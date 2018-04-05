Акции "Русала" отыграли треть потерь после введения новых санкций США

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Акции "Русала" в четверг отыграли треть потерь после введения новых санкций США, поднявшись выше 21,4 рубля за акцию на Московской бирже.

К 13.19 мск акции "Русала" росли на 4,12% - до 21,98 рубля. При этом индекс Мосбиржи снижается на 0,01%, следует из данных Московской биржи.

Как падали акции "Русала"

До введения санкций акции "Русала" торговались на уровне 34,2 рубля. В понедельник, 9 апреля, на предупреждении компании о возможном техдефолте по ряду кредитов, акции "Русала" обвалились почти на 50% к уровню предыдущего закрытия - до 15,04 рубля (минимум после введения санкций).

"Русал" 9 апреля сделал сообщение на Гонконгской фондовой бирже о том, что компания может объявить технический дефолт по некоторым своим кредитным обязательствам из-за санкций в отношении компании со стороны США.

США в пятницу, 6 апреля, ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников. В новый санкционный список попал и миллиардер Олег Дерипаска, а также подконтрольные ему компании - En+ Group, "Русал", группа "ГАЗ" GAZA.

"Отскок" бумаг

Спекулятивные идеи "на отскок" уже реализованы, считает аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин. "Включение компании в черный список OFAC (департамента Минфина США по контролю за иностранными активами - ред.) создает для бизнеса компании существенные и не до конца понятные нам риски, которые могут негативно сказаться на капитализации", - отмечает он.

Аналитик рекомендует выходить из бумаг долгосрочным инвесторам. От текущих уровней реализация даже краткосрочных спекулятивных идей не выглядит приемлемой с точки зрения соотношения риска и доходности, поясняет свою рекомендацию Нигматуллин.

"Русал" не "Трансаэро" TAER, рост объясняется потеплением американо-китайских отношений и уверенностью в государственной поддержке, в бизнес-модели, в обеспечении по долговым ценным бумагам, в желании и в способности финансового менеджмента найти деньги с учетом структуры капитала", - в то же время замечает директор аналитического департамента "Golden Hills – КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

По мнению эксперта, росту акций "Русала" также помогает стремление инвесторов повторить успех 2014-2015 года, когда компании, которые ассоциируются с мощью экономики нашей страны, прыгнули в цене выше других.

Развитие ситуации

"Если смотреть на вещи прагматично, то диалог США с Китаем и НАФТА (Североамериканская зона свободной торговли - ред.) создает ожидания снижения иностранных барьеров на импорт из КНР, и если металл все же будет вывозиться из Китая, хотя бы в страны НАФТА, то есть вероятность того, что страновые риски не реализуются, и со временем можно будет наладить реэкспорт, то есть поставки в Китай того количества металла, которое он сможет дополнительно вывозить в одну из стран НАФТА", - считает Крылов из "Golden Hills – КапиталЪ АМ".

По мнению Нигматуллина из "Открытие Брокер", по еврооблигациям компании нет сомнений в том, что эмитент исполнит свои обязательства. Впрочем, выйти отсюда в ближайшее время без потерь также представляется проблематичным из-за отключения от расчетно-клиринговых систем (Clearstream), добавляет он.

"Осторожные прогнозы по операционным перспективам компании, исходя из доступной на текущий момент информации, позволяют предположить следующий сценарий развития ситуации. "Русал" будет вынужден продолжительное время работать "на склад" из-за санкций, но рост цен на алюминий отчасти компенсирует понесенные с учетом этого убытки. По всей видимости, акции будут волатильны под влиянием новостного потока с центром колебаний вблизи текущих уровней", - прогнозирует аналитик.