Ралли алюминия застопорилось

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Цены на алюминий утратили часть позиций, достигнутых после резкого скачка, происходившего во вторник. Инвесторы решили воспользоваться сокращением мирового предложения алюминия (без учета Китая) на 13%, сообщает Dow Jones.

Фьючерсы на алюминий на LME торговались с понижением на 1,5%, по 2213 доллара за тонну. Тем не менее котировки за последнюю неделю выросли на 10,3%.

Фьючерсы на медь на LME упали в цене на 1,7% до 6965 долларов за тонну. Золото на рынке спот снизилось в цене на 0,5% до 1346,36 доллара за тройскую унцию.

Падение цен на алюминий произошло после того, как трейдеры стали распродавать металл, хранящийся на LME, сократив в четверг его запасы в биржевых хранилищах на 94 450 тонн, или на 7,6%. В предыдущие дни алюминий резко дорожал, так как страны Запада стали прекращать сотрудничество с компанией РУСАЛ, вторым мировым производителем алюминия, после ввода США санкций в отношении этой компании и ее владельца Олега Дерипаски.

Рекордный объем сделок, зафиксированный во вторник, также почти повторился в среду, однако торги в четверг проходят уже в более спокойном ключе, замечает Аластер Мунро, брокер Marex Spectron.

"Вчера на рынке алюминия доминировали агрессивные покупки", – сообщил Мунро, добавив, что за последнюю неделю короткие позиции по алюминию в Лондоне сократились почти вдвое.

"Рынок алюминия, похоже, преодолел первоначальный шок, возникший, когда США объявили о санкциях против России", – заметили в Commerzbank.

В первой половине этой недели ралли цен на алюминий ускорилось, когда Лондонская биржа металлов пересмотрела свою позицию по торговле алюминием, производимым РУСАЛом. Если в начале LME не спешила реагировать на действия властей США, то потом все-таки объявила о прекращении допуска алюминиевых марок РУСАЛа на торги. В среду также стало известно о том, что Moody's и Fitch отозвали свои рейтинги облигаций РУСАЛа.

Компания Glencore, второй по величине алюминиевый трейдер в мире, объявила форс-мажор по контрактам на поставку примерно 50 000 российского алюминия, сообщает Bloomberg. Объявление форс-мажора позволяет отказаться от исполнения контрактов ввиду чрезвычайных и обстоятельств.

Между тем цинк торговался с понижением на 3,3%, по 3116,50 доллара за тонну, олово снизилось в цене на 0,55% до 20 840 долларов за тонну, никель подешевел на 1,56% до 13 610 долларов за тонну, а свинец – на 2,13% до 2340 долларов за тонну.

Форс-мажорная ситуация по контрактам РУСАЛа затронула относительно небольшую долю в общем объеме торговли продукцией компании, которую осуществляет Glencore. Однако это говорит о том, что компаниям теперь будет сложнее реализовывать продукцию попавшего под санкции РУСАЛа. Glencore в прошлом году был крупнейшим покупателем алюминия РУСАЛа. Представитель Glencore при этом отказался комментировать ситуацию.

Динамика цен алюминия в четверг также указывала на то, что трейдеры пытаются оценить перспективы цен на металл.

“На рынке в целом полагают, что санкции в отношении РУСАЛа в краткосрочной перспективе окажут очень существенное влияние на цены. Ранее на рынке было открыто очень, очень большое число коротких позиций, что усилило волатильность цен”, - сказал один из трейдеров с Уолл-стрит.

“Пока что я не вижу веских причин для остановки роста цен", - добавил трейдер.

Теперь, когда алюминий, производимый РУСАЛом, практически не может использоваться западными компаниями, обозреватели пытаются понять, кто может стать его потенциальными покупателями.

“Фактически металл будет поставляться тем странам, которые готовы рискнуть и попасть под американские санкции. Возможно, это будет Индия или другие страны юго-восточной Азии, такие как Таиланд или Вьетнам. Не исключено, что покупателей и вовсе не найдется”, - сказал Оливер Ньюджент из ING.

При этом Китай, который в основном сам обеспечивает свои потребности в алюминии и вряд ли последует за санкциями США, также может приобрести металл РУСАЛа, или же продавать собственный алюминий западным странам, либо последовать обоим вариантам, утверждают аналитики.

Что касается цен на драгоценные металлы, спот-цены на серебро недавно упали на 0,36%, до 16,60 доллара за тройскую унцию, спот-цены на платину сократились на 0,42%, до 927,10 доллара за унцию, а на палладий снизились на 1,60%, до 951,65 доллара за унцию.