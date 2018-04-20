Турция перестала верить в гарантии США и вывезла свое золото

МОСКВА, 20 апр – ПРАЙМ, Анна Подлинова. Турция вывела из США весь свой золотой резерв. Согласно опубликованному на сайте ЦБ Турции отчету, в конце 2017 года страна забрала 28,7 тонн золота из хранилищ Федеральной резервной системы (ФРС) США. Свои золотые запасы из-за рубежа вывели также крупнейшие турецкие частные банки, которые откликнулись на призыв турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана "избавиться от давления курса валют и использовать против доллара золото". Всего в страну из-за рубежа было возвращено 220 тонн золота. Центробанк Турции вывел из США свой золотой запас

По мнению опрошенных агентством "Прайм" аналитиков, отношения между Турцией и США находятся в кризисном состоянии из-за ряда разногласий, в частности, по политике в Сирии. Своим поведением Турция демонстрирует нарастающую независимость от западных партнеров, поэтому забирает у них потенциальные рычаги влияния, в данном случае – свой золотой запас.

Финансовая независимость

Из хранилищ ФРС Турция вывезла 28,7 тонн золота на сумму 1,3 миллиарда по рыночной цене, замечает старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Вадим Меркулов. По его мнению, такие действия Турции были спровоцированы усилением военного конфликта в Сирии.

"Теперь Турция будет хранить большую часть своего золота в Швейцарии, этот шаг обоснован нестабильными политическими отношениями. Таким образом, это обеспечит безопасность золотовалютных резервов, если Турция решится на прямую конфронтацию с США", - говорит он. По его мнению, из-за этого решения отчасти проигрывают США, поскольку теряют один из рычагов давления на турецкого партнера.

Союзники США хранят золотой запас на американской земле по причине геополитических рисков, это можно назвать эхом холодной войны, говорит аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. "Предполагалось, что подобным образом золотые резервы будут защищены от захвата, если между Западом и СССР разгорится война. В настоящее время реалии международной политики меняются", - замечает он, добавляя, что Турция демонстрирует все большую независимость от европейской и американской политики.

Соответственно, Анкара пытается обеспечить себе больше независимости в сфере финансов на случай непредвиденного обострения отношений с Западом. По его словам, прямых финансовых последствий данная мера не несет, но подобные действия повышают степень недоверия к США, как к независимому гаранту финансовой стабильности. "Вашингтон начал допускать слишком много исключений в обеспечении своих интересов. Используются заморозки национальных средств, отключения от банковского обслуживания", - напоминает он.

Поэтому, уточняет Кочетков, в мире наблюдается тенденция, когда страны начинают возвращать свои золотые резервы на родину, чтобы за счет золота повысить устойчивость своих финансовых систем. Турция обладает довольно внушительным золотым резервом: к концу 2017 года он превышал 525 тонн. "Выведенный объем из США не играет существенной роли, но все же является предупреждением для Вашингтона, который теряет доверие даже среди собственных партнеров", - заключает он.