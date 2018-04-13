Жизнь после санкций, обвал рубля и Telegram: "Прайм" выбрал главные события недели

ПОСТРАДАВШИЕ ОТ САНКЦИЙ

Новые санкции США, о которых было объявлено неделей ранее, в понедельник больно ударили по российским активам. Рухнули котировки крупнейших компаний – "Русал", En+ , "Силовые машины" и других. Причем в ряде случаев падение в первые два дня превысило 50%. Наиболее серьезно пострадал "Русал" Олега Дерипаски. Он объявил о возможном техдефолте по некоторым бумагам, а рейтинговые агентства пересмотрели его рейтинги. По мнению экспертов, компании придется менять схему сбыта, связанную с Лондонской биржей, а также искать других покупателей алюминия помимо США. Российские фондовые индексы и рубль штурмовали психологические минимумы. Лишь к концу недели потери отчасти удалось отыграть.

Всего, по данным Forbes, российские долларовые миллиардеры только за "черный понедельник" потеряли больше 12 млрд долларов. Представители властей РФ пообещали пострадавшему бизнесу поддержку в виде госгарантий и преференций на внутреннем рынке, при этом приоритет будет отдан сохранению рабочих мест, а не компенсации потерь бизнесменам. Кроме того, возможно предоставление краткосрочной ликвидности попавшим под санкции компаниям. Глава Минфина Антон Силуанов пообещал, что обязательства бюджета РФ будут выполнены при любой внешней конъюнктуре. По его словам, министерство задействует все возможные меры против санкций, но бюджетного правила не изменит. В свою очередь, в ЦБ заявили, что имеют все возможности предотвратить негативное влияние санкций на инфляцию.

РУБЛЬ СНОВА РУХНУЛ

#Рубль © Serge Maksimov Поделиться

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Не менее значимым событием, связанным с санкциями, стало крупнейшее с 2014 года падение рубля. В течение недели доллар подскакивал до 65,06 рубля – максимума с ноября 2016 года, евро – до 80,5 рубля (максимума с марта 2016 года). Лишь к четвергу российской валюте удалось отыграть половину падения. Курс доллара составлял 61,34 рубля, курс евро - 75,73 рубля. В качестве причин, помимо санкций, эксперты назвали геополитику – на фоне роста напряженности в Сирии и заявлений президента США Дональда Трампа риск прямого военного конфликта между США и РФ в этой ближневосточной стране вырос. На этом фоне рынок полностью игнорировал стабильно дорожающую нефть, которая уже превышает 72 доллара за баррель.

В ЦБ заявили, что ситуация с курсом рубля адекватна, и никаких мер для снижения волатильности не планируется, однако текущее положение может давить на инфляционные ожидания. В свою очередь, аналитики не исключают возвращения котировок к отметкам ниже 60 рублей за доллар, но подчеркивают, что для этого необходима стабилизация на Ближнем Востоке и потепление отношений между РФ и США. Новый виток санкций, напротив, может спровоцировать очередное падение рубля. На данный момент в Вашингтоне не анонсируют скорое введение ограничений на госдолг РФ, подчеркивая, что с этим инструментом нужно быть осторожнее. При этом в Минфине РФ надеются, что в случае его введения иностранных инвесторов на долговом рынке заменят российские.

БИТВА ЗА РУБЛЬ

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Тем не менее, Минфин уже принял некоторые меры для стабилизации долгового рынка и противодействия распродажам рублевых активов. Так, во вторник было решено не проводить аукционы по размещению ОФЗ в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках и с учетом мнений участников долгового рынка, постоянно участвующих в аукционах ОФЗ. Возобновление аукционов на регулярной основе возможно при стабилизации долгового рынка. Ранее ЦБ сообщал, что доля ОФЗ РФ, находящихся в собственности иностранцев, за февраль 2018 года выросла на 0,3 процентного пункта по сравнению с январем и на 1 марта составила 34,2%. Оснований для их массового выхода из российских бумаг регулятор пока не видит.

