Рубль поищет поддержку в районе 60 к доллару, дефицита валюты не будет

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль будет искать поддержку в районе достигнутых уровней, ситуация не похожа на 2014 год, когда на рынке валюты из-за паники курс "летал" на 20 рублей, говорят опрошенные агентством "Прайм" эксперты.

Дефицита валютной ликвидности на рынке нет и не ожидается, ЦБ готов к наметившейся волатильности, говорят они.

Курс доллара расчетами "завтра" к 17.37 мск рос на 2,14 рубля - до 60,31 рубля, курс евро - на 2,96 рубля - до 74,34 рубля, следует из данных Московской биржи. Темпы снижения рубля рекордные за несколько месяцев.

Ранее в понедельник доллар повышался до 60,56 рубля - максимума с ноября 2017 года, а евро - до 74,61 рубля - с августа 2016 года.

Фондовый рынок толкнул рубль вниз

Основной удар на рубль пришелся со стороны фондового рынка, полагает Сергей Романчук из Металлинвестбанка.

Санкции против "Русала" потянули за собой опасения по поводу других российских компаний и банков, которые обвалились в цене на 5-17%. Это стало результатом масштабного вывода средств инвесторов из фондовых активов. Для сравнения – дневной объем торгов обыкновенными акциям Сбербанка SBER(наиболее ликвидный инструмент на торгах акциями) уже превышает рекордные 52 миллиарда рублей.

"Средства инвесторов из акций и облигаций срочно потекли в валюту, что и вызвало такой обвал рубля в понедельник", - говорит Романчук.

Текущая ситуация на валютном рынке вызвана паникой на фондовом рынке и отражает возросшую волатильность из-за санкционных рисков, также полагает Олег Кузьмин из компании "Ренессанс Капитал".

"Возможно, что это отложенные страхи по поводу санкций, которых рынок ждал месяц назад, но тогда так и не дождался", - говорит он.

В какой-то мере текущую ситуацию можно назвать сворачиванием carry trade, когда инвесторы, заходившие в высокодоходные рублевые активы, продавая валюту, теперь развернулись и продают рублевые активы, а валюту активно покупают, говорит Егор Сусин из Газпромбанка.

"Текущая ситуация на рынках это вопрос валютного хеджирования, обусловившая краткосрочный рост волатильности. Впрочем, сворачивание carry trade может подкорректировать ближайшие планы Минфина по размещению ОФЗ (в среду) – ведомству придется сократить предложение или выбрать для аукциона наиболее привлекательные активы", - говорит он.

Ликвидность сохраняется высокой

Впрочем, что радует в сложившейся ситуации, так это сохранение ликвидности на внутреннем рынке валюты, отмечает Романчук из Металлинвестбанка.

"Ситуация абсолютно не похожа на 2014 год, и повтора масштабных колебаний курса валюты ожидать не стоит. Тогда за день доллар, к примеру, ходил в коридоре 58-80 рублей. Сейчас же мы видим двусторонний процесс, и экспортеры, пользуясь высоким курсом, конвертируют валюту в рубли, например, для платежей в бюджет. Дневной объем торгов долларом расчетами "завтра" на этом фоне уже превысил рекордные за много месяцев 8,5 миллиарда долларов", - сказал он.

"Увеличения оттока капитала из России мы пока не ожидаем. Валютная ликвидность пока остается в норме – угрозы финансовой стабильности нет. В случае появления таких признаков, ЦБ РФ может опять включить механизм валютного РЕПО, есть также валютный СВОП", - рассуждает Кузьмин из "Ренессанс Капитала".

Прогнозы

В текущих условиях уровень в 60 рублей за доллар выглядит не так трагично – рынок и так пришел бы к нему, без санкций в условиях ухудшения платежного баланса, поэтому пока есть шанс удержаться около этих уровней в отсутствие новых санкций, оценивает Романчук.

Сейчас на рынке отмечается возросшая волатильность, но фундаментальные факторы пока дают основания оценивать курс доллара в 59 рублей при цене нефти 55 долларов за баррель, говорит Кузьмин из "Ренессанс Капитала".

"Мои оценки летнего курса находятся в диапазоне 60-62 рубля за доллар, вот курс и пришел туда, хотя и довольно быстро. Сейчас доллар приблизился к сильному сопротивлению, и дальнейшее его продвижение вверх затруднительно. Могут активизироваться экспортеры с продажей валютной выручки", - говорит Сусин из Газпромбанка.

"В то же время, если спираль санкционной войны будет раскручиваться, то на фоне продолжающегося вывода средств из российских фондовых активов рубль может подскочить до 61-62 рубля", - оценивает Романчук.