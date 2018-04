Регуляторы США намерены смягчить требования к капиталу банков

ВАШИНГТОН, 12 апр - ПРАЙМ. Банковские регуляторы США предложили скорректировать важное требование к капиталу банков, сделав очередной шаг, от которого могут выиграть некоторые из крупнейших кредиторов страны, говорится в статье The Wall Street Journal, которую приводит Dow Jones.

ФРС США и Офис контролера денежного обращения (Office of the Comptroller of the Currency, OCC) в среду предложили смягчить "дополнительный коэффициент левериджа", применяемый к 8 крупным банкам США, работа которых считается критически важной для функционирования глобальной финансовой системы. В эту группу банков входят JPMorgan Chase & Co., Wells Fargo & Co. и Goldman Sachs Group Inc.

Как и в случае с прозвучавшим накануне предложением ФРС реорганизовать процедуру ежегодных "стресс-тестов", официальные лица охарактеризовали новое предложение как способ упростить регулирование Уолл-стрит, не поставив под угрозу финансовую систему.

Пока неизвестно, насколько сильно это предложение позволит отдельным банкам снизить свои уровни капитала. ФРС и OCC заявили, что предложенные изменения помогут лучше приспособить правила к "индивидуальным характеристикам" каждого из банков.

С учетом других правил, которые должны соблюдать эти банки, предложенные изменения лишь незначительно сократят совокупный размер капитала, который должны резервировать все 8 банков, указали регуляторы.

Некоторые крупные банки могут выиграть от этих реформ, в особенности те, что испытывали трудности с выполнением требований по коэффициенту левериджа в последние годы.

После финансовой помощи 2008 года регуляторы, назначенные президентом Бараком Обамой, установили минимальный коэффициент левериджа для крупнейших банков США в размере 5% от активов.

Крупные банки Уолл-стрит жаловались, что этот уровень слишком высок. В отличие от других требований к капиталу, коэффициент левериджа, как правило, рассчитывается одинаково для всех видов активов, идет ли речь о субстандартной задолженности или о казначейских облигациях. Сторонники этого правила говорят, что оно менее уязвимо для манипуляций. Банки считают, что оно несправедливо дискриминирует надежные виды бизнеса.

Новое предложение может привести к снижению минимального коэффициента левериджа для 8 крупнейших банков США – например, с 5% до 3% плюс надбавка, которая будет варьироваться в зависимости от других показателей рискованности бизнеса банка. Исходя из отчетов для регуляторов, эта "надбавка" для 8 банков может варьироваться от 0,75% до 1,75%.

Кроме того, это правило принесет пользу банкам, снизив требования к коэффициенту левериджа для их банковских филиалов, страхуемых государством.