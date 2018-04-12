МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Сильное восстановление экономики еврозоны в 2017 году стало большой неожиданностью, а также одним из факторов, позволившим экономике Великобритании расти быстрее, чем прогнозировалось, сообщает Dow Jones.

В 2017 году ВВП еврозоны вырос на 2,3%. Это был самый быстрый рост за десять лет, намного превысивший прогноз независимых экономистов, которые в начале года ожидали, что экономика валютного союза вырастет всего на 1,3%.

Индикаторы доверия компаний и потребителей в начале 2018 года были самыми высокими за 18 лет, что позволило экономистам повысить прогнозы роста на этот год до 2,4%, хотя год назад они ожидали, что ВВП еврозоны вырастет лишь на 1,5%.

Замедлилось ли восстановление экономики еврозоны теперь?

Ряд данных за 1-й квартал оказались разочаровывающими. В феврале по сравнению с январем экспорт товаров из Германии сократился на 3,2% при прогнозе роста на 0,4%. Промышленное производство в Германии за этот период сократилось на 1,5%, хотя экономисты ожидали роста на 0,3%.

Вышедшие на этой неделе данные указывают на более сильное замедление роста. В феврале по сравнению с январем промышленное производство в Италии сократилось на 0,5%, а во Франции производство в обрабатывающей промышленности сокращалось второй месяц подряд.

Эти разочаровывающие данные отразил фондовый рынок: индекс Stoxx 600 снизился от достигнутого в январе пика на 7%.

Конечно, слабые данные за два месяца могут не означать серьезного замедления. Сейчас большинство экономистов склонно считать, что это - временное снижение, объясняя его многими факторами, такими как холодная зима в большей части Европы, усиление евро и эпидемия гриппа, которая повысила уровень заболеваемости в Германии.

Другие экономисты указывают, что результаты последних опросов, которые, хотя и не оправдав ожиданий, сигнализируют об устойчивых темпах роста экономики.

При этом в ближайшие месяцы следует внимательно следить за несколькими моментами, которые могут превратить замедление роста в более серьезные проблемы.

Во-первых, несмотря на замедление роста, некоторым частям экономики еврозоны угрожает риск перегрева. Такая вероятность обусловлена тем, что в течение нескольких лет экономика еврозоны росла темпом, превышающим долгосрочный потенциальный темп роста, то есть такой темп, при котором экономика растет, не генерируя инфляцию.

Уже сейчас есть свидетельства затруднений в некоторых отраслях и сообщения о дефиците квалифицированных работников в некоторых странах, включая Францию, хотя уровень безработицы там составляет 9,2%. Риск состоит в том, что ограничения со стороны предложения будут сдерживать рост экономики, одновременно толкая вверх инфляцию.

Вторая проблема - напряженность в мировой торговле.

Еврозона особенно сильно подвержена рискам перебоев в торговле. Положительное сальдо текущего счета ее платежного баланса равно 3,6% ее ВВП, а это значит, что ее промышленность сильно зависит от внешнего спроса.

В последние годы еврозона много выиграла благодаря буму китайской экономики. В 2017 году экспорт из еврозоны в Китай вырос на 21,7%, а положительное сальдо торгового баланса внесло наибольший вклад в рост ее ВВП. Даже ускорение роста капиталовложений во многом было простимулировано спросом со стороны Китая. Вероятно, текущее замедление роста в еврозоне отражает замедление роста китайской экономики и ужесточение условий кредитования в Китае.

Третья проблема связана с наличием ликвидности на мировом рынке, условия финансирования на котором ужесточаются с тех пор, как ФРС начала повышать процентные ставки и сокращать портфель своих активов, а ЕЦБ замедлил темп покупки облигаций.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла от района 2% в сентябре до 2,8%. Доходность может продолжить расти в результате сочетания необходимости финансирования снижения налогов в США и усиления инфляционных ожиданий в условиях дополнительного стимулирования экономики, уже работающей в полную силу.

Рост процентных ставок на фоне замедления роста мировой экономики может вызвать обеспокоенность по поводу большого объема долга частного сектора в развитых экономиках, который повышает риск очередного приступа спровоцированной рынком дестабилизации экономики, сказал Иан Харнетт из Absolute Strategy Research. Новым кредитным рискам подвержен рынок корпоративных облигаций США, который за четыре года вырос на 50%, CANNS (рынок Канады, Австралии, Норвегии, Новой Зеландии и Швеции), а также такие сильно закредитованные экономики еврозоны, как Франция и Нидерланды.

Способность еврозоны противостоять этим рискам усилится, если она сможет провести реформы с целью повышения производительности на уровне стран или укрепить устойчивость на уровне валютного союза.

В последние годы еврозона могла рассчитывать на достаточно благоприятные рыночные условия, так как инвесторы покупали ее активы, желая заработать на восстановлении после долгового кризиса. Теперь, вероятно, рост замедляется, и в отсутствие значимых реформ где-либо, кроме Франции, похоже, такие покупки уже не настолько целесообразны.

На самом деле, главная задача еврозоны - просто поддержать заинтересованность инвесторов.