Цены на нефть в ударе. Пытаются ли “быки” прыгнуть выше головы?

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. На фоне резкого роста цен на нефть, хедж-фонды и другие крупные инвесторы открыли рекордное число длинных позиций, поставив рынок под угрозу быстрого падения в случае ухудшения настроений, утверждают аналитики.

Цены на нефть находятся на максимумах за более чем три года, получив поддержку от увеличения геополитических рисков на Ближнем Востоке и сокращения добычи ОПЕК и другими крупными нефтедобывающими странами. Мировой избыток нефти, который ранее способствовал падению котировок к минимумам за 10 лет, сократился, а сильная мировая экономика, как ожидается, поддержит высокий спрос на нефть, говорится в статье The Wall Street Journal, которую приводит Dow Jones.

В пятницу котировки упали после того, как президент США Дональд Трамп в твиттере сообщил, что высокие цены на нефть “неприемлемы”. Фьючерсы на нефть Brent на ICE недавно упали в цене на 0,95%, до 73,08 доллара за баррель, а фьючерсы на нефть WTI снизились в цене на 0,88%, до 67,69 доллара за баррель.

За последний месяц котировки нефти Brent подскочили на 9% и в четверг достигли максимума с ноября 2014 года.

На прошлой неделе хедж-фонды и другие крупные инвестменеджеры увеличили чистую длинную позицию по нефти Brent, рассчитанную на рост цен, до максимума с начала расчета данных в 2011 году, сообщили в ICE. Чистая длинная позиция по нефти WTI также находится у рекордной отметки, свидетельствуют данные Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC).

Инвестменеджеры обычно открывают крупные позиции, при этом многие из них осуществляют краткосрочные сделки по нефти. Подобная ситуация может сделать нефтяной рынок подверженным резкому развороту в случае ослабления влияния какого-либо из текущих факторов поддержки.

“В настоящий момент спекулянты очень любят нефть. И это опасно”, - сказал Тамаш Варга, аналитик PVM Oil Associates. “Если геополитическая напряженность ослабнет, на рынке произойдет достаточно резкое падение. Если ОПЕК не продлит сокращение нефтедобычи, начнется настоящая паника”, - предупреждает Варга.

В последние недели цены на нефть растут на фоне угрозы эскалации военного конфликта в Сирии, который может привести к перебоям в поставках нефти, а также на фоне падения запасов в США.

Более долгосрочную поддержку настроениям на нефтяном рынке, однако, оказывают обещания ОПЕК и союзных нефтедобывающих стран, в том числе России, продолжить сокращения нефтедобычи в соответствии с заключенным в 2016 году соглашением.

Однако это соглашение истекает в конце текущего года. Некоторые инвесторы обеспокоены тем, что оно не будет продлено в ближайшее время, что приведет к избытку предложения и падению цен. Сокращения нефтедобычи ОПЕК стали необходимой поддержкой для рынка, в особенности на фоне роста добычи нефти в США в последние месяцы к историческим максимумам.

В пятницу в Джидде (Саудовская Аравия) проходит совещание министров нефти ОПЕК+, на котором обсуждается возможность продления ограничения добычи в 2019 году. Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи, временно занимающий должность председателя ОПЕК, в пятницу заявил, что в картеле хотят заключить бессрочное соглашение.

“Они должны продлить соглашение, и точка”, - сказал Даг Кинг из Merchant Commodity. Производители “извлекли уроки из своего горького опыта последних нескольких лет, и сейчас они не могут уйти от ограничения добычи”, добавил он.

Благодаря соглашению ОПЕК запасы нефти сократились.

Согласно данным, опубликованным ОПЕК на прошлой неделе, избыток запасов нефти в развитых экономиках сейчас находится на самом низком уровне более чем за три года, судя по их среднему уровню за пять лет. После снижения коммерческих запасов нефти в течение многих месяцев в картеле сообщили о том, что в феврале они сократились еще на 17,4 млн баррелей, до примерно 2,85 млрд баррелей.

Теперь одним из основных вопросов для ОПЕК+ выступает то, как выйти из соглашения (и стоит ли вообще это делать), не вызвав волатильности на рынках.

Роб Таммел из Tortoise Capital Advisors отметил, что ОПЕК нужно учиться у центральных банков. ФРС, Банк Японии и большинство других центральных банков дают ориентиры или комментарии относительно перспектив их денежно-кредитной политики для снижения неопределенности на финансовых рынках.

“В ОПЕК должны применить подход центральных банков и обозначить долгосрочные перспективы своей политики, - сказал Таммел. – Долгосрочное сотрудничество успокоит рынки”.