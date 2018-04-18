"Русал" подарил конкурентам возможность заработать

МОСКВА, 18 апр – ПРАЙМ, Анна Подлинова. Санкции против "Русала" Олега Дерипаски, безусловно, больно ударили по бизнесмену и компании. Американский рынок, на который производитель алюминия поставлял порядка 15% своей продукции, оказался закрыт. Тем не менее, как на любой войне, есть не только побежденные, но и победители.

Из-за введенных санкций против "Русала" цены на алюминий в Лондоне пробили максимум почти за семь лет. Фьючерсы на этот металл выросли на 1,7%, до 2437 долларов. Рост также показали фьючерсы на никель, цинк и медь.

Опрошенные агентством "Прайм" аналитики говорят, что на рост цены на алюминий по большей части повлияли санкции против "Русала". В ближайшее время цены могут прибавить более 20% и пробить отметку в 3000 долларов. Однако такая ситуация продлится недолго: вскоре выпавшие объемы заместят американские, европейские и китайские производители, и цена алюминия откатится к отметке 2000 долларов.

"Русалу" - санкции, ценам - рост

Рост цен на алюминий, безусловно, связан с ограничениями, наложенными на "Русал", говорит аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Более того, эти ограничения затронули и партнеров компании, которые зависят от поставок полуфабрикатов. В частности, австралийско-британский концерн Rio Tinto также объявил о форс-мажоре по ряду контрактов. Спад производства наблюдается в Бразилии, но уже из-за новых американских заградительных пошлин. Таким образом, условия для роста цен на алюминий сохраняются и даже усиливаются. "Вероятно, что цена продолжит расти еще на 10-20% и в ближайшие месяцы может достигнуть 3000 долларов за тонну", - полагает Кочетков.

Биржевые котировки металлов в целом остаются стабильными, исключительную динамику показывают только цены на алюминий, отмечает аналитик "Финама" Алексей Калачев. После объявленных 10% импортных пошлин к 6 апреля котировки алюминия опустились чуть ниже 2000 долларов за тонну, но после включения "Русала" в санкционный список, закрывающий для компании американский рынок и ограничивающий возможность работы на других, устремились к новым максимумам за последние 5 лет, близко подойдя к 2400 долларам за тонну. Однако, по мнению Калачева, слишком сильно цены на алюминий расти не будут, и вскоре стабилизируются.

Ситуация вокруг "Русала" привела к сбою классической цепочки производства алюминия - бокситы – глинозем – алюминий, и компании вынуждены перестраивать схемы поставок, искать новых контрагентов, замечает старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук.

"Русал" был тесно вплетен в мировые цепочки поставок алюминия: две трети глинозема он перерабатывает за пределами России – 1,2 миллиона тонн в год на заводе в Ямайке и 2 миллиона тонн - в Ирландии, напоминает он. Фактически, этот глинозем выпал с мирового рынка – перебои с его поставками испытали многие компании. "Например, Rio Tinto, которая продавала бокситы "Русалу" и покупала у него глинозем", - напоминает Ткачук, добавляя, что стоимость контрактов на глинозем выросла на 25%-35%, утянув за собой и цены на алюминий.

По его мнению, в ближайшие недели алюминий может продолжить рост – котировки могут достичь 3000 долларов, но в дальнейшем ситуация успокоится. "Мировой рынок алюминия перестроится, а котировки откатятся в район 2100-2300 долларов", - считает он.

Кто победит в санкционной войне

В текущей ситуации выиграют американские и европейские производители, которые получили исключения в рамках заградительных пошлин, замечает Кочетков. Однако для потребителей металла данная ситуация угрожает ростом издержек. Впрочем, издержки, скорее всего, будут расти в Европе, Японии и США. В Азии, напротив, избыток предложения приведет к снижению локальных цен, что снизит издержки местных потребителей, полагает он. "В любом случае, конфигурация рынка, когда перед российскими и китайскими поставщиками ставятся барьеры, действует разрушающим образом на мировой рынок", - считает эксперт.

По мнению Кочеткова, при текущих ценах на алюминий американские производители могут нарастить производство и ликвидировать дисбаланс, но вряд ли они смогут оказать влияние на глобальный рынок, где будет формироваться ценовой дисбаланс.

СМИ: Японские трейдеры попросили "Русал" прекратить поставки им алюминия

Ткачук добавляет, что пострадали те компании, которые были связаны с "Русалом" в цепочке поставок – Rio Tinto и ряд европейских металлургических компаний, например, Liberty. В выигрышной ситуации, по его словам, оказались американские и китайские производители алюминия.

Калачев замечает, что "Русал" в совокупности обеспечивал около 7% мирового производства алюминия. "Компания полностью теряет американский рынок и, вероятно, японский – эти страны занимают 1 и 3 место в экспорте российского алюминия, и, видимо, значительную часть европейского, но тут пока масштаб потерь не понятен", - говорит он.

Если исходить из худшего, что компания потеряет до половины рынка сбыта, то это около 3,5% мирового рынка. "Такая дыра затянется достаточно быстро усилиями производителей США, Канады, Австралии и особенно Китая. КНР производит около половины алюминия в мире", - говорит он.

Чтобы заполнить освобождающуюся нишу, Китай может пойти на временный отказ от сокращения производства алюминия в рамках модернизации своих заводов, подчеркивает эксперт.

Поэтому инвестировать в акции "Русала" сейчас – рискованное предприятие, можно как удвоить капитал, так и много потерять, заключает Ткачук.



