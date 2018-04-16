ЦБ защитит банковскую систему РФ, ограничив выдачу валютных кредитов

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ, Александр Жирнов. Несмотря на то что ситуация с кредитным риском в российском банковском секторе в последнее время начала улучшаться, ЦБ РФ изучает возможности новых ограничений выдачи банками валютных кредитов. Об этом рассказала первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

"Нам очень важно предотвратить новую волну валютных рисков в системе, поэтому мы сейчас обдумываем целесообразность введения дополнительных мер по ограничению валютного кредитования", - заявила она на международном банковском форуме "Казначейство 2018".

Финансовые аналитики, опрошенные агентством "Прайм", считают, что меры, которые, возможно, будут предприняты регулятором, направлены на защиту банковской системы в условиях новых антироссийских санкций. При этом банки и их клиенты уже достаточно адаптировались к новым условиям. В вопросе необходимости дешевых денег для роста экономики страны мнения экспертов разошлись. С одной стороны, существует риск оттока средств на спекулятивный валютный рынок, с другой – ЦБ уже достаточно надежно контролирует ситуацию и не допустит подобного.

Процесс ограничений по валютным кредитам начат уже давно

Аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай считает, что этот процесс в России уже идет после девальвации 2014-2015 годов. Банки старались избавиться от активов в иностранной валюте или сократить их долю, чему способствовали меры ЦБ. Центральный банк уже повышал коэффициенты риска по кредитам, выданным в иностранной валюте.

"Видно по банковской отчетности, что этот процесс идет", - сказал Порывай.

Дополнительные меры, по его мнению, могут быть вызваны тем, что ЦБ не совсем удовлетворен темпами сокращения доли иностранной валюты в активах и хочет как-то ускорить процесс.

По мнению главного инвестиционного стратега финансовой группы БКС Максима Шеина, российские компании и банки уже достаточно адаптировались к изменившимся условиям на рынке кредитования: все перекредитовались после санкций и девальвации. Компании постарались перевести свой долг в российскую юрисдикцию и занимать не у иностранных банков, а у российских - Сбербанка, ВТБ и других.

"Понятно, что долларовая составляющая увеличилась. А если у вас увеличивается долларовая составляющая, то возникает вопрос с возвратностью этих кредитов. Если экспортные компании могут обеспечивать платежи, какая разница? Нужно просто делать корректировку на валютный курс", - считает Шеин.

По его мнению, если в долларах денежные потоки не меняются, маловероятно, что это скажется на способности компаний обслуживать свои долги.

Вопрос кредитных рисков и валютных спекуляций

Центробанк беспокоит смягчение банками требований к ипотечным заемщикам. Для предотвращения угроз уже применено повышение коэффициентов риска по кредитам с низким взносом. Низкие кредитные ставки снижают привлекательность вкладов и увеличивают спрос на иные продукты финансового рынка. Кроме этого происходит сужение спреда между депозитами и кредитами. В ЦБ считают, что банки должны более эффективно управлять пассивами и активами. При низкой марже уязвимость кредитных организаций повышается. Юдаева подчеркнула, что банкам необходимо повысить качество управления процентным риском.

"Проблема в том, что на стабильном рынке компании и банки могут начать недооценивать валютные риски, брать слишком большие валютные кредиты, якобы экономя на процентных ставках, не понимая, что разница в ставках по рублевым и валютным кредитам обычно покрывает валютные риски", - пояснила Юдаева.

По мнению Порывая, это объясняется процессом снижения процентных ставок в течение последних нескольких лет вслед за сокращением инфляции.

"Банки бегают за заемщиками, спрос низкий, заемщики диктуют ставку. Банки готовы давать кредиты по все более низким ставкам, думая, что инфляция будет дальше еще ниже. Если в этот момент случается что-то непредсказуемое, как сейчас, актив из прибыльного становится рисковым", - пояснил Порывай.

Если при общем ожидании снижения ставки этого не произошло, риск может реализоваться во всей банковской системе, пояснил аналитик.

При этом, по мнению экспертов, экономика требует дешевых денег, объясняя их отсутствием слабый рост. Риск того, что дешевые деньги пойдут на валютный рынок сейчас довольно низок. ЦБ регулирует ситуацию, и "сыграть против курса" не получится, как показало недавнее ослабление рубля.

