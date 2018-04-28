Объединение "Евросети" и "Связного" поделило рынок в пользу операторов

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ, Александр Кожемякин. "Мегафон", владеющий 100% акций ГК "Евросеть", и группа SLV, контролирующий акционер ГК "Связной", объявили сегодня об объединении розничных сетей "Связной" и "Евросеть". Согласно условиям соглашения, контролирующим акционером объединенной компании становится группа SLV, "Мегафон" приобретает миноритарную долю. Магазины "Связного" и "Евросети" после объединения компаний продолжат работать под обоими брендами. Сотовые ритейлеры "Связной" и "Евросеть" будут объединены

В объединенной компании у "Мегафона" через Lebfrod Invetsments будет 25,1% акций и два места в совете директоров (общее число мест в совете директоров не раскрывается). Контроль над объединенной компанией будет у группы Solvers.

В "Мегафоне" утверждают, что в объединенную компанию будет входить 5 тыс. салонов, что позволит данной компании стать крупнейшей в мире розничной сетью в сфере высоких технологий. Выручка объединенной компании по итогам 2017 года составляет 22 млрд руб. В компании работает 30 тыс. сотрудников, ежедневно ее салоны посещает 2 млн человек.

Опрошенные "Прайм" аналитики сошлись во мнении, что объединение "Евросети" и "Связного" завершает передел рынка сотового ритейла. Вопрос о том, останутся ли в России независимые мультибрендовые сети, остается пока открытым. Многое будет зависеть от того, в какую сторону пойдет развитие объединенной компании "Евросети" и "Связного".

ПЕРЕДЕЛ РЫНКА ЗАВЕРШЕН

"Передел рынка сотового ритейла завершен", - так прокомментировал сделку аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин. "Мегафон" получил пакет в объединенной компании "Евросети" и "Связного". МТС построил собственную розницу, "Билайн" получил половину "Евросети" по итогам раздела бизнеса с "Мегафоном". У "Мегафона" осталась вторая половина "Евросети", которую он отдает в "Связной" и получает блокпакет в объединенной компании. Это свидетельство того, что подавляющая часть сотовой розницы в России теперь контролируется операторами, - констатировал Либин.

Гендиректор "Инфолайн-аналитик" Михаил Бурмистров назвал слияние "Евросети" и "Связного" логичным. "Евросеть", в том виде, в котором существовала, уже не могла выступать эффективным игроком, и это слияние напрашивалось, считает Бурмистров. По его словам, показатель 4,4-5 тыс. салонов – это минимальный уровень, который обеспечивает адекватный уровень конкурентоспособности при конкуренции с сетями, которые принадлежат сотовым операторам. "Поэтому "Связному" было тяжело конкурировать с ними. Объединенная компания будет более конкурентоспособной, у нее появятся большие возможности при взаимодействии с поставщиками, что должно дать позитивный результат", - говорит Бурмистров. По его мнению, если по отдельности у "Евросети" и "Связного" не было шансов, то теперь объединенная компания может выйти в прибыль.

Опрошенные "Прайм" аналитики сошлись во мнении, что объединенная компания будет иметь значительные преимущества при переговорах с поставщиками. Консолидация участников рынка сбыта всегда вызов для поставщиков, отмечают аналитики. Чем крупнее ритейлер, тем сильнее его позиция в переговорах, объясняет он. Все опрошенные однозначно заявили о позитивнном влиянии на рынок произошедшего объединения.

"Тот же факт, что "Мегафон" получил в объединенной компании только блокпакет, можно объяснить нежеланием оператора консолидировать низкомаржинальный бизнес ", - говорит Либин. По его мнению, такой бизнес может оказать влияние на отчетность компании и сказаться на рентабельности консолидированного бизнеса. Это важно для "Мегафона", как для публичной компании, - говорит Либин. При этом, по его словам, блокпакет "Связного" дает "Мегафону" достаточно значимые права и влияние на объединенную компанию.

Сергей Либин, положительно оценивая слияние "Евросети" и "Связного", отметил, что розница должна контролироваться сотовыми операторами, которые не заинтересованы в продаже огромного количества SIM-карт, поскольку они за это платят. "Операторы платят комиссию независимым ритейлерам (например "Связному"), либо платят за содержание собственной сети (салоны, персонал и т.д.). Все операторы заинтересованы в снижении общего количества проданных SIM-карт. В последние годы в России продается около 120 млн SIM-карт в год, на что сотовые операторы тратят около 60 млрд рублей в год. При этом, доля рынка по абонентам меняется несущественно. По сути это круговорот, который никуда не ведет", - считает Либин. Поэтому, все операторы заинтересованы в том, чтобы этот оборот снизить и закончить гонку подключений. С конца 2016 года все сотовые операторы стали приходить к мысли, что продажа огромного числа SIM-карт - это не рациональный путь развития и нужно снижать общее количество подключений, - отметил Либин. Контроль над розницей, по его мнению, позволит операторам это сделать. Если операторы контролируют розницу, они имеют больше рычагов влияния на рынок, считает Сергей Либин.

КОНЕЦ НЕЗАВИСИМЫМ МУЛЬТИБРЕНДОВЫМ СЕТЯМ?

Некоторые аналитики считают, что объединение "Евросети" и "Связного" положит конец мультибрендовым сетям. Ранее гендиректор компании "Ростелеком — Розничные системы" Арвидас Алутис в интервью "Коммерсанту" заявил, что после слияния "Евросети" и "Связного" на рынке не останется независимого федерального мобильного ритейла. Россия постепенно перейдет к бизнес-модели Европы и США, где мультибрендовые независимые игроки стали скорее исключением из правил.

Генеральный директор ПАО "Мегафон" Сергей Солдатенков, комментируя сделку, заявил, что "мультибрендовые сети – стратегически важный канал дистрибуции для "Мегафона". Мы считаем, что объединение с успешной розничной сетью с сильным брендом позволит нам лучше понимать потребности пользователей, а также повысить качество обслуживания", - заявил Солдатенков.

Аналитик "Райффайзенбанка" Сергей Либин считает, что объединенная компания, по сути, не отказалась от идеи мультибренда. "Она не перешли полностью под "Мегафон". Возможно, объединенная компания будет по-прежнему подключать и остальных операторов. Но ситуации, когда мультибрендовая розничная сеть допускала к себе нескольких сотовых операторов, а затем устраивала между ними аукцион, больше не будет", - считает Либин.

С ним согласен Михаил Бурмистров. По его словам, позиция "Мегафона" понятна: "они не хотят консолидировать этот бизнес, они хотят сохранить на него определенное стратегическое влияние". Бурмистров считает, что говорить о том, что все сети теперь полностью контролируются операторскими структурами неправильно, однако полностью независимых федеральных игроков на рынке действительно не осталось.

"Мы видим огромный потенциал в соединении физической розницы и онлайна. Объединенная компания – это обучающая платформа для наших клиентов, которая является важным элементом процесса цифровизации экономики. Каждый день мы рассказываем миллионам людей, как новейшие технологии способны изменить их жизнь к лучшему", - так в свою очередь прокомментировал слияние основатель Группы SLV Олег Малис.