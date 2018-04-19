Нефть по $100 вновь станет реальностью?

МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Нефтяные цены продолжают показывать позитивную динамику и радовать нефтяников: эталонная Brent с утра пробила максимумы ноября 2014 года и достигла 74 доллара за баррель. Рост цены связан, прежде всего, с повышенной геополитической напряженностью и снижением запасов нефти в США, говорят опрошенные агентством "Прайм" аналитики.

Рынок был подогрет прогнозами по снижению, поэтому после публикации статистики инвесторы стали поднимать цены. Запасы нефти в США за неделю сократились больше ожидаемого — на 1,1 миллиона баррелей, до 427,6 миллиона баррелей, хотя прогнозировали снижение лишь на 0,5 миллиона баррелей.

Cкладывающаяся ситуация крайне благоприятна для экспортеров, но более других стран в повышении цены на "черное золото" заинтересована Саудовская Аравия, которая готовится к IPO своей "главной жемчужины" – нефтяной компании Saudi Aramco. В среду агентство Рейтер сообщало со ссылкой на источники, что страна будет стремиться к цене в 80 или даже 100 долларов за баррель нефти. Однако, уточняют эксперты, пока на дальнейший рост надеяться не приходится - для этого нет никаких фундаментальных причин. В этой связи возвращение к нефти по 100 долларов пока выглядит нереальным.

На чем растем

Нефть выросла на сильной статистике Минэнерго США - запасы сырой нефти и бензина упали больше, чем оценивал API, а поставки бензина и дистиллятов на рынок США значительно выросли как год к году, так и неделя к неделе, отмечает аналитик по нефтегазовому сектору ФК "Уралсиб" Алексей Кокин. "Если рассматривать чуть более длинный временной интервал - с 6 апреля цена Brent выросла на 7 долларов, или более чем на 10% - то вполне вероятно, в цене нефти выросла премия за напряженность на Ближнем Востоке", - полагает он. В частности, рынок мог повысить оценку вероятности возврата санкций США против Ирана.

Цена на нефть поднялась также благодаря исполнению соглашение ОПЕК по сокращению добычи нефти, полагает главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов. По его словам, за последний год инвесторы наблюдают снижение коммерческих запасов нефти в США на 20%, до 428 миллионов баррелей, а также снижение запасов стран ОЭСР на 6%, до 2,85 млрд баррелей.

Еженедельная статистика от Минэнерго США и позитивные сигналы от участников сделки ОПЕК+ оказывают поддержку ценам на нефть, соглашается с коллегами главный аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. Рынок сохраняет оптимистичные ожидания в отношении перспектив сделки.

"Рынок уже был подогрет позитивом и получил еще один повод для роста. Общий позитив подпитывался темой торговых войн, которая дает определенные надежды, что недопонимания удастся урегулировать мирно. В принципе, угрозы мировой экономике, которые мы видели еще неделю назад, сходят на нет. Все это и толкнуло цены на нефть вверх", - поясняет он. По его мнению, в краткосрочной перспективе Brent может стоить 73-74,5 доллара за баррель.

Кто выигрывает

В отсутствие предполагаемых санкций против Ирана и при ослаблении дисциплины в ОПЕК цена Brent может вернуться к концу года в диапазон 60-65 долларов за баррель, считает Кокин. "Но мы не исключаем, что Саудовская Аравия, видя невозможность разместить акции Saudi Aramco по желаемой цене, которая бы давала капитализацию в 2 триллиона долларов, будет инициатором новой сделки ОПЕК+", - считает он. Это помогло бы удержать цену выше 70 долларов за баррель в течение нескольких лет, замечает аналитик.

По словам Веселова, в выигрыше от повышения цен оказываются страны, которые продают нефть. Например, топ-3 крупных поставщиков нефти на мировой рынок: Саудовская Аравия с добычей в 9,87 миллиона баррелей в сутки, Россия - 10,9 миллиона баррелей в сутки, США - 10,5 миллиона баррелей в сутки. Госбюджет Саудовской Аравии зависит от цены на нефть - если она выше, то поступлений в бюджет больше, и наоборот. "Поэтому высокие цены обеспечат выполнение программы реформ "Видение-2030", направленных на развитие страны. Кроме того, они прибавят уверенности инвесторам к моменту IPO Saudi Aramco", - замечает он.

Очевидно, от повышения цены выигрывают нефтепроизводители, а проигрывают потребители, напоминает Давыдов. Поэтому заявления о цене в 80-100 долларов, вероятно, могут быть связаны с планируемым размещением Saudi Aramco. Однако, по мнению Давыдова, в обозримой перспективе вряд ли цены достигнут уровня в 100 долларов. "По экономическим фундаментальным причинам вряд ли это возможно. Уже сейчас подогревается интерес к сланцевой нефти, поэтому вряд ли", - считает он, отмечая, что на конец года цена, скорее всего, окажется на уровне 68 долларов.

По прогнозам Веселова, среднегодовая цена на нефть будет уровне 70 долларов за баррель. "Отметки 100 долларов, возможно, достигнем через 2-4 года, но при постоянном снижении избытка на рынке", - добавляет он. Китай может обеспечить в будущем хороший спрос из-за разрешения иметь второго ребенка в семье, что приведет к увеличению потребления товаров. "На этом фоне нефть, кровеносная система экономики, будет расти в цене", - заключает он.