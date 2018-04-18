Возможен ли прорыв в торговых отношениях США и Японии

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ, Александр Кожемякин. Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что членство во Всемирной торговой организации (ВТО) и Транстихоокеанском партнерстве (ТТП) невыгодно для Вашингтона, подчеркнув, что двусторонние договоры работают более эффективно и являются более выгодными формами торгового партнерства.

"Хотя Япония и Южная Корея хотели бы, чтобы мы вернулись в ТТП, мне не нравится эта сделка для США. Слишком много обязательств и никакой возможности выйти из него, если оно не работает", - написал Трамп в своем Twitter. "Двусторонние сделки намного более эффективны, выгодны, они лучше для наших работников. Смотрите, как плоха для США Всемирная торговая организация", - добавил американский президент.

Это заявление Трамп сделал на фоне визита в США премьер-министра Японии Синдзо Абэ. На переговорах лидеров во Флориде помимо вопросов, связанных с Северной Кореей, будут обсуждаться и торгово-экономические отношения двух стран.

Президента США особенно беспокоит дефицит во внешней торговле, который в первый год его пребывания в Белом доме достиг 863 млрд долларов, едва не побив рекордный дефицит 2006 года в 882 млрд. Львиная доля дефицита-2017 пришлась на Китай - 396 млрд долларов. Дефицит в торговле с Японией уже несколько лет держится на уровне 70 млрд, согласно данным ЮНКТАД ООН.

Премьер-министру Японии сейчас необходимо поправить свое внутриполитическое положение и добиться от Трампа каких-то уступок. Возможно, Абэ попробует договориться о преференциях в отношении американских пошлин на сталь и алюминий, которые стали огромным ударом для Японии.

Возвращение в ТТП

Одним из вопросов на переговорах лидеров двух стран станет возможное возвращение США в ТТП. Соглашение о Транстихоокеанском партнерстве было подписано в 2016 году. В рамках договора планировалось создание зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На тихоокеанские страны приходится 40% мировой экономики и треть мировой торговли.

Президент США за четыре дня до прибытия Абэ писал в Twitter, что США присоединится к ТТП, только если сделка будет значительно лучше, чем та, которую предложили президенту Обаме. "У нас уже есть двусторонние сделки с шестью из одиннадцати стран ТТП, и мы работаем над заключением соглашения с крупнейшей из них - Японией, от которой на протяжении многих лет сильно страдала наша торговля!" - заявил Трамп.

По словам руководителя центра японских исследований института Дальнего Востока РАН Валерия Кистанова, выход США из ТТП был большим ударом для Японии, потому что экономический курс Абэ, который получил название "абэномика", возлагал большие надежды на ТТП, как способ реализации этой программы и выведению Японии на траекторию устойчивого развития.

"Абэ ездил к Трампу в ноябре 2016 года, добился встречи еще до вступления в должность американского президента, но это не помогло, Трамп не снизил свою риторику и вывел США из ТТП", - сказал Кистанов агентству "Прайм".

Одновременно, Японию тревожит возможное возвращение США в ТТП. Там считают, что Трамп, вернувшись в партнерство, будет навязывать свои правила игры, полагает Кистанов. "На мой взгляд, возвращение США будет напоминать возвращение слона в посудную лавку", - сказал он.

США vs Япония: двусторонние соглашения

Кроме возможного возвращения США в ТТП лидеры двух стран обсудят двусторонние торговые отношения. Накануне переговоров японские СМИ выражали опасения, что переговоры приведут к несправедливым для Японии договоренностям.

В конце марта министр финансов Японии Таро Асо заявил, что страна должна "определенно избегать" двусторонних торговых переговоров с Соединенными Штатами. "Когда две страны ведут переговоры, серьезнее укрепляется сильная страна. Это не нужно Японии, поэтому мы все время говорили, что мы обязательно будем избегать двусторонних торговых переговоров с США", - сказал Асо, обращаясь к парламенту.

Нынешние действия Трампа не означают начала торговой войны, считает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. "Боевые действия" идут давно, и первый шаг сделала еще предыдущая администрация Вашингтона, запустив так называемую программу количественного смягчения, направленную на ослабление доллара", - считает он.

Трамп обвиняет Японию и Китай в манипулировании валютой и нечестной торговле, согласен Кистанов. По его мнению, две главные вещи на переговорах: японские автомобили и американская сельхозпродукция. "Япония сама долго колебалась по поводу вступления в ТТП, потому что, с одной стороны, для промышленности и автомобилестроения это хорошо, но одновременно Япония должна снимать свои пошлины на сельхозпродукцию, против чего выступало сельскохозяйственное лобби страны. Но победили промышленники", - отметил Кистанов.

Однако, по его словам, размен всегда предполагался. Американцы открывают свой рынок для японских автомобилей, а взамен получают доступ на японский рынок сельскохозяйственный продукции.

Политические аспекты

Немалую роль в переговорах играют и политические аспекты. Во время своей предвыборной кампании Трамп обещал ввести запретительные тарифы размером 35- 45% на ряд товаров и добиться торговый преференций для США.

"У Трампа в ноябре предстоят промежуточные выборы, и фермеры требуют от него, чтобы он занял жесткую позицию и потребовал от Японии открыть внутренний рынок сельскохозяйственной продукции", - говорит Кистанов. У Японии огромный сельскохозяйственный рынок, который защищен высокими протекционистскими пошлинами, и Трамп на переговорах будет "выкручивать руки" Абэ, чтобы он снял эти барьеры, считает эксперт.

По его мнению, Трамп возможно учтет, что у Абэ сейчас очень плохие внутриполитические позиции и очень низкий рейтинг. После ряда скандалов и японскому лидеру как воздух нужны какие-то внешнеполитические успехи, он должен с чем-то приехать из США. Кистанов предположил, что Трамп может пойти навстречу Абэ по вопросу пленных японцев, затронув эту тему на предстоящих переговорах с лидером Северной Кореи, но откажется смягчить позицию по торговле.

"Относительно проблемы вокруг КНДР и по поводу экономических вопросов я хотел бы подтвердить сотрудничество между Японией и США, а также продемонстрировать тесную связь японско-американского альянса", - заявил Абэ по прибытии в США.

Однако, несмотря на взаимную заинтересованность совместно решать внешнеполитические проблемы, Кистанов считает, что вероятность того, что Абэ удастся смягчить позицию Трампа по торговым вопросам, невелика.