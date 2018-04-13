Белый дом планирует усилить давление на Китай

ВАШИНГТОН, 13 апр - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа, уверенная в правильности выбранной жесткой позиции, планирует усилить давление на Китай посредством новых пошлин, а также угрожает заблокировать капиталовложения со стороны Китая в развитие технологий в США. Об этом заявил в пятницу осведомленный источник из Белого дома, сообщает Dow Jones.

Ранее Трамп поручил своим помощникам изучить возможность вступления в Транстихоокеанское партнерство. Подобный шаг нарушит предвыборные обещания Трампа и бросит вызов Китаю, который не является частью торгового союза.

Китай же пытается призвать другие страны выступить против США, особенно страны Европы, чьи компании могли бы выиграть в случае введения Китаем ответных санкций против Вашингтона. Пекин уже ответил на первую волну протекционистских мер США, так же введя тарифы на импорт.

Осведомленный источник сообщил, что торговый представитель США уже на следующей неделе представит детализированный отчет, из которого станет ясно, какие именно товары из обширного списка будут облагаться пошлиной на импорт в размере 25%. В целом объем импорта из Китая, который теперь также будет облагаться дополнительными пошлинами, составляет 100 млрд долларов. Первоначальный список на сумму 50 млрд долларов не включал такие позиции, как одежда, мобильные телефоны или обувь. Это было сделано с целью уменьшения прямого воздействия на потребителей и ограничения критики. Тем не менее, эксперты говорят, что увеличение списка подразумевает неизбежное включение в него потребительских товаров.

В то же время министерство финансов США разрабатывает законопроект, ограничивающий капиталовложения китайских инвесторов в передовые технологии, разрабатываемые в США, посредством приобретения компаний, в рамках совместных проектов, благодаря получению лицензий или иным способом. Подобные меры нанесут удар по программе Китая, целью которой является развитие внутренних отраслей промышленности и превращение их в национальных технических гигантов.

Правительство США еще не приняло решение, вводить ли постоянный запрет на капиталовложения, даже если Китай изменит собственную политику в отношении промышленности. Ограничения инвестиций в этом случае могут быть использованы для того, чтобы гарантировать выполнение Китаем собственных обещаний, а также они будут служить примером для других стран, чтобы они не повторяли его опыт. Министерство финансов планирует принять решение к июню.

Некоторые из представителей администрации США указывают на то, что Китай уже подчиняется воли США. Они цитируют выступление главы Китая Си Цзиньпина во вторник, в ходе которого он обещал принять меры по снижению пошлин на импорт автомобилей и ослабить ограничения для зарубежных компаний в области автомобилестроения в этом году.

"Это были самые примирительные заявления из тех, что звучали с момента начала обсуждения данного вопроса", - заявили в Белом доме.

Представители деловых кругов в Вашингтоне отчаянно пытаются донести до Белого дома, что подобные пошлины на импорт контрпродуктивны, но руководство страны имеет иное мнение на этот счет. Оно полагает, что угрозы сработали. "Китай практически сдал свои позиции, и Трамп, вероятно, усилит давление на него, заставив пойти на крайние уступки", - отметил источник в Белом доме.

Представители Китая отрицают то, что вынуждены пойти на попятную под давлением со стороны Вашингтона, но в частных разговорах они признают, что угрозы заставляют их ускорить выполнение планов по либерализации рынка.

В настоящее время Пекин взымает пошлину на импорт автомобилей в размере 25%, тогда как США - только 2,5%, и этот дисбаланс неоднократно вызывал критику со стороны Трампа. Тем не менее, пошлина на импорт грузовых автомобилей в США составляет 25%.

Кроме того, иностранным производителям автомобилей приходится заключать равное партнерство с китайскими компаниями, если они хотят построить завод на территории страны, согласно требованиям Пекина. Представители Китая говорят, что пошлины на импорт автомобилей будут сокращены, а ограничения по правам владения будут постепенно ослаблены (может быть, и полностью отменены в течение трех-пяти лет).

Вероятно, это представляет собой слишком неспешный темп с точки зрения представителей США, но подобные сроки повлекут за собой ущемление интересов местных производителей, в том числе и государственных компаний. "Давление со стороны США задает импульс для необходимых изменений", - отметил представитель Китая.

Пекин противился подобным изменениям, и именно этот вопрос обсуждался за закрытыми дверями Боаоского азиатского форума, участие в котором принимали политики и представители деловых кругов. Бывший министр торговли Китая, Чэнь Дэмин, заявил, что если Пекин пойдет на уступки в сфере автомобилестроения, то следует потребовать от Вашингтона аналогичного шага, сообщают осведомленные источники.

Новый член руководства центрального банка Китая И Ган заявил, что ограничения для иностранных инвесторов на владения компаниями в области страхования жизни, которые недавно были повышены до 51% процента активов с 49%, будут полностью отменены в течение трех лет. Тем не менее, руководство США и иностранные компании не думают, что это способно значительно улучшить положение вещей, так как в настоящее время местные компании доминируют на китайском рынке страхования и ценных бумаг. Они требуют немедленной отмены этих ограничений в области прав владения.

"Китай придерживается философии постепенности", - отметил И.

Обе стороны конфликта готовятся к длительной борьбе. Когда Трамп 5 апреля заявил о дополнительных пошлинах на сумму 100 млрд долларов, многие эксперты не обратили на его слова должного внимания. Тем не менее, руководители США говорят, что этот вопрос, наряду с прочими, ранее обсуждался с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером, министром финансов Стивеном Мнучиным и советником Белого дома по торговле Питером Наварро.

Согласно заявлениям Белого дома, первоначальные пошлина на импортные товары из Китая на сумму 50 млрд долларов были разумной мерой. Это всего лишь около 10% от общего объема экспорта китайских товаров в США, который составляет 506 млрд долларов. Китай быстро ответил на эту меру угрозой ввести пошлины на аналогичную сумму, но она равняется 38% экспорта США в Китай, составляющего 130 млрд долларов. Дополнительные пошлины на импорт на сумму 100 млрд долларов должны были бы уравнять чаши весов, так как с ними было бы затронуто около 30% китайского экспорта. Китай же заявил, что намерен ответить на этот шаг, но пока остается неясным, как именно.

Для сдерживания недовольства внутри страны администрация США в настоящее время вынуждена разработать многомиллиардную программу, которая позволила бы компенсировать урон, нанесенный введенными Китаем пошлинами на импорт зерновых. Трамп заявил, что также рассматривает возможность вхождения в Транстихоокеанское партнерство, что позволит США получить дополнительный рычаг влияния на Пекин.