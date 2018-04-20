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Цены на нефть в ударе. Пытаются ли “быки” прыгнуть выше головы?


Компании / Нефть
  • #Медведи и быки на бирже
    © fotolia.com, hfox

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. На фоне резкого роста цен на нефть, хедж-фонды и другие крупные инвесторы открыли рекордное число длинных позиций, поставив рынок под угрозу быстрого падения в случае ухудшения настроений, утверждают аналитики.

Цены на нефть находятся на максимумах за более чем три года, получив поддержку от увеличения геополитических рисков на Ближнем Востоке и сокращения добычи ОПЕК и другими крупными нефтедобывающими странами. Мировой избыток нефти, который ранее способствовал падению котировок к минимумам за 10 лет, сократился, а сильная мировая экономика, как ожидается, поддержит высокий спрос на нефть, говорится в статье The Wall Street Journal, которую приводит Dow Jones.

В пятницу котировки упали после того, как президент США Дональд Трамп в твиттере сообщил, что высокие цены на нефть “неприемлемы”. Фьючерсы на нефть Brent на ICE недавно упали в цене на 0,95%, до 73,08 доллара за баррель, а фьючерсы на нефть WTI снизились в цене на 0,88%, до 67,69 доллара за баррель.

За последний месяц котировки нефти Brent подскочили на 9% и в четверг достигли максимума с ноября 2014 года.

На прошлой неделе хедж-фонды и другие крупные инвестменеджеры увеличили чистую длинную позицию по нефти Brent, рассчитанную на рост цен, до максимума с начала расчета данных в 2011 году, сообщили в ICE. Чистая длинная позиция по нефти WTI также находится у рекордной отметки, свидетельствуют данные Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC).

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Инвестменеджеры обычно открывают крупные позиции, при этом многие из них осуществляют краткосрочные сделки по нефти. Подобная ситуация может сделать нефтяной рынок подверженным резкому развороту в случае ослабления влияния какого-либо из текущих факторов поддержки.

“В настоящий момент спекулянты очень любят нефть. И это опасно”, - сказал Тамаш Варга, аналитик PVM Oil Associates. “Если геополитическая напряженность ослабнет, на рынке произойдет достаточно резкое падение. Если ОПЕК не продлит сокращение нефтедобычи, начнется настоящая паника”, - предупреждает Варга.

В последние недели цены на нефть растут на фоне угрозы эскалации военного конфликта в Сирии, который может привести к перебоям в поставках нефти, а также на фоне падения запасов в США.

Более долгосрочную поддержку настроениям на нефтяном рынке, однако, оказывают обещания ОПЕК и союзных нефтедобывающих стран, в том числе России, продолжить сокращения нефтедобычи в соответствии с заключенным в 2016 году соглашением.

Однако это соглашение истекает в конце текущего года. Некоторые инвесторы обеспокоены тем, что оно не будет продлено в ближайшее время, что приведет к избытку предложения и падению цен. Сокращения нефтедобычи ОПЕК стали необходимой поддержкой для рынка, в особенности на фоне роста добычи нефти в США в последние месяцы к историческим максимумам.

В пятницу в Джидде (Саудовская Аравия) проходит совещание министров нефти ОПЕК+, на котором обсуждается возможность продления ограничения добычи в 2019 году. Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи, временно занимающий должность председателя ОПЕК, в пятницу заявил, что в картеле хотят заключить бессрочное соглашение.

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“Они должны продлить соглашение, и точка”, - сказал Даг Кинг из Merchant Commodity. Производители “извлекли уроки из своего горького опыта последних нескольких лет, и сейчас они не могут уйти от ограничения добычи”, добавил он.

Благодаря соглашению ОПЕК запасы нефти сократились.

Согласно данным, опубликованным ОПЕК на прошлой неделе, избыток запасов нефти в развитых экономиках сейчас находится на самом низком уровне более чем за три года, судя по их среднему уровню за пять лет. После снижения коммерческих запасов нефти в течение многих месяцев в картеле сообщили о том, что в феврале они сократились еще на 17,4 млн баррелей, до примерно 2,85 млрд баррелей.

Теперь одним из основных вопросов для ОПЕК+ выступает то, как выйти из соглашения (и стоит ли вообще это делать), не вызвав волатильности на рынках.

Роб Таммел из Tortoise Capital Advisors отметил, что ОПЕК нужно учиться у центральных банков. ФРС, Банк Японии и большинство других центральных банков дают ориентиры или комментарии относительно перспектив их денежно-кредитной политики для снижения неопределенности на финансовых рынках.

“В ОПЕК должны применить подход центральных банков и обозначить долгосрочные перспективы своей политики, - сказал Таммел. – Долгосрочное сотрудничество успокоит рынки”.

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