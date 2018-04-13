Ответ РФ на санкции США поддержит российских производителей, считают эксперты

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Ответные меры России на санкции США ориентированы на поддержку российских товаропроизводителей, но для развития собственной экономики потребуется некоторое время, считают эксперты.

Ранее в пятницу главы фракций и председатель Госдумы Вячеслав Володин внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий ответные действия в отношении антироссийской политики США. Они включают запрет и ограничения на ввоз сельхоз продукции США и государств-сторонников их политики, затрагивают закупку лекарственных средств в этих странах, запрещают участие представителей США в приватизации имущества на территории РФ, а также приостанавливают сотрудничество между Россией и Америкой по атому, авиастроению и ракетным двигателям.

Поддержка отечественного производителя

Член экспертного совета Института социально-экономических и политических Алексей Зудин выразил уверенность, что законодатели хорошо продумали этот проект в части его влияния на российскую экономику. Он напомнил, что вопрос о комфорте российских потребителей поднимался и до этого, когда Россия вводила первый пакет контрсанкций в отношении Америки.

"Что касается сельского хозяйства, мы знаем, что они (контрсанкции) послужили реальным и серьезным стимулом (для развития российской экономики). Известно также, что у нас есть проблемы, нам необходимо развивать дальше свою фармацевтическую промышленность. Это один из приоритетов, так что в данном случае эти меры, как и в прошлый раз, ориентированы на поддержку отечественного товаропроизводителя", - заявил РИА Новости Зудин.

Аналогичной позиции придерживается президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов. Он отметил, что для развития этих экономических отраслей в России, необходимо защитить внутренний рынок. Политолог уточнил, что делать это нужно не "одномоментно", и на это требуется некоторое время.

Зудин предположил, что в течение этого периода, пока будет происходить замещение американских товаров на внутреннем рынке РФ, для российских потребителей могут возникнуть определенные неудобства. При этом Ремизов полагает, что альтернатива американским товарам есть.

"По лекарственному рынку нужно смотреть по позициям – наверняка, по всем позициям есть альтернатива, пусть это даже будут импортные альтернативы", - заявил он.

Удар по экономике США

Оба эксперта были солидарны в том, что на российском рынке присутствует большое количество американских товаров, и запрет на их ввоз неминуемо нанесет урон американской экономике. Ремизов сообщил, что по разным рыночным позициям степень урона будет отличаться, но в целом, по его словам, российский рынок остается достаточно привлекательным для американских поставщиков. Такое же мнение выразил Зудин.

"В тех отраслях, где запрещается или ограничивается импорт, доля американского импорта у нас достаточно существенная. Что касается отраслей, в которых запрещается сотрудничество, отмечу ракетные двигатели - это, действительно, для США может быть существенно. Это известная история, американцы, несмотря ни на что, до сих пор закупают наши ракетные двигатели. Это такое высококачественное изделие, уровень которого американцы никак не могут достичь. Скопировать они его тоже не могут, поэтому закупают, скрипя зубами. Пытались отказываться, но, вроде бы, ничего не получалось. Эффект здесь должен быть", - сказал политолог.

В то же время он обратил внимание на то, что первоочередным приоритетом законодателей был принцип "зеркальности", когда серьезный ответ с российской стороны был необходим. По его мнению, с учетом разницы между экономикой РФ и США о существенном уроне для американцев говорить не стоит.

Ремизов в свою очередь отметил, что Россия могла принять более масштабные меры, которые нанесли бы более серьезный удар по американскому рынку и заложить фундамент для более продуктивного развития экономики внутри РФ.

"Существует целый ряд ответный мер, который мы могли бы принять и раньше, и которые были бы, как минимум, безболезненны для нашей экономики, как максимум – чрезвычайно полезны", - заявил эксперт.

В их числе он перечислил эвакуацию российских финансовых активов из американских ценных бумаг, что потребовало бы принятие мер не в отношении Америки, а касательно Центробанка и Минфина РФ. Туда же политолог включил запрет на импорт из США товаров личного пользования, на которые не распространяется внесенный в Госдуму законопроект, и ограничение прав интеллектуальной собственности американских компаний.

"Можно предусмотреть большое количество ограничений и изъятий, которые не только нам не нанесут никакого вреда, которые будут полезны для экономики… В Крыму вся интеллектуальная собственность западных компаний, которая используется там, она используется незаконно с точки зрения интеллектуальной собственности. Крым можно превратить в оффшор, они сами будут думать, что с этим делать. Сразу будут поступать предложения об урегулировании ситуации", - сказал Ремизов.

По его мнению, блок вопросов, связанных с интеллектуальной собственностью, является самым чувствительным для американских транснациональных кампаний. Политолог уверен, что его необходимо анализировать и "начинать наступление именно на этом фронте".