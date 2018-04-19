Ралли на сырьевых рынках стимулировало рост мировых фондовых индексов

МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Торги на европейских и азиатских фондовых рынках сегодня проходили в основном с повышением. Рост цен на сырьевые товары поддержал акции нефтегазовых компаний и производителей материалов, сообщает Dow Jones.

Stoxx Europe 600 в начале торгов добавил 0,1%. Фондовые индексы Японии, Гонконга и Австралии продемонстрировали небольшой рост.

Фьючерсы показывают, что торги акциями в США начнутся без значительных изменений. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average опустились на 5 пунктов, или менее чем на 0,1%, до 24728 пунктов, фьючерсы на S&P 500 снизились на 1,70 пункта до 2708 пунктов, а фьючерсы на Nasdaq-100 набрали 4,25 пункта до 6847,75 пункта.

Акции нефтегазовых и горнодобывающих компаний возглавили повышение. Баррель нефти марки Brent подорожал на 0,5% до 74,87 доллара после роста цен в среду до максимумов с ноября 2014 года. Официальные данные показали, что запасы нефти в США сократились сильнее ожиданий аналитиков. Это очередной признак сокращения глобального перенасыщения на рынке нефти.

Фьючерсы на медь поднялись на 0,3% до 7053 долларов за тонну, а фьючерсы на никель на Лондонской бирже металлов выросли на 6,4% до 16 285 долларов за тонну. Фьючерсы на алюминий повысились на 2,8% до 2622,50 доллара за тонну. Это поддержало европейский сектор базовых природных ресурсов, который сегодня поднялся на 0,6%.

Некоторые инвесторы полагают, что благоприятные финансовые результаты за 1-й квартал стимулируют дальнейший рост акций после неспокойного начала 2-го квартала, омраченного опасениями насчет торговли и авиаударами США по Сирии.

"На фоне напряжения, возникшего на рынках … сезон отчетности должен напомнить инвесторам, что компании по-прежнему растут, – указала Кэролайн Симмонс, заместитель директора британского инвестиционного отдела UBS Wealth Management. – Мы по-прежнему крайне позитивно оцениваем перспективы рынков".

Акции Publicis Groupe в Европе подорожали на 4,4% после того, как рекламный гигант отчитался о сильном росте североамериканского бизнеса. Бумаги ABB повысились на 4,3% – шведский промышленный конгломерат отчитался о снижении чистой прибыли и о небольшом росте выручки.

При этом акции Novartis и Unilever снизились после выхода отчетности, ограничив рост европейского индекса.

Торги на рынках АТР прошли преимущественно с повышением благодаря росту акций нефтегазовых компаний и китайских индексов. Гонконгский индекс China Enterprises поднялся на 2,1%, а ключевой Hang Seng – на 1,4%. Акции PetroChina подскочили на 5,3%, бумаги Cnooc – на 3,5%.

Австралийский нефтегазовый сектор сегодня повысился еще на 0,7%, в результате чего его рост с начала апреля составил 8,2%. Сектор может зафиксировать сильнейший месячный прирост с 2011 года.

Китайский Shanghai Composite вырос на 0,8%, а японский Nikkei Stock Average – на 0,2%.

Признаки смягчения геополитической напряженности в последние дни также позитивно отразились на рыночной динамике.

"Риски, связанные с торговлей между США и Китаем, могут быть снижены, поскольку в конечном счете Китай может использовать Северную Корею в качестве козыря на переговорах", – считает Джеймс Чео, старший инвестиционный аналитик Bank of Singapore.

Однако Винсент Вэнь, инвестиционный менеджер KCG Securities по азиатскому рынку, отметил, что опасения насчет торговой напряженности и других геополитических рисков могут всплыть в любой момент. По его словам, слабые мартовские данные по внешней торговле Китая должны заставить инвесторов сохранять осторожность.