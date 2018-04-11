Пенсионный возраст в России все-таки постараются повысить

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ, Наталья Карнова. Как ожидали многие эксперты, после президентских выборов в России вновь принялись обсуждать тему повышения пенсионного возраста. Никаких решений по этому дискуссионному вопросу пока не принято, однако они уже назрели, заявил в среду премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, этот вопрос связан со средней продолжительностью жизни в стране, которая выросла на 30 лет с момента принятия последнего решения на эту тему в 1930-е годы. Тогда она составляла около 40 лет. При этом премьер подчеркнул, что никаких резких и непродуманных выводов в этой сфере быть не должно.

Ранее в СМИ был обнародован доклад Центра стратегических разработок (ЦСР) "Стратегия развития страны 2018-2024". Согласно планам этого учреждения, возглавляемого экс-главой Минфина Алексеем Кудриным, пенсионный̆ возраст к 2034 году достигнет 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин. Сейчас женщины в РФ выходят на пенсию в 55 лет, а мужчины в 60.

Благодаря более долгой̆ и более здоровой̆ жизни, граждане смогут дольше оставаться активными и востребованными. На протяжении 16 лет пенсионный̆ возраст будет постепенно расти и к 2034 году достигнет 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин, говорится в докладе. Это даст возможность каждому, даже в зрелом возрасте, реализовать себя в профессии и получить более высокий доход в старости. "Поработал на 5 лет дольше — получил пенсию на треть выше", — резюмируют авторы доклада.

Заработай для себя сам

По мнению опрошенных агентством "Прайм" экспертов, вопрос повышения пенсионного возраста действительно назрел, и с большой долей вероятности, решения после выборов все-таки будут приняты. Менять нынешнюю ситуацию в связи с растущим дефицитом Пенсионного фонда необходимо. Причина этого – сложившаяся демографическая ситуация, когда количество работающих сокращается, а число пенсионеров, напротив, растет.

"Пенсионный возраст был уставлен еще в довоенные годы. С тех пор изменилась структура населения, экономика и демографическая ситуация. На сегодняшний день на одного занятого приходится 1,59 пенсионера", - комментирует президент АНПФ Сергей Беляков.

Кроме того, в России действительно низкий пенсионный возраст по сравнению с другими странами, напомнил ведущий аналитик AMarkets Артем Деев. "Он не менялся со времен Советского Союза, и это при том, что качество медицины растет, трудоспособный возраст тоже растет, многие люди в это время полны сил и готовы продолжать свою деятельность. Поэтому обсуждение такого вопроса в правительстве не лишено здравого смысла", - считает он.

К тому же Россия известна как страна с низкой производительностью труда, в связи с чем повышение пенсионного возраста играет в обе стороны. Люди больше зарабатывают на пенсию, могут себя больше реализовать, а государство получает работников, которые могут делиться с молодым поколением своим опытом, добавил эксперт.

Считаем годы

Однако меры, как говорит Медведев, должны быть взвешенными. То, что предлагает Кудрин и его команда, очень радикально, считает доцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ им. Г.В.Плеханова Людмила Иванова-Швец.

"Пока продолжительность жизни была чуть выше выхода на пенсию, повышать возраст было, по меньшей мере, неэтично. Сейчас продолжительность жизни составляет 71 год, но для мужчин - 65 лет, это же и предлагаемый возраст выхода на пенсию. Если сравнивать с европейскими странами, то получается, что у них возраст выхода на пенсию - 63-75 лет, а продолжительность жизни в среднем - 82 года. Получается, что предлагая повысить пенсионный возраст до уровня европейских стран, мы не обращаем внимания на другой связанный с этим другой показатель - продолжительность жизни", - рассуждает Иванова-Швец.

По ее мнению, скорее всего, речь должна идти о возрасте выхода на пенсию для женщин - не больше 60 лет, для мужчин - не больше 63. Перспективу до 2034 года можно рассматривать, если у нас продолжительность жизни приблизится к 80 годам.

В свою очередь, Беляков отмечает, что чем быстрее будет принято решение, тем более плавно произойдет повышение возраста. "Наше предложение - это повышение пенсионного возраста на полгода каждый год. Существует несколько подходов увеличения возраста: 65 для обоих полов, и 63/65 женщины/мужчины. Мы поддерживаем второй вариант", - сказал он

Вырастут ли пенсии

При этом эксперты сомневаются, что данная мера приведет к серьезному повышению пенсий. Пенсионный возраст будет повышен не сейчас и единомоментно, а в отдаленной временной перспективе. "Проблемы же в ПФР налицо уже в настоящее время. И пока существует такая схема формирования пенсии работающих, которая в большей степени зависит от заработка и стажа работы, а не от возраста выхода на пенсию", - напомнила представитель РЭУ им.Г.В.Плеханова.

Повышение пенсионного возраста – лишь одно из средств, позволяющих увеличить пенсию, согласен Беляков. Безусловно, определенный рост пенсий произойдет из-за увеличения срока их накопления, то есть, люди будут больше работать. Однако для существенного роста необходимо принять целый пакет мер по изменению пенсионной системы. В частности, нужно развивать накопительную часть, отказаться от балльной системы, индексировать пенсию на уровень выше инфляции, пересмотреть льготные категории пенсионеров и т.п.

По словам Деева, увеличение пенсий зависит не от того, сколько человек работает, а того, в каком состоянии находится пенсионная система страны и каким образом работают инвестиционные программы по пенсионным накоплениям. В этом вопросе России еще предстоит долгий путь реформ.