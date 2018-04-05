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Крупные банки фиксируют некоторый рост спроса россиян на иностранную валюту


  • #Доллары
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Российские крупные банки, включая Сбербанк SBER, наблюдают некоторый рост спроса населения на иностранную валюту на фоне падения курса рубля, следует из опроса агентства "Прайм" ряда кредитных организаций.

США в пятницу ввели новые санкции против России. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании. Это решение американских властей вызвало резкое падение курса рубля. Так, курс доллара в среду поднимался выше 65 рублей, а евро - выше 80 рублей.

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"Мы отмечаем некоторый повышенный интерес клиентов к валютным операциям, однако рост спроса компенсируется ростом предложения. Ситуация устойчива, Сбербанк готов удовлетворить спрос клиентов в любом объёме", - сообщили в крупнейшем российском банке.

"Мы наблюдаем повышенный спрос на валюту с 9 апреля по настоящее время. Мы считаем, что повышенный спрос связан с высокой волатильностью курсов на рынке", - отметили в пресс-службе банка "Уралсиб".

Некоторое увеличение спроса на валюту наблюдают и в "Возрождении", при этом в банке отмечают, что спрос нельзя назвать ажиотажным.

Ажиотажа нет

Однако другие кредитные организации не фиксируют повышенного интереса к операциям с иностранной валютой.

Так, например, в Альфа-банке, который является крупнейшим частным банком России, не увидели увеличения объемов операций с валютой. "В части наличных операций с валютой никаких существенных отклонений не наблюдается, сохраняется штатный режим работы, характерный текущему периоду года", - указали в кредитной организации.

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Банк "Восточный" также не видит ажиотажа в обменных пунктах. "Ситуация примерно такая же, как и в предыдущие дни – население больше продает нежели покупает наличную валюту и тем самым фиксирует прибыль", - подчеркнул руководитель отдела операций на финансовых рынках банка Константин Кочергин.

Повышенного спроса на валюту не наблюдает и крымский РНКБ. "Банк не отмечает повышенного спроса на наличную иностранную валюту в Крыму и Севастополе, показатели по количеству и объему совершения валютообменных операций сохраняются в пределах нормы. Банк располагает достаточным количеством наличной иностранной валюты для удовлетворения потребностей крымчан и гостей полуострова", - отметили в кредитной организации.

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