Какие факторы ограничивают рост цен на золото?

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Рост цен на золото ограничен. Инвесторы покупают золото в периоды политической неопределенности лишь затем, чтобы впоследствии продать его на ожиданиях повышения процентных ставок в США, говорится в статье The Wall Street Journal, которую приводит Dow Jones.

В этом году фьючерсы на золото торгуются в диапазоне 1303-1362 долларов за унцию. Индекс S&P 500 с февраля находится на территории коррекции. Он снизился на 7,5% с исторического максимума, достигнутого 26 января. Золото за тот же период снизилось в цене на 0,5%.

Таким образом, на рынке золота произошло важное изменение. Раньше золото обычно росло в случае коррекции фондового рынка США, определяемой как снижение на 10% с недавнего максимума. Например, в начале 2016 года золото выросло на 16%, когда падение китайских акций вызвало колебания на рынках по всему миру.

Золото считается активом-убежищем, которое сохраняет свою стоимость, когда акции и другие активы колеблются. Однако в этом году инвесторы не искали убежища в покупках золота даже несмотря на внешнеторговые разногласия между США и Китаем и на обеспокоенность из-за вероятности столкновения вооруженных сил США и России в Сирии. Ночью с пятницы на субботу США, Великобритания и Франция осуществили ракетный удар по объектам в Сирии, на которых, как они считают, хранилось химическое оружие.

Некоторые аналитики и инвесторы говорят о том, что вероятность повышения процентных ставок, которое оказывает поддержку доходности казначейских облигаций США и делает золото менее привлекательным, в этом году не дает ценам на этот драгоценный металл расти. По словам аналитиков, геополитическая обеспокоенность, наблюдающаяся в последнее время, не представляет угрозы для мировой экономики, и центральные банки все еще нацелены на повышение процентных ставок, что ограничит рост цен на золото.

Протоколы мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, опубликованные в среду на прошлой неделе, указали на то, что в центральном банке планируют повысить процентные ставки еще два или три раза в этом году.

“В центре внимания все еще находится синхронный глобальный рост и повышение процентных ставок в этом году”, - сказала Суки Купер из Standard Chartered Bank.

Она прогнозирует снижение цен на золото перед заседанием ФРС в июне. “Мы не наблюдаем поддержки со стороны широкого инвестиционного спроса”, - указала она.

Каждый раз, когда цены на золото пытались пробить вверх уровень 1360 долларов, экономические данные или сигналы ФРС способствовали их снижению.

После того как 25 января золото достигло максимума с августа 2016 года на фоне ослабления доллара США, цены падали в течение трех сессий подряд на фоне ргоста доходности казначейских облигаций США.

В среду цены на золото выросли на 1,1%, и казалось, что они снова нацелены на прорыв выше уровня 1360 долларов. Тем не менее, опасения, связанные с возможным столкновением военных сил США и России в Сирии после угроз Дональда Трампа, ослабли, и в четверг золото упало на 1,3%, а в пятницу выросло на 0,5%.

В начале этого года цены на золото демонстрировали вялость даже несмотря на резкое падение криптовалют, с ростом которых связывали ослабление интереса инвесторов к золоту. В этом году биткоин упал в цене более чем на 40%.

“В этом году изменения цен на золото очень разочаровывают”, - говорит Таи Вонг из BMO Capital Markets. “На рынке золота все еще не верят в то, что нас ожидают серьезные глобальные потрясения”, - добавил он.