ЦБ РФ снял ограничение на повышение ключевой ставки

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Ключевая ставка ЦБ РФ в зависимости от прогноза инфляции может пойти как вверх, так и вниз - регулятор снял ограничение на невозможность ее повышения, заявил глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев, уточнив, что речь не идет о возможности повышения ставки на ближайшем заседании в конце апреля.

В настоящее время ключевая ставка составляет 7,25% годовых. Ближайшее заседание совета директоров Банка России по процентной политике состоится 27 апреля. Последний раз ЦБ повышал ставку в конце 2014 года из-за возросших тогда девальвационных и инфляционных рисков. После чего регулятор только снижал или сохранял ключевую ставку.

"Мы говорим о том, что подойдем к точке нейтрализации. А дальше уже в зависимости от прогноза инфляции, от того, как будут развиваться краткосрочные тренды, уже вопрос, остаемся ли мы на этой точке нейтрализации. Уже снимается ограничение на невозможность повышения ставки. В зависимости от прогноза инфляции она может пойти вверх, может пойти вниз, может быть какое-то время вокруг нейтральных уровней", - сказал Дмитриев, выступая на международном банковском форуме "Казначейство 2018".

Не в ближайшее время

Позднее глава департамента ЦБ уточнил журналистам, что речь не идет о траектории ставки в ближайшее время.

"Нет, я лишь продолжал то, что озвучила (глава ЦБ - ред.) Эльвира Сахипзадовна на мартовской конференции - что вопрос, куда дальше будет двигаться ставка, - это вопрос, как будет себя вести инфляция, вопрос баланса рисков и так далее. Это не намек на дальнейшую траекторию", - ответил Дмитриев на вопрос, повысилась ли вероятность повышения ключевой ставки в связи с новыми санкциями США.

Он подчеркнул, что пока не готов дать прогноз решения совета директоров ЦБ по ставке на ближайшем заседании. "У нас начинается прогнозный раунд, сейчас будем учитывать, смотреть, строить прогнозы. Поэтому сейчас не готов прокомментировать", - сказал глава департамента ЦБ в ответ на вопрос о вариантах решения по ставке на апрельском заседании.

Набиуллина в марте сообщила, что регулятор рассчитывает завершить переход к нейтральной ключевой ставке в 6-7% в текущем году, однако в будущем может поменять нейтральный диапазон ключевой ставки. По ее словам, регулятору также предстоит еще определить, на каком уровне закончится цикл снижения ключевой ставки - для этого ЦБ будет смотреть, как спрос, кредиты, инфляция и экономика в целом будут реагировать на уже проведенное снижение ключевой ставки.

Рынок повышения не ждет

Главный экономист Евразийского банка развития (ЕАБР) Ярослав Лисоволик считает, что в настоящее время вероятность повышения ключевой ставки ЦБ крайне мала, и речь о таком решении может пойти, если появится угроза достижению таргета ЦБ по инфляции "вблизи 4%".

"Вероятность повышения ставки пока не входит в базовый сценарий, в том числе и для рынка. Есть пространство для того, чтобы дальше снижать ставку. Пока что при статус-кво, если ситуация останется близко к текущей, я думаю, что есть основания для некоторого дальнейшего снижения ставки, но более осторожного. В любом случае в текущей ситуации скорее можно говорить о том, что общая позиция ЦБ, скорее всего, будет ужесточаться и если курс в целом на снижение продолжится, он будет более постепенный и осторожный", - полагает эксперт.

Тем не менее, отмечает он, если усилится отток капитала из страны и это негативно повлияет на инфляционные процессы, то ЦБ может и ужесточить свои решения по ставке. "Если потоки капитала продемонстрируют значительную волатильность и покажут растущий отток и если при этом мы увидим, что такого рода нестабильность и волатильность начинают негативно сказываться на инфляционных процессах и начинают угрожать достижению ключевого ориентира ЦБ в 4%, нельзя исключать того, что ЦБ может задействовать весь спектр своих инструментов для того, чтобы обеспечить достижение этого ориентира", - указал Лисоволик.