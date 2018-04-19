Условием индексации пенсии выше инфляции станет повышение пенсионного возраста

МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ, Александр Жирнов. Одной из главных задач нового правительства Российской Федерации в области пенсионной политики станет решение вопроса о повышении пенсий гражданам страны. Такое заявление сделал председатель правления Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов. Он напомнил о словах президента Владимира Путина, сказанных 1 марта во время послания к Федеральному собранию. Российский лидер подчеркнул тогда, что индексация пенсий должна опережать темпы инфляции. Реальные пенсии в РФ в январе-феврале выросли на 3%

Кроме того, по словам Дроздова, в фокусе внимания правительства будут вопросы пенсионного возраста и возвращения компенсаций работающим пенсионерам. Глава ПФР отметил, что премьер-министр Дмитрий Медведев не считает этот вопрос закрытым.

"У пожилых людей должны быть достойные условия для активного, здорового долголетия. Главное, мы должны добиться увеличения размеров пенсий, обеспечить их регулярную индексацию, причем выше темпов инфляции. Будем стремиться и к тому, чтобы сокращался разрыв между размером пенсии и заработной платой, которая была у человека перед выходом на пенсию", — Владимир Путин.

По мнению аналитиков, опрошенных агентством "Прайм", единственным вариантом, при котором можно увеличить пенсию выше инфляции, является постепенное повышение пенсионного возраста. Этот шаг автоматически решит и вопрос индексации пенсии работающим пенсионерам.

Три варианта, но путь один

По словам старшего научного сотрудника Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Татьяны Омельчук, есть три возможных сценария выполнения задачи, поставленной президентом Владимиром Путиным. Первый - повышение пенсионного возраста. Именно он позволит индексировать пенсию значительно выше инфляции. Вторым сценарием является повышение взносов в Пенсионный фонд, но этот вариант не рассматривается. Третий – увеличение расходов федерального бюджета на пенсии. Однако, с учетом того, что в России недофинансирована медицина, резервы изыскать будет достаточно сложно.

"Поэтому только сценарий повышения пенсионного возраста позволит сделать это. Любой темп повышения", - считает Омельчук. Социальные пенсии в России проиндексируют на 2,9% с 1 апреля

Эксперт считает, что с повышением возраста выхода на пенсию, "вопрос по работающим пенсионерам решится сам собой". Сейчас стимулирование определенных категорий работающих пенсионеров позволяет оставить их на рынке труда. При продолжении работы повышается пенсионный коэффициент.

"Если вы откладываете на год, на два, на три, то он все больше и больше. Отсутствие индексации пенсии работающим пенсионерам входит в пакет мер по стимулированию отложенного назначения пенсии вместе с этими стимулирующими коэффициентами", - считает Омельчук.

По ее мнению возможны лишь два варианта: "либо так, как сейчас, либо медленное повышение пенсионного возраста".

"Таким образом мы можем поднять пенсии. В противном случае так и будем ориентироваться на уровень инфляции. Все упирается в пенсионный возраст", - подытожила Омельчук.

По мнению руководителя аналитической службы Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) Евгения Биезбардиса, индексация страховой пенсии выше инфляции просто необходима, поскольку она не обеспечивает достойного уровня вознаграждения за потерю трудоспособности или время, потраченное на работу.

"Текущий коэффициент возмещения в России – примерно 34%. По самым минимальным стандартам он должен быть равен 40%. В ряде европейских стран этот показатель доходит до 70%. Чтобы восстановить этот коэффициент до уровня, существовавшего в СССР, необходимо провести давно назревшие параметрические изменения. Они, скорее всего, должны касаться пенсионного возраста и условий приобретения прав на пенсию, если говорить о страховой части", - считает Биезбардис.

По его словам, страховые взносы покрывают лишь около 2/3 расходов на пенсию, остальное берется из государственного бюджета. Ситуация в течение последних лет не меняется и вряд ли будет меняться. Этот дефицит является огромным риском для государственных финансов. Изменения требований к получению прав на пенсию является одним из вариантов решения вопроса, тем более учитывая, что текущий пенсионный возраст был установлен в начале 1930-х годов.

Накопительный элемент

По мнению Биезбардиса, важным является и развитие накопительного элемента в страховании. Это необходимо, учитывая старение населения. Соотношение пенсионеров и работающих граждан неумолимо увеличивается. Накопительный элемент может снять часть обязательств со стороны госбюджета по поддержанию коэффициента замещения на уровне 40% и выше. Это может быть связано как с введением индивидуального пенсионного капитала, так и с другими формами пенсионных накоплений, например, негосударственного пенсионного обеспечения. Путин подписал закон об увеличении периода выплаты накопительной пенсии на 2018 год

При повышении возраста выхода на пенсию, по мнению эксперта, автоматически решится и вопрос ее индексации для работающих пенсионеров, полагает эксперт.

"Если пенсия будет большой, то ее вряд ли стоит индексировать. Но пока пенсия маленькая, чуть выше 13 тысяч рублей в месяц, конечно, индексация необходима. Тем более, что эта индексация – не критическая для бюджета", - считает Биезбардис.

По его словам, нынешнее и будущее правительства России обязательно должны заниматься проблемами пенсионного обеспечения.

"Как мы видим проблема крайне серьезная. Думаю, будущее правительство России, невзирая на его состав, просто обязано одним из первых пунктов своей повестки дня ставить задачу решения пенсионного вопроса", - добавил Биезбардис.

Напомним что после вступления президента России в должность на новый срок, как следует из Конституции, свои полномочия сложит действующее правительство, после чего будет сформирован новый кабинет министров.



