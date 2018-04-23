Крепкий рубль заставит Минфин увеличить долги РФ

МОСКВА, 23 апр – ПРАЙМ, Анна Подлинова. Минфин намеревается в текущем году увеличить объем внутренних заимствований на 200 миллиардов рублей. Изначально ведомство планировало остановиться на 817 миллиардах, однако более крепкий, чем заложено в бюджете рубль не позволяет этим планам сбыться. В итоге, по словам директора департамента госдолга и государственных финансовых активов министерства Константина Вышковского, общий объем чистого привлечения на внутреннем рынке окажется на уровне прошлого года - 1 триллион рублей.

Рост внутренних займов происходит из-за того, что макропоказатели – цена на нефть и курс рубля – вышли за периметр установленных бюджетом границ, отмечают опрошенные агентством "Прайм" аналитики. Он также может быть связан с покрытием выпадающих доходов бюджета, которые появились в том числе и из-за низких дивидендов госкомпаний. В любом случае, даже несмотря на потенциальный рост заимствований, федеральный бюджет, вероятнее всего, будет в плюсе и по итогам года окажется профицитным. Не пострадает и российская экономика: рост внутренних долгов на нее никак не повлияет.

Экономике не страшно

Увеличение объема внутренних заимствований может быть связано с покрытием выпадающих доходов бюджета, составляющих, по оценке Минфина, как раз примерно 200 миллиардов рублей, которые бюджет может недополучить от того, что выплаты дивидендов госкомпаниями будут ниже установленного правила, считает главный экономист "БКС Глобал Маркетс" Владимир Тихомиров.

По его словам, влияния на российскую экономику это не окажет - в условиях высокого профицита ликвидности в банковском секторе этот объем долга может быть легко покрыт покупками банков без ущерба для кредитования экономики. Экономист оценивает рост долга до 1 триллиона рублей нейтрально. По его мнению, существенных рисков ни для бюджета, ни для экономики он не несет.

Увеличение внутренних заимствований на 200 миллиардов рублей транслируется в увеличение госдолга на 1,9%, что несущественно для экономики и финансовой системы, соглашается главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. По его словам, данный объем может быть абсорбирован российскими банками, имеющими профицит ликвидности. Согласно последним оценкам ЦБ, до конца 2018 года структурный профицит ликвидности может вырасти до 3,7-4,1 триллиона рублей.

Крепкий рубль

Новое бюджетное правило предполагает изменение подхода не только к валютным операциям Минфина, но и к объему заимствований в рамках предотвращения чрезмерного использования средств ФНБ для финансирования дефицита бюджета в случае отклонения цен на нефть от прогноза, объясняет руководитель дирекции анализа долговых инструментов "Уралсиба" Ольга Стерина.

Уровень заимствований увеличивается, если нефтегазовые доходы, формирующиеся при базовой цене на нефть в 40 долларов за баррель и прогнозном курсе рубля в 64,7 рубля за доллар, оказываются выше, чем доходы, полученные при базовой цене на нефть и фактическом курсе рубля, напоминает она. "Иными словами, при более сильном, чем заложено в бюджете рубле Минфин может частично восполнить отток бюджетных средств в суверенные фонды за счет займов на рынке", - говорит Стерина.

В 2018 году бюджетом предусмотрены нефтегазовые доходы в размере 5,48 триллиона рублей при среднегодовой цене на нефть Urals в 43,8 доллара за баррель и среднегодовом курсе рубля в 64,7 за доллар. По расчетам Стериной, при базовой цене на нефть и прогнозируемом нами курсе рубля нефтегазовые доходы в 2018 году будут на уровне 5,08-5,17 триллиона рублей. "Следовательно, Минфин потенциально может увеличить объем чистых заимствований почти на 300-400 млрд рублей, до 1,1-1,2 триллиона рублей", - отмечает эксперт.

Разумеется, при прочих равных более слабый рубль более привлекателен для Минфина, так как это увеличивает доходы и снижает объемы заимствований, говорит аналитик центра экономического прогнозирования Газпромбанка Андрей Никандров. "Однако такой взгляд сильно упрощает реальность – цели Минфина не ограничиваются простым наполнением государственной казны", - уточняет он. Например, бюджетное правило создавалось и используется в том числе для снижения зависимости российской экономики от конъюнктуры нефтяного рынка.

В свою очередь Тихомиров считает, что текущий уровень курса рубля не является крепким, скорее, наоборот. "Рубль сейчас торгуется на 7-8% ниже в номинальном выражении, чем мог бы при цене нефти в 73-74 доллара за баррель", - замечает он. Однако слабость рубля положительна для экспортеров, хотя и усложняет операции импортерам и несет с собой вероятность более высокой инфляции в будущем, говорит он.

Профицит или дефицит?

При условии сохранения текущих цен на нефть федеральный бюджет, скорее всего, будет сведен с профицитом, считает Никандров. При этом, поясняет он, текущая конструкция бюджетного правила, которому следует Минфин, предполагает, что при более высокой цене на нефть Минфин покупает больше валюты в резервы, а при более крепком рубле – больше занимает.

"Бюджет строился исходя из среднего курса 64,7 рубля за доллар, фактически рубль по итогам года вероятно окажется крепче, что требует от Минфина повысить объемы заимствований", - говорит он. При этом объем госдолга России относительно невелик – лишь около 12 триллионов рублей или 13-14% ВВП, и даже при его росте более чем на озвученный Минфином 1 триллион рублей, устойчивость государственных финансов не пострадает, отмечает он.

По словам Тихомирова, бюджет РФ по итогам года необязательно будет дефицитным. При текущих ценах на нефть бюджет может быть сведен с профицитом в районе 0,5% ВВП, напоминает Тихомиров оценку министра финансов Антона Силуанова. "Но допдоходы бюджета направляются в резервы, согласно бюджетному правилу, и не могут быть использованы для покрытия выпадающих доходов - отсюда и необходимость в заимствованиях", - поясняет он.

Монастыршин напоминает, что федеральный бюджет за первый квартал исполнен с профицитом в 344 миллиарда рублей. "Фактический курс национальной валюты действительно крепче, чем заложено в бюджет. Но и цены на ключевые статьи российского экспорта превышают бюджетный уровень. Рублевая цена нефти в апреле была на 55% выше заложенного в бюджет уровня, что определяет хорошее исполнение бюджета", - говорит он. Исполнение бюджета идет лучше плана и, возможно, Минфин намерен сформировать дополнительную подушку ликвидности на случай резкого ухудшения рыночной конъюнктуры в будущем, полагает он.