"В эти два дня, пока было такое движение, были повышенные ставки. Некоторые участники брали в долг рубли, чтобы купить доллары. Было такое, это обычная ситуация. Но это быстро схлынуло", - сказал Порывай.

Он уверен, что, изменяя ставку, можно остановить долгосрочное спекулятивное давление, "игру против рубля".

При этом ЦБ, по мнению Порывая, никак не намекает на ограничение оборота валюты для населения страны. Речь идет о повышении защиты финансовой системы России.

Шеин считает, что Центробанк постарается сделать выдачу кредитов в рублях еще более привлекательной. "Судя по банковской статистике, в России кредиты в валюте особо не выдаются физическим лицам, потому что никто их не берет, все обожглись на девальвации 2014 года. Все, кто брали ипотеку в долларах, попали не в очень хорошую ситуацию", - напомнил Шеин.

По его мнению, в намеках ЦБ речь идет о выдаче кредитов предприятиям. Если все новые и новые российские компании будут попадать под санкции, они не смогут пользоваться внешним финансированием. При валютном кредитовании в российских банках Центробанк может установить дополнительное резервирование, и кредитным организациям выгоднее будет давать деньги в долг в российской валюте, чтобы не отчислять повышенные резервы, уменьшающие прибыль.

Шеин напомнил, что российские банки в последние годы не напрямую выдавали валютные кредиты предприятиям или корпорациям, а покупали облигации, чтобы укладываться в ограничения. По облигациям – другие нормативы резервирования.

В дальнейшем, по мнению Шеина, для повышения устойчивости системы Центробанк должен увеличить монетизацию экономики.

"Больше рублей напечатать. Но он боится этого делать, думая, что все это пойдет на валютный рынок. Все бросятся скупать доллары. Грубо говоря, зачем вкладывать в проекты, если на валюте всегда можно иметь 7-8% в чистом виде", - считает эксперт.

Защита от санкций против страны

На решение ЦБ оказало влияние продолжение ужесточения денежно-кредитной политики в Соединенных Штатах и возможное начало подобных действий в других странах с развитыми рынками. При этом Россия находится в числе стран с повышенным соотношением валютного долга к ВВП – этот показатель составляет 22%. По словам Юдаевой, задолженность крупных заемщиков больше суверенного долга, и это можно считать источником потенциальных рисков. Потребительское кредитование растет быстрее доходов населения. В сравнении с 2017 годом, по данным ЦБ РФ, рост составил 2,2%. При этом кредитование компаний увеличилось на 1,8%, а населения – на 3,3%.

Юдаева подчеркнула, что сложившаяся на рынке кредитования ситуация может создавать не только микроэкономические, но и макроэкономические проблемы. Похожее происходило в предыдущие периоды волатильности на валютном рынке.

Порывай назвал стремление Центробанка снизить риски "нормальной ситуацией", выделив две цели: стремление ограничить влияние волатильности курса рубля на достаточность капитала банков и желание сделать всю банковскую систему страны менее уязвимой к разного рода санкциям.

В качестве примера он привел Промсвязьбанк, на основе которого будет создан российский оборонный банк. Скорее всего, все его активы будут в рублях, поскольку, с большой вероятностью, против этого банка будут введены ограничительные меры со стороны западных стран.

"К этому готовятся. Понятно, что банки надо как-то защищать. Надо быть менее зависимыми от иностранных активов, потому что если доля кредитов в иностранной валюте высока, то банковская система очень уязвима. Если какой-нибудь крупный банк попадет под санкции, то все транзакции в иностранной валюте с этой кредитной организацией будут запрещены", - пояснил Порывай.

Если санкции будут введены, возникает вопрос: как банк станет вести расчеты внутри страны. Это – решаемый вопрос, считает аналитик, но чем меньше доля активов в иностранной валюте, тем меньше доля обязательств в ней. Такое положение делает ситуацию менее болезненной.

"Если банковская система к этому готова, значит сами санкционные меры вряд ли будут введены. Вводятся те меры, которые болезненны. А мера ради меры, она, как правило, не вводится", - считает Порывай.

По данным ЦБ, на 1 апреля 2018 года в общем объеме кредитного портфеля нефинансовых организаций доля валютных кредитов - 28,3%. Она последовательно снижается: на 1 января 2016 года этот показатель составил 39,8%, на 1 января 2017 года — 32,2%, на 1 января 2018 года — 29,7%.