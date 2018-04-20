Telegram, санкции и растущая нефть: "Прайм" выбрал главные события недели

Блокировка Telegram

В начале недели Роскомнадзор начал масштабно блокировать мессенджер Павла Дурова Telegram после того, как в пятницу, 13 апреля, Таганский суд Москвы удовлетворил иск ведомства о блокировке в связи с отказом мессенджера передать ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей. Надзорный орган в понедельник, 16 апреля, разослал операторам связи и интернет-провайдерам информацию об интернет-ресурсах Telegram для ограничения доступа к ним. По закону, после решения надзорного ведомства блокировка должна была произойти в течение суток.

Помимо этого, Роскомнадзор начал юридически значимую переписку со всеми магазинами приложений по поводу удаления Telegram. Однако даже в пятницу Telegram продолжает работать, Дуров пообещал, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий от пользователей. Он также заявил, что готов пожертвовать миллионы долларов личных средств на выплату грантов администраторам proxy и VPN-сервисов, помогающим работе Telegram после блокировки.

Отложенные санкции

На минувших выходных постпред США при ООН Никки Хейли анонсировала новые санкции против России, пообещав, что министр финансов США Стивен Мнучич объявит о них в понедельник, 16 апреля. Ранее, 6 апреля, Соединенные Штаты уже ввели санкции против ряда крупных российских бизнесменов и их компании. Однако в понедельник издание Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп решил отложить введение новых санкций против России по причине неуверенности в необходимости этого шага.

Глава национального экономического совета при Белом доме Ларри Кудлоу позже отметил, что Хейли не проинформировали об изменении позиции администрации США по данному вопросу. Сама Хейли раскритиковала Кудлоу и подчеркнула, что ничего не путает. Помимо этого в среду, 18 апреля, посольство РФ в США получило уведомление от администрации президента страны о том, что новые санкции против России в ближайшее время вводить не собираются. На этих новостях акции ряда российских компаний и рубль продемонстрировали стремительное восстановление.

ЦБ возобновил покупку валюты для Минфина

Центральный Банк спустя 6 дней перерыва возобновил покупку валюты и 17 апреля купил на рынке для Минфина 17,5 млрд рублей. Причиной остановки стало резкое снижение курса рубля из-за введенных США санкций. До этого ЦБ покупал валюту для министерства 6 апреля, объем операций регулятора с расчетами 9 апреля составил 11,6 миллиарда рублей. Как сразу уточнял регулятор, изменение графика не влечет за собой снижения объявленного месячного объема.

Позднее, 19 апреля, первый зампред ЦБ Ксения Юдаева уточнила, что Банк России при изменении ситуации на рынке может корректировать как ежедневный, так и ежемесячный объем покупок валюты для Минфина, растягивая его на более длинный горизонт. Как предполагал Минфин, с 6 апреля по 8 мая на внутреннем рынке ежедневно будет выкупаться 11,5 миллиарда рублей, в целом будет потрачено 240,7 миллиарда рублей. С февраля 2017 года министерство покупает валюту для минимизации зависимости курса рубля от колебания цен на нефть. На эти цели направляются дополнительные нефтегазовые доходы бюджета. Операции для Минфина совершает ЦБ, при этом министерство в начале каждого периода публикуем предполагаемые объемы операций.

Цена на нефть в плюсе

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В ходе торгов среды и четверга мировые цены на нефть показывали позитивную динамику на фоне снижения запасов США и заявлениях о намерениях Саудовской Аравии поднять котировки до 80-100 долларов за баррель. Так, в четверг фьючерсы на Brent дорожали до 74 долларов за баррель, что стало максимумом с ноября 2014 года. В среднем цены прибавляли 3% на фоне неожиданно резкого снижения запасов сырья в США за прошлую неделю. Фьючерсы на нефть марки WTI дорожали до 68,59 доллара за баррель — максимума с декабря 2014 года.

По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за неделю сократились на 1,1 миллиона баррелей, до 427,6 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали снижения лишь на 0,5 миллиона баррелей. Кроме этого, инвесторы отыгрывали сообщения о том, что Саудовская Аравия намерена поднимать цены до 80-100 долларов за баррель нефти.

Россия проконсультируется с США через ВТО

#Всемирная торговая организация (ВТО) © AP, Поделиться

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Россия обратилась во Всемирную торговую организацию (ВТО) с просьбой провести консультации с США по вопросу введенных пошлин на сталь и алюминий. Причиной обращения является существенный экспортный интерес РФ, который ущемляется распространенными защитными мерами. США в марте ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25% и алюминия в размере 10%, в том числе из России. Пошлины могут действовать в течение неограниченного периода времени.

В делегации ВТО уточняли, что в рамках консультаций РФ может запросить компенсационные меры. Это значит, что Вашингтон попросят о снижении тарифов на ввоз для других экспортных товаров из России. Если в ходе переговоров не найдется совместное решение, Москва будет иметь право в будущем ввести собственные пошлины для восстановления равновесия в международной торговле.

Российский титан останется доступен США

Правительство решило не вводить запрет на поставки титана для американского авиаконцерна Boeing в качестве ответной меры на новые санкции США против российских бизнесменов и компаний, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, такая инициатива ударила бы по российскому производителю титана, монополисту рынка, "ВСМПО-Ависма", пострадает экспорт компании, а сотрудники могут лишиться работы.

13 апреля в Госдуму был внесен законопроект об ответных мерах на санкции США. Документ разрешает правительству по решению президента вводить 16 мер, в частности, запрещать или ограничивать ввоз редкоземельных металлов. Председатель комитета Совфеда по бюджету Сергей Рябухин пояснял, что в качестве ответной меры будут прекращены поставки российского титана в США, необходимые для производства самолетов Boeing. Американская корпорация тогда заявила, что мониторит ситуацию. "ВСМПО-Ависма" сообщила, что запрет на поставки титана для Boeing негативно отразится на титановой отрасли России.

Встреча мониторингового комитета ОПЕК+

В саудовской Джедде в пятницу состоялась встреча министерского комитета по мониторингу выполнения соглашения сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Комитет поручил секретариату ОПЕК к июню разработать варианты расчетов для корректировки основной цели венского соглашения. По словам министра нефти Кувейта Бахита ар-Рашиди, страны соглашения с начала его действия — с 1 января 2017 года — в среднем выполняют условия венской сделки на 113%. Следующая встреча министерского комитета состоится 21 июня в Вене, а 23 июня пройдет министерская встреча всех 24 стран ОПЕК+.

В пятницу же президент США Дональд Трамп через Twitter обвинил ОПЕК в искусственном завышении цен на нефть. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, комментируя заявление Трампа, заявил, что ни у ОПЕК, ни у участников сделки ОПЕК+ нет никакой цели по ценам на нефть. А министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в ответ на высказывания Трампа сказал, что цена на нефть не может быть завышена искусственно, цены определяет рынок.