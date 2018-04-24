ЦБ и Минфин поспорили о дивидендах госкомпаний

МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Между Банком России и Минфином возникло небольшое разногласие относительно дивидендов госкомпаний. Замминистра финансов Алексей Моисеев рассказал, что теперь мнение Минфина будет учитываться при формировании директивы для всех госкомпаний, и ведомство будет настаивать на увеличении дивидендов госкомпаний, которые могут платить 50% прибыли по МСФО, в частности за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. В свою очередь глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что 50% от прибыли по МСФО не могут быть формальной планкой навсегда. ЦБ против вечной формальной планки дивидендов госкомпаний в 50% прибыли

По мнению опрошенных агентством "Прайм" аналитиков, расхождение позиций вполне объяснимо: задача Минфина – максимально эффективно наполнять бюджет, задача ЦБ – обеспечивать финансовую устойчивость экономики и банковского сектора. Отсюда и возникли разногласия. В любом случае устанавливать единый порог для всех компаний неправильно, так как они находятся на разных стадиях инвестиционного цикла и работают в разных отраслях, уверены аналитики, поэтому оптимальный уровень дивидендных выплат необходимо рассчитывать индивидуально.

Мнения разошлись

По мнению аналитика "Финама" Алексея Калачева, цифра в 50% фактически была выбрана произвольно. "Этот порог мог быть установлен на уровне 40%, 60% или 48,99%. Никаких объективных оснований для установления единой ставки именно в 50% от чистой прибыли для всех без исключения компаний нет, кроме нужд государственного бюджета", - считает он.

По его мнению, нельзя установить единый объективный порог. "Частная коммерческая структура исходит из поиска баланса между интересами акционеров и необходимостью развития", - напоминает он. Если бизнес компании растет, имеет смысл предпочесть дивидендам инвестиции в развитие, тогда акционеры получат свое за счет роста стоимости компании. Если же необходимости в расширении нет, то предпочтительным будет получать отдачу в виде дивидендов, замечает он.

Минфин заинтересован в максимизации прибыли от государственной собственности, чтобы обеспечить реализацию бюджета с минимальным дефицитом, у ЦБ задачи несколько иные, напоминает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Как минимум, регулятор заинтересован в развитии банковской системы, а для этого требуется направлять часть прибыли как на увеличение собственного капитала государственных банков, так и на повышение их устойчивости через резервирование, говорит он. "Поэтому ЦБ весьма настойчив в том, чтобы защитить государственные финансовые учреждения от обязательства дивидендных выплат в фиксированном размере", – считает аналитик, добавляя, что похожие мотивы присутствуют и при защите интересов других госкомпаний, кредиторами которых являются государственные банки.

Тот факт, что мнение Минфина теперь будет учитываться при формировании директивы для всех госкомпаний позитивно скажется на бюджете, говорит главный стратег "БКС Глобал Маркетс" Вячеслав Смольянинов. "Для бюджета полезно все, что увеличивает рост доходов, но при этом долгосрочные перспективы развития бизнеса не должны страдать, так как они формируют будущую доходную часть бюджета", - замечает он.

Где оптимальный порог?

Если говорить о госкомпаниях, то размер дивидендов всегда будет являться предметом торга между государством, как контролирующим акционером, и менеджментом компании, полагает Калачев. С одной стороны, чем выше доля прибыли, направляемая на дивиденды, тем меньше остается на развитие, а у госкомпаний, как правило, огромные инвестиционные планы, объясняет он. "С другой стороны, эти планы могут оказаться неоправданно раздутыми, в основе чего может лежать давняя привычка к "освоению средств". В благодатные годы государство сквозь пальцы, если не с пониманием смотрит это", - замечает он. Однако когда бюджет испытывает проблемы с наполнением, государство старается получить максимальные дивиденды, говорит он. "Таким образом, поскольку цифра устоялась, можно считать эти 50% результатом разумного компромисса", - считает аналитик.

Никакой конкретный уровень в процентах не может быть оптимальным в силу того, что госкомпании работают в разных отраслях и находятся на разных стадиях инвестиционного цикла, считает Смольянинов. "Любой уровень – это компромисс. Он должен зависеть от типа бизнеса и текущей стадии инвестиционного и экономического циклов", – полагает он. По его словам, есть риск, что отсутствие постоянного давления и требований высоких или растущих дивидендов со стороны государства приведет к тому, что госкомпании вообще не будут платить средства, а тратить их на бесконечную экспансию. Крепкий рубль заставит Минфин увеличить долги РФ

Кочетков в свою очередь считает, что любая дивидендная планка будет оптимальной, если она учитывает инвестиционные интересы бизнеса. "Однако российские госкомпании далеко не самые щедрые плательщики дивидендов, так как стараются спрятать свою прибыль в издержках, которые часто вызывают нарекания", - говорит аналитики. В том числе эти нарекания есть и со стороны Минфина, который теперь будет иметь больше веса в определении выплат акционерам госкомпаний, замечает он.

Так как государственные компании РФ используют все возможности, чтобы максимально сохранять заработанные средства внутри компании, усилия Минфина – это шаг в направлении повышения эффективности управления государственной собственностью. "В конце концов, если у компаний появляются какие-то проблемы, то все они не стесняются обращаться за поддержкой к правительству", - заключает он.