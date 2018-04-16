ЦБ готовится к возможному ускорению инфляции в России

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ, Наталья Карнова. Ситуация с введением новых санкций США и очередным обвалом рубля не пройдет бесследно для одного из наиболее важных статистических показателей - инфляции. По словам первого зампреда ЦБ Ксении Юдаевой, регулятор может повысить ее прогноз на текущий год, однако велики шансы, что темпы роста цен уложатся в запланированные 3-4% годовых. Именно таков последний на данный момент прогноз, скорректированный ЦБ в марте. Ранее был выбран более узкий диапазон в 3,5-4%.

По текущим оценкам регулятора, мартовская инфляция составила 2,4%, а в апреле ожидается ее небольшое ускорение. Спустя некоторое время показатель вновь снизится, и, наконец, на горизонте ближайших кварталов будет возвращение к запланированным 4% годовых. "Постараемся без перелетов, но это уже зависит от краткосрочных факторов, над которыми мы не всегда властны", - прокомментировал глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Игорь Дмитриев.

ЦБ РФ может повысить прогноз по инфляции на 2018 год >>

Юдаева затруднилась предположить, насколько вырастет инфляция на фоне последних событий. По словам Дмитриева, ЦБ вряд ли повысит свой прогноз выше запланированных 4%. В январе текущего года инфляция в РФ упала до 2,2% в годовом выражении и уже более полугода остается ниже целевого уровня, заданного Банком России.

Соблюсти ориентир

Опрошенные агентством "Прайм" аналитики придерживаются разных точек зрения относительно того, насколько может ускориться инфляция относительно заданного ориентира. "На мой взгляд, до конца 2018 года данный показатель может находиться в пределах 3-4%, чему отчасти будут способствовать рост цен на бензин и широкомасштабные инфраструктурные проекты, озвученные президентом, призванные придать дополнительный стимул росту экономики страны. В свою очередь, недавнее ослабление курса национальной валюты также создает угрозу роста инфляции к вышеозвученным уровням из-за возможного подорожания импортных товаров и комплектующих, доля которых на российском рынке по-прежнему велика", - рассуждает аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов.

Тем не менее, при ослаблении санкционного давления со стороны США и на фоне высоких котировок нефти рубль вполне может вернуться в диапазон 55-61 рублей за доллар. Соответственно при развитии данного сценария риски роста импортной составляющей в оценке инфляции будут нивелированы, добавил он.

По словам главного аналитика "Нордеа Банка" Татьяны Евдокимовой, с учетом произошедшего падения рубля инфляция может на десятые доли процента превысить целевое значение в 4%. "Раньше мы ожидали 3,5% на конец года. Традиционно эффект переноса ослабления валютного курса составляет 10%, то есть, если рубль упал на 10%, это добавляет 1 процентный пункт в инфляцию. С конца позапрошлой недели мы видим, что рубль снизился на 6,5%, таким образом, инфляция может вырасти на 0,6-0,7 п.п. от предыдущего прогноза. Иными словами, можно увидеть 4,1-4,2%", - пояснила она.

Ставку на паузу

При этом регулятор снял ограничение на невозможность повышения ключевой ставки, которая сейчас составляет 7,25% годовых. Однако ее резкого роста эксперты не ждут. "Даже если инфляция немного превысит 4%, это все равно близко к цели и вряд ли станет основанием для повышения ставки. Они появятся, лишь если возникнут дополнительные риски на валютном рынке, и рубль продолжит падать", - считает Евдокимова. Но опять-таки это возможно лишь теоретически, для того, чтобы снизить градус давления на рубль. С учетом наблюдаемой сейчас стабилизации на валютном рынке такой сценарий пока выглядит маловероятным.

С другой стороны, с продолжением цикла снижения ставок пока тоже неясно. Еще в начале апреля было очевидно, что ключевая ставка будет двигаться вниз ускоренными темпами. Основанием для этого служили по-прежнему вялая экономическая активность и небывало низкая инфляция. Однако после объявления о санкциях и обвала рубля ЦБ, скорее всего, возьмет паузу на ближайшие три месяца, полагает эксперт. Такой срок необходим для того, чтобы оценить, как скачки курса отразятся на ценах.

Кроме того, еще не выбран отложенный эффект повышения реальных зарплат, которые за первые два месяца года выросли на 10%. Это является очень значимым для экономики. В своем последнем релизе ЦБ указывает, что будет внимательно следить за тем, как рост зарплат повлияет на потребительскую активность.

"Таким образом, на ближайшем заседании 27 апреля регулятор, скорее всего, возьмет паузу. Следующее заседание запланировано на 15 июня. Там все будет зависеть от данных по инфляции, ситуации с курсом и активности потребителей. Не исключено, что в июне ставки тоже сохранятся на текущих уровнях. А вот в июле-августе возможно дальнейшее их снижение, если, конечно, не возникнут форс-мажорные обстоятельства, и мы не столкнемся с новой волной санкций. В условиях сохраняющейся неопределенности на рынках фактор валютного курса приобретает особое значение", - заключила Евдокимова.