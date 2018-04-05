Рынок акций РФ подрастет, рубль снизится на текущей неделе

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на текущей рабочей неделе роста рынка акций РФ и ослабления рубля против доллара и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством "Прайм".

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС за неделю повысятся на 0,4% и на 1,3%, соответственно. Цена на нефть марки Brent останется выше 71 доллара за баррель, а курс евро к доллару – около 1,23. Рубль относительно доллара и евро снизится на 40 копеек, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Из значимой статистики можно отметить данные по промпроизводству, розничным продажам, строительству новых домов в США, промпроизводству и инфляции в России, динамике ВВП и розничных продаж в Китае, инфляции в еврозоне, отмечает Георгий Ващенко из Фридом Финас".

"Но динамику на фондовом и валютном рынке будет определять отнюдь не макроэкономика и корпоративные события. В центре внимания по-прежнему геополитика, влияние которой на рынок выросло, пожалуй, до максимального уровня за пять лет. Примешиваются и рыночные факторы: ценовая нестабильность приводит к тому, что волатильность усиливается еще больше", - комментирует он.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

Если отбросить геополитику и разного рода страновые риски, то текущие цены на нефть должны способствовать положительной переоценке индекса Мосбиржи, полагает Василий Карпунин, начальник отдела экспертов "БКС Брокер".

Удачное начало сезона корпоративной отчетности в США может стать основой для роста американских индексов в начале торговой недели, считает Евгения Абрамович из Dukascopy Bank SA.

"Мы полагаем, что индекс Мосбиржи будет пытаться восстанавливаться при спросе на акции сырьевых секторов", - считает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка PSBR. Но ввиду нанесения военных ударов странами Запада по Сирии и их последствий индекс может остаться в районе 2200 пунктов, отмечает он.

"Я ожидаю, что рынок сохранит преимущественно негативную динамику. Отскок явно выдыхается. Драйверы для роста отсутствуют. Техническая картина складывается в пользу дальнейшего снижения", - говорит Ващенко из "Фридом Финанс".

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ГЕОПОЛИТИКИ

Геополитический фактор не позволит доллару на неделе упасть против рубля в направлении обоснованных с экономической точки зрения уровней (56-58), оценивает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.

В центре внимания по-прежнему останется геополитика, влияние которой на рынок выросло, пожалуй, до максимального уровня за пять лет, отметил Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс".

"Примешиваются и рыночные факторы: ценовая нестабильность приводит к тому, что волатильность усиливается еще больше. Рынок сохранит преимущественно негативную динамику. Отскок явно выдыхается. Драйверы для роста отсутствуют. Рубль слабеет, даже несмотря на то, что Минфин прекратил покупки валюты. Экспортеры, судя по всему, не могут уравновесить лавинообразный спрос на доллары и евро со стороны инвесторов, которые выводят средства с российского рынка или закрывают маржин-коллы", - добавил он.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

В краткосрочном периоде акции Сбербанка SBER, как наиболее пострадавшие от распродаж, могут показать опережающий рост до 10%, считает Алексей Скабалланович из АО "Регион ЭсМ".

Предсказывать динамику российского фондового рынка и рубля на текущую неделю крайне сложно, считает Карпунин из "БКС Брокер".

"При такой амплитуде колебаний и тотальной зависимости рынка от геополитических факторов прогнозы во многом бесполезны. Никто не знает, что через пять минут напишет Дональд Трамп в своем Твиттере по поводу Сирии или России, а ведь это ключевой драйвер в сложившейся ситуации", - комментирует он.

Важных корпоративных событий на российском рынке акций не предвидится, внутренних факторов, которые помогли бы индексу ММВБ восстановиться, не будет считает Анна Кокорева из "Альпари".

"С большой долей вероятности индекс уйдет в боковик. Индекс РТС имеет шансы на рост. Паника на валютном рынке стихает, мы предполагаем, что в течение недели рубль укрепится, что поддержит индекс. О возвращении в прежний диапазон говорить пока рано", - считает она.

По мнению Абрамович из Dukascopy Bank SA, фактор неопределенности, связанный с дальнейшими политическими шагами Трампа, будет оказывать давление на российские индексы акций, которые крайне чувствительно реагировали на усиление геополитической напряженности в середине прошлой торговой недели.

"В целом мы полагаем, что российские индексы продолжат снижаться, поводом для чего может стать падение цен на нефть на опасения выхода некоторых участников ОПЕК+ из соглашения по сокращению объемов производства нефти. Таким образом, стоимость барреля марки Brent может опуститься к концу недели до 70 долларов. Вслед за ценами на нефть могут дешеветь и акции российских нефтегазовых компаний", - комментирует она.

К покупкам подешевевших российских активов нужно относиться осторожно, считают аналитики "Велес Капитала". Индекс Московской биржи открывает возможности для новых игроков рынка, добавляют они.

По их мнению, в портфеле ликвидно держать бумаги экспортеров, "Лукойла" LKOH и префы "Сургутнефтегаза" SNGS. "В первом нам нравятся усилия менеджмента по повышению капитализации компании (buy-back, погашение казначейских акций), префы "Сургутнефтегаза" являются супердивидендным вариантом, если предположить, что доллар будет выше или на уровне 60 рублей к концу года", - отмечают эксперты.

Кроме бумаг нефтегазового сектора, на текущих момент интересны бумаги "Алросы" ALRS и МТС MTSS, считают аналитики "Велес Капитала". По их словам, "Алроса" радует производственными отчетами, а МТС недавно объявили рекордные дивиденды.

В "голубых фишках" Локтюхову из Промсвязьбанка в настоящее время сложно порекомендовать конкретные идеи вне нефтегазового экспорта, где он предпочитает сильные бумаги с хорошей дивидендной доходностью, такие, как "Лукойл", "Татнефть" TATN и "Газпром GAZP нефть", а также производителей удобрений "(Фосагро" PHOR, "Акрон" AKRN), - наиболее явных бенефициаров наблюдавшегося ослабления рубля.

В металлургическом и горнодобывающем секторе наименее рискованны, на его взгляд, акции "Алросы", способные в отсутствие новых шоков вернуться к максимумам года уже в ближайшее время при поддержке как рубля, так и сильных данных по реализации и хороших дивидендных ожиданий.

Из важных корпоративных событий в фокусе операционные результаты "М.Видео", Х5 и "Русгидро" за первый квартал, напоминает Ващенко из ИК "Фридом Финанс". Также состоятся заседания наблюдательного совета Сбербанка и ВТБ, отмечает он. "Я полагаю, что, несмотря на санкции, госбанки не откажутся от выплат дивидендов", - добавляет эксперт.