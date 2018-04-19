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Цены на алюминий и никель на LME перешли к снижению и остаются волатильными


Commodities / Рынки
  • #Металл
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Котировки металлов, которые связаны с санкциями против России, в четверг по-прежнему были волатильны. Алюминий и никель перешли от роста к снижению, сообщает Dow Jones.

Так, трехмесячные фьючерсы на алюминий на LME недавно упали в цене на 1,1%, до 2508,50 доллара за метрическую тонну. Ранее в течение сессии котировки росли на 7,1% и поднимались выше 2700 долларов.

Тем временем трехмесячные фьючерсы на никель на LME недавно упали примерно на 0,9%. Ранее в течение дня котировки подскочили более чем на 9% и превысили отметку 16 500 долларов за тонну.

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Котировки обоих металлов подскочили до многолетних максимумов после введения 6 апреля санкций США против ряда российских бизнесменов и компаний. Так, цены на алюминий достигли максимума с 2011 года и за несколько дней поднялись более чем на 20%. Котировки никеля также резко подскочили.

Санкции, в частности, коснулись Олега Дерипаски, магната российского металлургического сектора, который контролирует второго по величине в мире производителя алюминия United Co. Rusal. "Русалу" принадлежит 28% компании Norilsk Nickel Mining & Metallurgical. В связи с этим некоторые аналитики полагают, что Norilsk впоследствии может ощутить на себе влияние санкций. Неопределенность относительно будущего предложения никеля поддержала цены на этот металл.

Тем не менее некоторые трейдеры сомневаются в том, каким будет долгосрочное влияние санкций, учитывая, что место "Русала" на рынке могут занять китайские компании. Акции "Русала" упали после введения санкций, но в четверг они выросли на 26% после сообщений Bloomberg о том, что представители российской компании встретились с китайскими компаниями и трейдерами для обсуждения перспектив покупок глинозема, одного из основных элементов для производства алюминия, и продажи алюминиевых слитков.

Некоторые аналитики отмечают, что необычно сильные колебания запасов и высокая неопределенность продолжат вызывать сильные изменения цен на относительно неликвидных рынках.

“Для того, чтобы рынки вернулись к своему нормальному состоянию, потребуется какое-то время, более обоснованные колебания цен и некоторое равновесие”, - сказал Таи Вонг из BMO Capital Markets.

Волатильность, вызванная ситуацией с российскими компаниями, также оказала влияние на палладий, так как на Россию приходится примерно 40% предложения этого металла. Фьючерсы на палладий в четверг в Нью-Йорке снизились примерно на 1%. Ранее цены на палладий сильно выросли после введения санкций США.

Между тем майские фьючерсы на медь торговались с понижением примерно на 0,8%. Цены на медь снизились вслед за алюминием и никелем.

Июньские фьючерсы на золото недавно торговались с понижением на 0,3% по 1350 долларов за унцию. Цены на золото остаются в диапазоне 2018 года, так как спрос на активы-убежища продолжает снижаться из-за обеспокоенности, связанной с повышением процентных ставок, а также на фоне стабильного курса доллара США.

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