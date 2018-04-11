Затянувшийся обвал рубля спровоцирует рост цен на новостройки

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Очередной обвал курса рубля может сказаться на рынке новостроек, причем самый пессимистичный сценарий связан с долгосрочным падением национальной валюты, рассказали эксперты, опрошенные РИА Недвижимость.

США в пятницу ввели новые санкции против России. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании. На этом фоне курс доллара в среду поднимался выше 64 рублей, а евро — выше 80 рублей.

Все будет плохо

Падение курса рубля способно повлиять на цену жилья в Москве в сторону увеличения, если эта тенденция сохранится и станет долгосрочной, предупреждает заместитель генерального директора концерна "Крост" Марина Любельская. "Хотя сегодня есть основания полагать, что этот скачок носит импульсный характер", - уточняет она.

В периоды нестабильности среди населения возникают инфляционные опасения, и люди под влиянием ажиотажа покупают недвижимость, рассуждает коммерческий директор ФСК "Лидер" Ольга Тумайкина. Поэтому в краткосрочной перспективе стоит ожидать увеличения спроса на новостройки, что может повлечь за собой увеличение стоимости квадратного метра, добавляет она.

Как показали долгосрочные исследования, при изменении индекса обменного курса на 1% стоимость квадратного метра столичного жилья возрастала примерно на 800 рублей. При увеличении в такой же степени индекса цен на строительные материалы, номинальная цена квадрата увеличивалась еще на тысячу рублей, подсчитала управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая. Так что при сохранении текущей негативной тенденции стоимость квадрата в новостройках может возрасти на несколько тысяч рублей, отмечает она.

Эксперты, опрошенные РИА Недвижимость, также отметили, что рост цен на жилье может вызвать не только ажиотажный спрос, но и подорожание стройматериалов.

"Некоторые девелоперы используют при строительстве до 50-60% иностранных материалов. Их стоимость будет дорожать вслед за иностранной валютой и, чтобы компенсировать убытки и сохранить показатели маржинальности, компании будут вынуждены повышать цену квадратного метра", - предупреждает Любельская.

Снижение курса рубля может скорректировать планы по внедрению проектного финансирования, прогнозирует генеральный директор Tekta Group Роман Сычёв. Возможно, регулятору понадобится дополнительная ликвидность, которая в свою очередь ускорит инфляцию, а это неизбежно приведет к повышению ставок по кредитам и ценам на новостройки, объясняет он.

Все будет хорошо

Эксперты также отметили, что сложившаяся ситуация с курсом рубля может и не оказать никакого существенного воздействия на рынок жилья.

Высокая конкуренция и большой объем предложения по-прежнему будут вынуждать девелоперов сдерживать цены даже в условиях снижения курса рубля, предполагает Литинецкая.

По сравнению с 2014 годом ситуация в строительной отрасли с точки зрения замещения импортных материалов и оборудования нормализовалась, поэтому такой фактор, как рост цен на стройматериалы, не сыграет столь драматичной роли, как раньше, добавляет Сычёв.

"Дело в том, что на московском рынке недвижимости финансовые модели составляются в рублях, и курсы валют не очень сильно на них влияют", - добавляет вице-президент по розничным продажам группы ПСН Екатерина Тейн.

Если колебания краткосрочные, то они никак не отразятся на цене жилья, рассуждает руководитель по работе с ключевыми партнерами Est-a-Tet Роман Родионцев. Но даже если они будут носить более длительный характер и покажут большую амплитуду, у застройщиков есть вариант без повышения стоимости жилья, добавляет он.

"В таком случае застройщики обратятся к импортозамещению и отдадут предпочтения российским аналогам предусмотренных ранее комплектующих элементов, либо подберут импортные аналоги в другой валюте или просто дешевле", - заключает Родионцев.