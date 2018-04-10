FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Где граница дружбы между Си Цзиньпином и Трампом?


  • #Президент США Дональд Трамп и председатель Китая Си Цзиньпин в Большом зале народа в Пекине. 9 ноября 2017 года
    © AFP, Fred Dufour 

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Что может означать небольшая стычка между друзьями? Президент США Дональд Трамп настаивает на том, что, несмотря на растущую напряженность, он по-прежнему считает председателя КНР Си Цзиньпина своим другом.

Сегодня Си Цзиньпин ответил взаимностью, просигнализировав в своем выступлении на Боаоском азиатском форуме, что он по-прежнему настроен на переговоры, чтобы избежать полномасштабного торгового конфликта. Фьючерсы на индекс S&P выросли после того, как он пообещал понизить пошлины на импортные автомобили в 2018 году, сократить ограничения на иностранную собственность в ключевых отраслях и лучше защищать иностранную интеллектуальную собственность, сообщает Dow Jones.

Подобные обещания Си Цзиньпин давал и раньше, но, сделав это напрямую на таком важном форуме, он придал им больше веса. Однако в своем выступлении он также повторил давнишние претензии, касающиеся ограничений на экспорт высокотехнологичной продукции в Китай. Обещания в отношении интеллектуальной собственности нужно будет оперативно реализовать, чтобы успокоить таких "ястребов", как Роберт Лайтхайзер, торговый представитель США, который обвинял Пекин в том, что он постоянно использует США.

Всемирная торговая организация (ВТО)Китай открыл спор с США в ВТО по новым пошлинам на импорт стали и алюминия

Комментарии Си Цзиньпина относительно интеллектуальной собственности, которая является основной причиной торговой войны, оставляют большое пространство для домыслов. Председатель пообещал реорганизовать агентство, отвечающее за интеллектуальную собственность, и более эффективно обеспечивать исполнение законов. Администрация Си Цзиньпина уже показала, что она может реализовывать изменения в корпоративном поведении, от которых уклонялись ее предшественники, благодаря растущей борьбе с коррупцией. Неожиданно эффективные кампании, направленные на сокращение сталеплавильных мощностей, на ограничение загрязнения воздуха в зимний период и ограничение хитроумных схем по управлению капталами, стали свидетельством серьезности его намерений. Если такие методы будут использоваться для борьбы с присвоением интеллектуальной собственности, то это меняет дело.

К сожалению, остается неясным, действительно ли Си Цзиньпин и его помощники верят, что это соответствует интересам Китая. В своих комментариях Си Цзиньпин призвал китайские и иностранные компании обеспечить "нормальный технологический обмен и сотрудничество".

В своем выступлении Си Цзиньпин также указал на риски чрезмерных усилий. Непосредственно после консолидации своей власти, в результате которой он получил много врагов, Си Цзиньпин не захочет показать, что он отступает перед угрозами американцев.

Ровно до сих пор и простирается дружба: Си Цзиньпину также необходимо показать, что он что-то получает в результате любой сделки. Таким образом, перспективы перемирия в торговой войне между США и Китаем, очевидно, будут основаны на желании Трампа идти на компромисс в той же мере, как и на действиях, которые предпримет Китай.

Трудности на рынках еще далеко не преодолены.

Версия для печати

Торговые войны

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