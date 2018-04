Как успокоить инвесторов во время волатильности? Платить наличные!

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Во время роста процентных ставок, оживления волатильности на рынке акций и усиления политических рисков многие инвесторы находят утешение в дивидендах.

Нестабильные рыночные перспективы означают, что способность компаний выплачивать денежные средства в форме обратных выкупов акций или дивидендов имеет первостепенное значение для акционеров, пишет Dow Jones.

В 2018 году мировые фондовые индексы пока не смогли повторить сильную динамику прошлого года, несмотря на продолжающийся экономический рост. С начала года индексы S&P 500 и Dow Jones Industrial Average подросли на 1%, тогда как зарубежные фондовые индикаторы – европейский Stoxx Europe 600 и японский Nikkei Stock Average – потеряли 2,6% и 4% соответственно.

Учитывая внезапный приток средств у американских фирм после существенного снижения налоговой ставки в середине 9-летнего цикла экономического подъема и фундаментальные показатели в Европе, которые сейчас лучше, чем были большую часть последнего десятилетия, инвесторы все больше склонны рассчитываться на щедрость компаний и повышение доходности.

"Сейчас на рынке сложилась такая ситуация, когда следует быть очень острожными, причем акции высокодоходных компаний сулят инвесторам привлекательный доход", - говорит Эммануэль Хауптманн, фондовый управляющий в RAM Active Investments.

В анализе JPMorgan сообщается, что в 2018 году дивиденды повысят примерно 71% крупных публичных компаний США и 83% аналогичных фирм Европы, что является самым высоким показателем по меньшей мере за последние 10 лет.

Согласно обновленным оценкам аналитиков на следующие 12 месяцев, годовой темп роста дивидендов на акцию составит около 8% для компаний из базы расчета S&P 500 и 6% для компаний из базы расчета Euro Stoxx 50. Это самые быстрые темпы роста с начала 2016 года и начала 2015 года соответственно.

Откат фондовых индексов в феврале и марте означает, что дивиденды выглядят значительнее по сравнению с ценой акций компаний. Такое соотношение называется дивидендная доходность. Сейчас для акций из базы расчета S&P 500 дивидендная доходность составляет 2,1%, повысившись с 1,8% в январе. Дивидендная доходность Euro Stoxx 50 равняется 3,8%, это максимум с декабря 2016 года.

Обратные выкупы акций – еще один способ для компаний выплатить средства акционерам – по расчетам, тоже повысятся. Согласно JPMorgan, в 2018 году объем выкупа акций в США увеличится до 800 млрд долларов с 530 млрд долларов в прошлом году. С учетом выкупов доходность американских и европейских акций составит порядка 5%, говорят инвесторы.

Обычно инвесторов привлекают фирмы, которые защищены от экономических циклов подъемов и спадов и обеспечивают стабильный доход, например коммунальные компании и ретейлеры.

Но некоторые из этих производителей товаров массового потребления, та же General Electric Co. или французский ретейлер Carrefour SA, недавно сократили дивидендные выплаты.

Согласно прогнозам FactSet, в этом году выплаты повысят технологические, финансовые и нефтегазовые компании, которые обычно не считались надежными плательщиками дивидендов. По мнению аналитиков, это связано с тем, что мировая экономка остается сильной, прибыль растет, а эти сектора отличаются крупными запасами денежных средств. Это позитивный сигнал для фондового рынка в целом.

"Хотя люди интересуются дивидендами, когда рынки слабы, на наш взгляд, дивидендами нужно интересоваться всегда", - говорит Дейл Уиннер, фондовый управляющий Wells Fargo Asset Management.

Среди прочего Уиннер отдает предпочтение акциям таких европейских банков, как DNB ASA и UniCredit SpA.

Ожидается, что в этом году 20 публичных европейских компаний повысят дивиденды на 50% или более, причем это список возглавляют четыре кредитора: CYBG PLC, Deutsche Bank AG, Standard Chartered PLC и Barclays PLC.

В США некоторые фондовые менеджеры все чаще говорят о том, что покупка акций состоявшихся технологических фирм стала более безопасной сделкой. Эти фирмы, по словам менеджеров, все больше напоминают коммунальные компании, отчасти из-за того, что некоторые из этих компаний стремятся быть стабильными источниками акционерного дохода.

Hewlett Packard Enterprise Co. и Cisco Systems Inc. недавно объявили об увеличении дивидендов, что привело к тому, что доходность их акций превысила среднеотраслевой показатель. По мнению аналитиков, Apple<AAPL> Inc. продолжит выплачивать средства из своих крупных резервов. В последние четыре года компания повышала дивиденды, а в этом году ее акции отличаются меньшей волатильностью, чем бумаги других технологических гигантов.

Джон Тухи, глава отдела акций в USAA Asset Management, отдает предпочтение акциям банков, технологических и нефтегазовых фирм. Отчасти это объясняется тем, что "сейчас идет поздняя стадия экономического цикла и инфляция может начать расти", говорит он.

Повышение инфляции сделает акции, по которым выплачиваются дивиденды, более привлекательными, поскольку деньги, размещенные в банках или облигациях, со временем утратят свою стоимость, тогда как дивиденды часто повышаются, чтобы соответствовать росту потребительских цен. Именно так происходило в 1970-х и 1990-х годах.

Правда, некоторые инвесторы предупреждают, что подъем дивидендов может оказаться временным.

"Мы чаще не покупаем, а проводим короткие продажи акций с высокой дивидендной доходностью, - признается Федерико Риджо, фондовый управляющий Kairos Group. – В краткосрочном периоде акционеры склонны больше ценить распределяемые денежные средства, чем перспективы роста".

Но другие говорят, что сейчас время благоволит инвесторам. По данным JPMorgan, с 1970 года дивиденды составили 40% суммарной доходности американских и европейских акций.

В настоящее время Европа находится в лучшем положении, чтобы воспользоваться нынешним дивидендным бумом, считает Мислав Матейка, аналитик по акциям в JPMorgan. Это объяснятся тем, что в последние годы экономическое восстановление в Европе отставало от роста экономики США, и аналитики полагают, что в дальнейшем она должна наверстать упущенное, притом, что европейские фирмы обременены меньшей долговой нагрузкой.

"Возможности Европы в плане выкупа бумаг и выплаты дивидендов превышают возможности других рынков, например американского", - убежден Скотт Мич, соруководитель отдела европейских акций в Union Bancaire Privee.