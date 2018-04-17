Россия сокращает вложения в госдолг США третий месяц подряд

МОСКВА, 17 апр – ПРАЙМ, Анна Подлинова. Россия третий месяц подряд сокращает объем вложений в американские казначейские облигации. По сравнению с ноябрем прошлого года, после которого и началось снижение, объем упал на 11,3% - до 93,8 миллиарда долларов в феврале. Однако годовой рост в феврале составил 8,7%. На данный момент Россия находится на 16 месте среди держателей гособлигаций США. Всего в феврале государства по миру аккумулировали этих бумаг на 6,29 триллиона долларов. Это на 31 миллиард больше, чем в январе 2018 года.

Россия пытается диверсифицировать инструменты международных резервов, в которые вкладывается, исходя из рыночной ситуации, говорят опрошенные агентством "Прайм" аналитики. Например, последние месяцы вложения снижаются на фоне неблагоприятной внешней конъюнктуры и роста доходностей бондов. Тем не менее, если сравнивать показатель за год, то в феврале он показал рост благодаря позитивной ситуации на сырьевых рынках.

В следующие несколько месяцев объем вложений может вырасти из-за увеличения процентной ставки ФРС, однако на ситуацию также может повлиять внешнеполитическая ситуация, которая задаст тренд на снижение кредитования в неблизких по духу странах.

Рост доходностей

Россия пытается всегда диверсифицировать инструменты международных резервов: снижение вложений в госдолг США в последние три месяца связано с неблагоприятной ситуацией в дипломатических отношениях США и России, считает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. "Кроме того, американские казначейские обязательства демонстрируют тенденцию к росту доходности, то есть их цена снижается. Поэтому в таких условиях принято воздерживаться от покупок", - поясняет он.

Увеличение вложений РФ в госдолг США за год связан с тем, что с 2016 года в целом международные резервы РФ демонстрируют тенденцию к росту, замечает Кочетков. "Связано это с благоприятной ситуацией на сырьевых рынках и устойчивых потоках валютных поступлений", - отмечает он.

Главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов говорит, что за год объем вложений РФ вырос из-за роста доходности векселей, нот и гособлигаций США на 50-100 б.п. - от 0,8% до 2% на коротком отрезке кривой, от 1,93% до 2,7% на среднем отрезке, от 2,45% до 3% на длинном отрезке кривой в течение года. Рост доходности связан с повышением процентной ставки ФРС США, уточняет он.

Будущие тенденции

Говоря о тенденциях по году, аналитики замечают, что в целом есть курс на увеличение вложений, однако этому могут помешать сложные отношения США и России.

США 6 апреля ввели новые санкции против РФ, в список попал ряд крупных российских бизнесменов и их компании, что спровоцировало падение российского фондового рынка и рубля.

В 2018 году российские вложения в США могли бы увеличиться, но тенденция последних месяцев все же указывает на то, что РФ сокращает объемы кредитования недружественного государства, замечает Кочетков.

По оценке Веселова, в ближайшие месяцы можно ожидать увеличения объема вложений в гособлигации США до 100 миллиардов долларов. "На данный момент процентная ставка будет играть вторую роль, а главную займет тема с санкциями против РФ. Скорее всего, основные действия последуют после возможной встречи президентов США и РФ в мае", - считает он.