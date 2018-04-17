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Китай снизит резервные требования для банков на 1 процентный пункт


ПЕКИН, 17 апр - ПРАЙМ. Народный банк Китая заявил о сокращении резервных требований к коммерческим банкам, что, по его мнению, позволит высвободить более 200 млрд долларов США (примерно 1,3 трлн юаней), которые могут быть использованы для выдачи кредитов и выплаты краткосрочных займов. Данное решение сигнализирует о наличии у регулятора опасений относительно замедления китайской экономики на фоне торгового конфликта с США, сообщает Dow Jones.

Резервные требования будут сокращены на 1 процентный пункт с 25 апреля.

Кредитным организациям будет необходимо потратить 900 млрд юаней на выплату краткосрочных займов, выданных центральным банком, тогда как оставшиеся 400 млрд юаней будут использованы ими для выдачи новых кредитов.

Девушка с флагом КитаяТемпы роста экономики Китая превзошли ожидания

Центральный банк объявил о данном решении спустя несколько часов после выхода данных по ВВП Китая, показавших годовой рост китайской экономики на 6,8% в 1-м квартале текущего года. Вопреки ожиданиям, экономика Китая не замедлилась благодаря неожиданно сильным показателям экспорта, розничных продаж и производства в обрабатывающей промышленности, однако все же отмечаются признаки некоторого ослабления импульса к росту. В частности, согласно официальным данным, китайские производители стали выпускать меньше продукции на экспорт.

В Народном банке Китая заявили, что сокращение резервных требований позволит снизить стоимость привлечения средств для банков и облегчит частным компаниям малого бизнеса получение кредитов. Центральный банк намеревается по-прежнему придерживаться "нейтральной" денежно-кредитной политики, обеспечивая достаточную ликвидность финансовой системы.

Резервные требования зависят от размера кредитной организации. Для крупных китайских банков они составляют 17% всех депозитов, что является одним из самых высоких показателей в мире. Для менее крупных банков резервные требования составляют 15% от депозитов.

Центральный банк ранее прибегал к повышению или снижению резервных требований с целью замедлить или подстегнуть экономику. При этом в последние два года регулятор избегал использования данного инструмента, опасаясь, что рост кредитования может ослабить юань и вызвать отток капиталов из страны, затруднив для правительства задачу по сокращению корпоративного долга и борьбе с другими финансовыми рисками. Вместо этого Народный банк Китая использовал краткосрочные операции предоставления ликвидности.

Ситуация в китайской экономике по большей части стабилизировалась, и отток капиталов замедлился, что, по мнению многих экономистов и аналитиков, позволяет центральному банку действовать.

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