Кроме этого, ЦБ в понедельник не покупал валюту для Минфина из-за возросшей волатильности, хотя на прошлой неделе анонсировал повышение объема покупок. Правительство и регулятор обещали задействовать все возможные инструменты в случае необходимости — пока, правда, они ее не видят. Поведение инвесторов на бирже, по их мнению, во многом носит эмоциональный характер, а колебания национальной валюты, скорее, полезны, польку сглаживают эффект для экономики от внешних негативных явлений. Аналитики констатируют, что дефицита валютной ликвидности на рынке пока не ощущается, что может говорить о нежелании участников расставаться с валютой в период девальвации рубля.

НАШ ОТВЕТ ЧЕМБЕРЛЕНУ

В пятницу руководители фракций и спикер Госдумы внесли в нижнюю палату законопроект, в котором предусматривается наш ответ новым санкциям США, так серьезно обрушившим рынки. Документ предполагает приостановку сотрудничества с США в сфере атомной, авиастроительной и ракетно-двигательной отраслей, а также запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции. Обсуждается запрет на поставку лекарств, но лишь тех, для которых есть аналоги в РФ. Кроме того, проект предусматривает запрет или ограничение на наем граждан США, а также их участие в приватизации госсобственности. В Госдуме подчеркнули, что запреты не коснутся ввоза товаров для личного пользования.

Предусматривается также повышение сборов на аэронавигационное обслуживание американских судов и запрет или ограничение на вывоз продукции и оборудования из редкоземельных металлов. В Госдуме поясняют, что документ еще должен пройти проработку с экспертами и правительством, а также будет направлен в регионы. И лишь после этого Госдума предметно его обсудит. Парламентарии рассчитывают, что законопроект против санкций США послужит толчком для развития экономики. В свою очередь, в Кремле заявляют, что пока не ознакомились с инициативой – для этого потребуется время. Однако в любом случае российские антисанкции будут не в ущерб национальным интересам.

СЕЧИН ПРИШЕЛ К УЛЮКАЕВУ

В четверг Мосгорсуд проверил законность приговора экс-министру экономики Алексею Улюкаеву. Он подтвердил для него избранную меру пресечения - восьмилетний срок в колонии и 130-миллионный штраф, однако исключил наказание в виде запрета работать чиновником после освобождения. На заседание суда впервые пришел главный свидетель по этому делу – глава "Роснефти" Игорь Сечин. Он подтвердил свои обвинения в адрес бывшего министра в том, что тот требовал незаконное вознаграждение, сам обозначил его сумму, сам приехал за ним и сам уехал. Допрос шел в закрытом режиме в течение 1,5 часов.

Сечин пояснил, что долго не приходил в суд, поскольку надеялся, что тот примет его письменные показания, но как только убедился, что этого недостаточно, выбрал время для личного визита. Адвокатам пришлось срочно менять позицию по жалобе, и они просили отложить ее рассмотрение на две недели, но суд дал им на это всего час. При этом защита Улюкаева сочла часть показаний Сечина свидетельством в пользу своего подзащитного. После решения апелляции приговор вступил в законную силу. Сообщается, что Улюкаева могут отправить отбывать наказание в Иркутскую исправительную колонию №3, где зачастую содержатся осужденные высокопоставленные чиновники и бывшие правоохранители. В то же время, защита продолжит обжаловать его приговор и подаст кассацию.

TELEGRAM ДОИГРАЛСЯ

В пятницу Таганский суд Москвы вынес решение о блокировке мессенджера Telegram до тех пор, пока он не предоставит властям ключи для расшифровки сообщений пользователей. В ФСБ, который настаивает на выполнении этого требования, подчеркнули, что мессенджер не только не выполнил требование, но и не предоставил обоснований, почему не может этого сделать. Суд направил в Роскомнадзор соответствующее решение по иску. Как только оно будет получено, ведомство начнет блокировку в рамках действующего законодательства. Юристы Telegram на заседание не явились, сообщив, что основатель мессенджера Павел Дуров запретил им "легитимировать откровенный фарс своим присутствием". Однако они уже заявили, что планируют обжаловать решение, однако, по мнению юристов, блокировку это не остановит.

Сам Дуров заявил, что Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий от пользователей. Судя по всему, уйти из Telegram обяжут чиновников, СМИ и крупные компании, которым придется искать альтернативные мессенджеры. По мнению экспертов, сам процесс блокировки займет около месяца и все равно будет неполным, а любой желающий сможет обойти запрет. В интернете, соцсетях и мессенджерах уже появилась масса инструкций, как это сделать. При этом стороны еще могут договориться мирно, если пойдут навстречу друг другу, полагают юристы.

