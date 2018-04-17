Китай снизит резервные требования для банков на 1 процентный пункт

ПЕКИН, 17 апр - ПРАЙМ. Народный банк Китая заявил о сокращении резервных требований к коммерческим банкам, что, по его мнению, позволит высвободить более 200 млрд долларов США (примерно 1,3 трлн юаней), которые могут быть использованы для выдачи кредитов и выплаты краткосрочных займов. Данное решение сигнализирует о наличии у регулятора опасений относительно замедления китайской экономики на фоне торгового конфликта с США, сообщает Dow Jones.

Резервные требования будут сокращены на 1 процентный пункт с 25 апреля.

Кредитным организациям будет необходимо потратить 900 млрд юаней на выплату краткосрочных займов, выданных центральным банком, тогда как оставшиеся 400 млрд юаней будут использованы ими для выдачи новых кредитов.

Центральный банк объявил о данном решении спустя несколько часов после выхода данных по ВВП Китая, показавших годовой рост китайской экономики на 6,8% в 1-м квартале текущего года. Вопреки ожиданиям, экономика Китая не замедлилась благодаря неожиданно сильным показателям экспорта, розничных продаж и производства в обрабатывающей промышленности, однако все же отмечаются признаки некоторого ослабления импульса к росту. В частности, согласно официальным данным, китайские производители стали выпускать меньше продукции на экспорт.

В Народном банке Китая заявили, что сокращение резервных требований позволит снизить стоимость привлечения средств для банков и облегчит частным компаниям малого бизнеса получение кредитов. Центральный банк намеревается по-прежнему придерживаться "нейтральной" денежно-кредитной политики, обеспечивая достаточную ликвидность финансовой системы.

Резервные требования зависят от размера кредитной организации. Для крупных китайских банков они составляют 17% всех депозитов, что является одним из самых высоких показателей в мире. Для менее крупных банков резервные требования составляют 15% от депозитов.

Центральный банк ранее прибегал к повышению или снижению резервных требований с целью замедлить или подстегнуть экономику. При этом в последние два года регулятор избегал использования данного инструмента, опасаясь, что рост кредитования может ослабить юань и вызвать отток капиталов из страны, затруднив для правительства задачу по сокращению корпоративного долга и борьбе с другими финансовыми рисками. Вместо этого Народный банк Китая использовал краткосрочные операции предоставления ликвидности.

Ситуация в китайской экономике по большей части стабилизировалась, и отток капиталов замедлился, что, по мнению многих экономистов и аналитиков, позволяет центральному банку действовать.