ВОПРОСОМ

Аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, отмечает, что помимо предписания американских властей своим гражданам избавиться от бумаг "Русала", ситуация осложняется тем, что компания лишилась 20% рынка своего сбыта. "В такой ситуации можно ждать вариантов предъявления обязательств к погашению, что, естественно, негативно отразится на финансовых потоках компании. Впрочем, кричать о том, что "всё пропало", пока рано. "Русал" остаётся прибыльным, ему остаются доступными остальные мировые рынки", - говорит он.

"С другой стороны, сложившиеся обстоятельства ухудшают возможности компании по кредитованию в Европе и США. Более того, могут быть под угрозой поставки не только в США, но и в страны, где продукция "Русала" используется для производства товаров, направляемых в США. Если дело зайдёт столь далеко, тогда у компании могут быть весьма большие проблемы вплоть до дефолтов и реструктуризации компании", - полагает эксперт.

"Технический дефолт вполне реален, он связан пока не с платежными возможностями самой компании, а именно с вероятными техническими трудностями. Если "Русалу" заблокируют расчеты в долларах, станет невозможным своевременное обслуживание долга – платежи могут просто не дойти до кредиторов", - считает эксперт "Финама" Алексей Калачев.

Долг "Русала" по МСФО на начало года составлял более 8 миллиардов долларов, в том числе более 1 миллиарда долларов - евробонды. Почти весь долг номинирован в долларах. Отсюда и вероятность технического дефолта. В то же время почти весь долг – долгосрочный, и больших финансовых проблем можно избежать, если начать переговоры о реструктуризации обязательств и переводе части платежей в рубли, полагает эксперт.

РЕАКЦИЯ РЫНКОВ

Фондовые рынки реагируют на события вокруг "Русала" и En+ отрицательно, что естественно, ведь есть риск превращения активов в "токсичные", и держатели постараются от них по возможности избавиться, поясняет Калачев.

"В ближайшей перспективе, хотя бы даже и с откатами, бумаги этих компаний будут, вероятнее всего, продолжать снижение. Прежде, чем можно будет строить дальнейшие прогнозы, нужно дождаться, когда и на каких уровнях падение закончится. Подобных ситуаций просто еще не было, чтобы существовал реальный риск полной блокировки деятельности компании, хотя бы на одном – американском – рынке и существующем риске распространения этой практики на другие зарубежные рынки", - отмечает аналитик "Финама".

По его мнению, создавшаяся ситуация угрожающая, но не вполне определенная, инвесторам стоит подождать развития событий, однако лучше не имея на руках "токсичных" активов. Когда распродажи закончатся, будет значительный отскок, но как долго он продлится, эксперт прогнозировать затрудняется.

"Мы ожидаем прояснения ситуации от компаний/собственника, которые могли бы пролить свет на потенциальный масштаб негативного влияния на бизнес и дальнейшие действия для его минимизации. На данном этапе слишком рано делать какие-либо окончательные выводы относительно торгуемых акций/долговых инструментов "Русала" и En+", - сообщают аналитики "Атона".

Калачев отмечает также, что рынок алюминия на обстановку пока реагирует сдержанно. "С одной стороны, необходимость переориентировать объемы по металлу с американского на другие рынки может оказать давление на эти рынки в сторону понижения. Напротив, если действие санкций распространится за пределы США, и "Русал" не сможет продавать металл и на других рынках, может образоваться дефицит алюминия", - считает он.

ВЛАСТИ ПОДДЕРЖАТ

Между тем, как ранее в понедельник сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, власти РФ намерены оказать поддержку компаниям, попавшим под новые санкции США. Правда, он не стал комментировать, какого рода помощь может быть им оказана.

Дворкович заявил, что российские власти заранее обсуждали некоторые меры поддержки для компаний на случай ужесточения санкций. Он отметил, что государство очень внимательно относится к ведущим отечественным промышленникам, так как это многотысячные коллективы и важные рабочие места для нашей страны.

ОК "Русал" - лидер мировой алюминиевой отрасли, на его долю приходится около 6% мирового производства алюминия и глинозема. Активы расположены в 13 странах на пяти континентах, основные производственные мощности расположены в Сибири. "Русал" реализует продукцию преимущественно на рынках Европы, России, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии и Южной Корее. В компании работает около 62 тысяч человек.

По итогам 2017 года "Русал" увеличил производство алюминия на 0,6% - до 3,707 миллиона тонн. Чистая прибыль компании по МСФО в 2017 году составила 1,222 миллиарда долларов.