Цены на нефть WTI приближаются к $70

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Цены на нефть WTI стремятся к 70 долларам за баррель. Американская экономика может выдержать подобный уровень, но ощутит на себе более значительное давление, если цены продолжат повышение, говорится в статье The Wall Street Journal, которую приводит Dow Jones.

Котировки WTI в последний раз были на отметке 70 долларов за баррель в 2014 году, во время резкого спада на нефтяном рынке. Многие инвесторы тогда полагали, что цены вскоре стабилизируются или даже вырастут. Однако они продолжили падение и в конце концов достигли минимума 26 долларов за баррель в 2016 году. Такое положение вещей было очень болезненным для производителей нефти, сложности которых отразились на акциях, облигациях и экономике в целом.

Ралли цен в текущем году является одним из признаков того, как много изменилось за последние несколько лет. Темпы роста мировой экономики ускорились, а уровень безработицы в США снизился. Усилия крупнейших в мире нефтедобывающих стран по сокращению высокого избыточного предложения увенчались успехом и были поддержаны укреплением спроса на нефть.

Цены на нефть с минимумов прошлого лета подскочили более чем на 60%, а экспорт нефти из США бьет рекорды.

В настоящий момент некоторые инвесторы утверждают, что текущий диапазон цен на нефть может благоприятно сказаться на американской экономике, поддерживая восстановление энергетической отрасли без ущерба спросу.

Однако дальнейшее повышение нефтяных цен может нести в себе риски и остановить рост экономики США. Более высокие розничные цены на бензин и другие нефтепродукты выступают своего рода налогом, подталкивая инфляцию наверх и увеличивая давление на Федеральную резервную систему (ФРС) США в вопросе более активного повышения процентных ставок.

Такая ситуация, в свою очередь, может замедлить экономический рост и оказать давление на фондовый рынок, которому и так пришлось несладко ввиду торговой напряженности, увеличения доходности казначейских облигаций и недавних вспышек волатильности. Инфляционные опасения привести к скачку доходности 10-летних казначейских облигаций США в прошлую пятницу к максимумам с 2014 года. При этом основные индексы США завершили торги пятницы снижением, потеряв часть позиций, завоеванных недавно благодаря ряду сильных квартальных отчетностей.

“Ничто не может привести к столь быстрому изъятию денежного потока из экономики, как растущие цены на нефть”, - полагает Джозеф Ла Ворнья из Natixis.

Когда цены на нефть упали ниже 40 долларов за баррель, финансовая нестабильность, начавшаяся в энергетическом секторе, стала распространяться, отметил Джейсон Томас из Carlyle Group.

Однако если цены на нефть продолжат расти, они могут повысить инфляционные ожидания, что будет способствовать росту доходности облигаций и стоимости кредитования.

“Цены начинают выходить из самого благоприятного диапазона, - сказал Томас. – Если они вырастут еще на 10-15 долларов, это станет негативным фактором”.

Президент США Дональд Трамп в пятницу написал в своем твиттере, что цены на нефть “искусственно завышены”. Такое сложно было бы представить себе еще несколько месяцев назад. После заявления Трампа цены на нефть WTI снизились, но к концу пятничной сессии восстановились до 68,38 доллара за баррель.

Сильную поддержку росту цен на нефть оказало изменение политики ОПЕК. В 2014 году в картеле сохраняли высокие объемы добычи нефти в попытке защитить свою долю на рынке от американских производителей сланцевой нефти. Два года спустя ОПЕК изменила политику и вместе с другими крупными производителями нефти, в том числе, Россией, стала сокращать объемы добычи, что практически привело к устранению избытка предложения на рынке.

“Риторика ОПЕК меняется”, - сказал Антуан Халфф из Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета. “Еще год назад в картеле говорили о “продолжительно низких нефтяных ценах” и “избытке на рынке” нефти. Теперь же картель борется с "идеей сохранения низких цен на нефть навсегда", - добавил он.

Быстро развивающаяся мировая экономика также является ключевым фактором роста цен, так как благодаря высокому спросу избыток нефти и нефтепродуктов поглощается потребителями по всему миру. В 1-м квартале, возможно, наблюдался самый сильный годовой рост мирового спроса на нефть с 4-го квартала 2010 года, отметили в Goldman Sachs.

Тем не менее высокие цены могут представлять угрозу для спроса. Этим летом цены на бензин, возможно, достигнут самого высокого уровня с 2014 года. Такие цены могут нивелировать сокращение налогов для малообеспеченных граждан и снизить реальные доходы, говорят в Deutsche Bank.

"Чем выше становятся цены на нефть, тем сильнее это отражается на потребителях, ведь цены на бензин растут. Это схоже повышению потребительских налогов", - сказала Энн-Луис Хиттл из Wood Mackenzie.

По мнению некоторых аналитиков, опасения, что более высокие цены приведут к снижению спроса, чрезмерны.

Во-первых, нефть дорожает постепенно. Цены на бензин по-прежнему далеки от максимумов 2008 года, когда средняя розничная цена галлона превысила 4 доллара.

Спрос остается высоким даже несмотря на то, что цены на нефть и нефтепродукты растут. Кроме того, многие аналитики считают, что цены все еще недостаточно высоки, чтобы вызвать значительные изменения в поведении потребителей.

И теперь, когда США стремятся сместить Россию с позиции крупнейшего в мире производителя нефти, более высокие нефтяные цены благоприятно повлияют на большую часть американской экономики. За рубежом нефтяные цены еще выше, и это толкает американских производителей увеличивать экспорт. Так, в пятницу нефть Brent достигла 74,06 доллара за баррель.

"В прошлом любой рост нефтяных цен был результатом перебоев с предложением, и американская нефть не могла конкурировать с международными сортами", - сказал Джозеф Таниес из Bessemer Trust. "Однако с тех пор США существенно нарастили нефтедобычу, и теперь получают некоторые преимущества от более высоких цен", - добавил он.

Рост нефтяных цен начинает поддерживать акции нефтегазовых компаний, которые ранее слабо реагировали на подорожание нефти. По оценкам аналитиков Credit Suisse, акции нефтегазовых компаний вошли в самый дорогой сегмент американского фондового рынка. С начала года они выросли на 1,5%, а за последний месяц прибавили почти 10%.

Тем не менее некоторые производители беспокоятся о том, что произойдет, если цены останутся на высоких уровнях слишком долго.

"Уменьшится спрос на нашу продукцию. Потребители будут больше склоняться в сторону источников альтернативной энергии", - сказал Скотт Шефилд, глава Pioneer Natural Resources Co. "Не думаю, что нефть в районе 70,80 долларов за баррель будет для кого-нибудь благоприятна", - добавил он.