Инвесторы на мировых фондовых рынках взяли паузу, ждут протоколов ФРС

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Торги на мировых рынках акций сегодня в основном проходят с небольшим снижением, тогда как накануне американские фондовые индексы добились максимального дневного прироста за этот месяц. Многие инвесторы ждут данных по инфляции и денежно-кредитной политике США, которые будут опубликованы в течение дня.

Индекс Stoxx Europe 600, повышавшийся на протяжении двух предыдущих дней, сегодня опустился на 0,3%. Динамика на азиатских рынках акций была неоднородной. Фьючерсы указывают на то, что индекс S&P 500 опустится в начале торгов на 0,5%. Вчера он набрал 1,7%.

В последние дни индексы колеблются. Инвесторы пристально следят за высказываниями представителей США и Китая, оценивая вероятность торговой войны. Внимание привлекает и выступление гендиректора Facebook Марка Цукерберга в конгрессе США. Он разъяснил позицию компании в отношении защиты пользовательских данных.

Вчерашние заявления президента Китая Си Цзиньпина смягчили опасения насчет торговой войны и успокоили рынок. Однако старший инвестиционный аналитик Bank of Singapore Джеймс Чео считает, что волатильность сохранится по крайней мере до конца мая, учитывая запланированное введение в США таможенных пошлин.

"Теперь мяч снова на стороне (президента США Дональда) Трампа", – сказал он. Американскому лидеру, по словам Чео, предстоит решить: добиться быстрой победы, приняв уступки со стороны Китая, или продолжать борьбу.

Сегодня в США также будут опубликованы данные по инфляции и протоколы мартовского заседания ФРС.

"Меня интересует, признают ли (руководители ФРС) волатильность и неопределенность (на рынках), – говорит инвестиционный директор Cresset Wealth Advisors Джек Эблин. – Мы помним о так называемом пут-опционе Бернанке и пут-опционе Йеллен в денежно-кредитной политике, а признание волатильности может быть сигналом о пут-опционе Пауэлла".

Тем временем японский Nikkei Stock Average сегодня понизился на 0,5%. Австралийский S&P ASX 200 также потерял 0,5% на фоне снижения акций крупных местных банков после вчерашнего резкого роста.

Фондовые индексы Гонконга, Шанхая и Шэньчжэня повысились, но их рост не превышал 1%.

Глава центрального банка Китая сегодня заявил, что дневной торговый лимит в рамках связи с Гонконгской фондовой биржей в следующем месяце будет увеличен в 4 раза, до 52 млрд юаней (8,27 млрд долларов). Это касается денежных потоков, идущих в Китай. Однако даже сейчас дневной лимит, как правило, не исчерпывается.

Акции биржевого оператора Hong Kong Exchanges & Clearing подросли на 2,3%.

Исполнительный директор UOB Kay Hian Стивен Лон отметил, что эти меры предшествуют июньскому включению некоторых китайских акций в индексы MSCI.

Он настороженно относится к недавнему подъему на Гонконгской фондовой бирже и считает, что рост замедлится из-за геополитической напряженности и внешнеторговых рисков, которые по-прежнему омрачают инвестиционную обстановку.

Глава центрального банка Китая пообещал расширить доступ иностранных лиц к банковскому и страховому секторам Китая, а также к местному рынку ценных бумаг. К концу года взаимный доступ должен быть открыт на фондовых биржах Шанхая и Лондона.

Инфляция в Китае за март оказалась ниже ожиданий, тогда как в феврале индекс потребительских цен подрос на максимальную величину за четыре года. Некоторые объяснили этот скачок праздничным сезоном.

Главный экономист Standard Chartered Bank по Большому Китаю и Северной Азии Дин Шуан связывает низкие мартовские показатели с сезонными факторами. По его словам, один лишь месяц ослабления инфляции не заставит Китай отказаться от относительно жесткой денежно-кредитной политики.

Цены на нефть во вторник выросли на максимальную величину за 16 месяцев, рост превысил 3%. Это поддержало сегодня акции азиатских нефтегазовых компаний. Однако на момент написания обзора нефть марки Brent подешевела на 0,3% до 70,79 доллара за баррель.