И СНОВА ГАЗ

На этой неделе в СМИ появились сообщения о том, что Россия готова вести переговоры с ЕС о продолжении транзита газа через Украину после 2020 года. Предполагается, что встреча министра энергетики РФ Александра Новака и вице-председатель Еврокомиссии Мароша Шефчовича состоится в конце мая, возможно, в рамках Петербургского экономического форума. До этого переговоры пройдут на уровне "Газпрома" и "Нафтогаза". Спорных вопросов предстоит обсудить много, в частности, речь идет об объемах транзита. В Минэнерго Украины заявляют, что будут настаивать на сохранении минимум 40 млрд кубов в год, "Газпром" же говорит о 10-15 млрд кубов, и то, если Украина докажет экономическую целесообразность нового контракта.

В Еврокомиссии подчеркивают важность сохранения коммерчески жизнеспособных объемов транзита газа через украинскую территорию после 2019 года. Этот момент увязывают со строительством трубопровода "Северный поток-2": по словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, реализация данного проекта невозможна без определения будущей роли украинского транзита. В свою очередь, в "Газпроме" подчеркивают, что никогда не ставили вопрос от отказе от этого направления, однако российская ресурсная база смещается на север, и в центральном газотранспортном коридоре просто не будет ресурсов в прежних объемах.

ПОСЛЕДНИЙ ОТЧЕТ МЕДВЕДЕВА

Премьер-министр Дмитрий Медведев в среду выступил с последним отчетом нынешнего состава правительства. 7 мая, после вступления президента РФ Владимира Путина в должность на новый срок, кабинет министров уйдет в отставку. Первая часть отчета в основном касалась успехов экономики РФ - как сказал Медведев, санкции и обвал финансовых рынков не имели катастрофических последствий для российской экономики, страна развивалась. Бюджет стал радикально прозрачнее, а объем федеральной поддержки регионов в 2018 году превысит 1,7 трлн рублей. Достигнуты планы по импортозамещению в большинстве отраслей, выросла готовность к ответу на глобальные технологические вызовы.

При этом он признал, что острейшей проблемой страны является бедность - в настоящий момент за ее чертой находятся около 20 млн граждан. Бороться с ней необходимо комплексно, и не только путем увеличения МРОТ, поскольку на это нет достаточных средств. Тем не менее, необходимо пересмотреть пособия для находящихся в отпуске по уходу за ребенком от полутора до трех лет. Кроме этого, премьер заявил, что задолженность по зарплатам бюджетников в России небольшая, ситуация управляемая и правительство за ней следит. Что касается вопроса повышения в России пенсионного возраста, то он обсуждается, резких и непродуманных действий в этой сфере быть не должно, но такого рода решения уже назрели, сказал Медведев. Сообщается, что это могут стать 63 года для женщин и 65 лет для мужчин.

ЗДРАВСТВУЙ, КАИР!

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На этой неделе Москва и Каир обменялись первыми после возобновления авиасообщения рейсами. Первый за 2,5 года регулярный рейс "Аэрофлота" в четверг прибыл в Каир, им в столицу Египта отправились около 120 пассажиров. На борту находились несколько десятков российских туристов направляющихся на курорты Красного моря. В каирском аэропорту оборудован специальный выход, который будет использоваться исключительно для рейсов в Москву. Кроме того, восемь специалистов по авиабезопасности из РФ будут работать в воздушной гавани для контроля безопасности. В этот же день в московский аэропорт "Домодедово" прибыл первый рейс египетской авиакомпании EgyptAir. На борту находилось более 100 пассажиров, а сам самолет впоследствии будет использован для транспортировки египетской сборной на чемпионат мира по футболу.

Путин заявил, что после возобновления полетов в Каир Россия и Египет продолжат работу по восстановлению авиасообщения по другим маршрутам. В начале лета российская сторона оценит необходимость дополнительных проверок аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха. Решение о доппроверках курортных аэропортов примут по итогам анализа и дополнительной информации, которая будет получена от египетских коллег. Когда будет наработана практика по регулярным рейсам, можно будет говорить о возобновлении чартеров, сообщил глава Минтранса Максим Соколов.