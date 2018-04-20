Международный рынок долга замер в ожидании последствий санкций против РФ

ЛОНДОН, 20 апр - ПРАЙМ, Наталья Копылова. Международный рынок заимствований замер в ожидании дальнейших решений Запада в отношении России и последствий санкций США, принятых в начале апреля. Участники конференции Cbonds в Лондоне обсудили ситуацию на долговом рынке, положение российских эмитентов, а также высказали свои прогнозы по развитию событий.

Санкции, введенные 6 апреля против крупных российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, оказали ощутимое влияние не только на долговой, но и в целом на финансовый рынок, а также на мировой рынок металлов. Впрочем, к концу текущей недели ситуация на рынках несколько стабилизировалась после заявлений США, что новой порции санкций пока не будет. Российский рубль и долговые бумаги пытаются отыграть утерянные позиции. Участники рынка видят в этом определенную долю позитива.

ВОПРОС "РУСАЛА"

Одним из самых чувствительных событий, которое еще долго будет ощущаться на рынке, стало введение ограничений против Олега Дерипаски и подконтрольных ему "Русала" и En+. Меры против "Русала" повлияли не только на российскую компанию и российский рынок, но и на мировой рынок алюминия. Инвесторы сейчас оценивают риски для компаний, так или иначе связанных с мировыми поставками алюминия.

По словам главы трейдинга компании Exotix Николая Андреева, из-за санкций против "Русала" некоторое давление испытывают такие компании, как "Норникель" и "Полюс". Кроме этого, приближается крайний срок, установленный властями США для окончания расчетов по ценным бумагам "Русала" и En+.

"Я не говорю, что паника прекратилась. Я считаю, что паника увеличится, когда приблизится дедлайн, установленный на 7 мая. Терминал Bloomberg, который заблокировал проведение сделок с бумагами российской алюминиевой компании, должен будет разблокировать, и это, я считаю, будет хорошей возможностью для покупки", - сказал Андреев, выступая на конференции.

"РИСКИ ОЛИГАРХОВ" ДЛЯ РЫНКА

Участники форума также подняли вопрос о так называемом "риске олигархов" для компаний и банков, связанных с российскими бизнесменами.

В частности, газета Sunday Times со ссылкой на источник в офисе британского премьер-министра сообщила, что власти Соединенного Королевства рассматривают введение финансовых мер против российских олигархов.

Эксперты пока затрудняются делать какие-либо выводы на этот счет. "Все зависит от того, какими будут следующие шаги", - сказал экономист Renaissance Group Грегори Смит.

По его сведениям, не все инвесторы вышли из российских активов, которые могут предположительно попасть под удар из-за новых ограничений. "Они скорее более внимательно следят за ситуацией и переоценивают свои портфели", - отметил он.

ЧЕГО ЖДАТЬ?

Организаторы размещения евробондов для российских компаний отметили, что, несмотря на ухудшение геополитических и рыночных условий, многие эмитенты из РФ остаются фундаментально сильными и привлекательными для инвесторов.

Тот факт, что новых санкций против российских компаний не последовало, внушает оптимизм, подчеркнул глава DCM в Raiffeisen Bank International Шота Жвания. "Это дало рынку долю оптимизма. Нам нужно подождать несколько месяцев, посмотреть, как будет развиваться ситуация", - отметил он.

"Я считаю, что в этих условиях мы можем не увидеть серьезной эскалации санкций, и поэтому я думаю, что сейчас курс рубля возвращается к своим торгуемым уровням, и не стоит ожидать повышения ставки ЦБ РФ в ближайшее время", - заметил Андреев из Exotix.

Санкций против российского суверенного долга также не стоит ожидать, считает он. "Главная причина, почему США не вводят санкции против суверенного долга РФ, в том, что в таком случае они "выстрелят себе в ногу", так как в портфелях многих американских пенсионных фондов есть российские бумаги с соответствующим инвестиционным рейтингом. Именно поэтому я считаю, что санкций против суверенного займа не будет", - пояснил трейдер.

Стратег по долговому рынку из Nomura International Сергей Волобоев добавил, что российские ОФЗ и корпоративные облигации остаются привлекательными для международных инвесторов в среднесрочной перспективе.