Экономика России не заметит снижения зарплат парламентского корпуса

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ, Александр Жирнов. Законопроект, предлагающий приравнять заработную плату сенаторов и депутатов к средней по стране, размер которой составляет 35 тысяч рублей, внесли в Государственную Думу Российской Федерации лидер "Справедливой России" Сергей Миронов и депутат от этой же фракции Олег Нилов. Документ также предусматривает отмену ряда необоснованных привилегий, касающихся медицинского обслуживания, бытового, санитарно-курортного и пенсионного обеспечения. Авторы инициативы считают, что принятие закона даст возможность серьезно сократить расходы на содержание парламентского корпуса. Глава ФНПР об инициативе по снижению зарплат депутатов: "пчелы не голосуют против меда"

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что нынешняя заработная плата сенаторов и депутатов находится на уровне федеральных министров. В 2016 году ее размер в несколько раз превышал средние показатели по стране.

Российский кабинет министров не поддержал инициативу, сославшись на позицию Конституционного суда. Там считают, профессиональная депутатская работа является характерной чертой современного парламентаризма. Ограничение права депутатов и сенаторов на любую другую оплачиваемую деятельность - "общепринятый в правовых государствах с развитыми традициями демократии и парламентской деятельности принцип". Исходя из этого, в правительстве полагают, что высокие зарплаты парламентского корпуса вытекают из самой природы их деятельности, а сами они должны "полноценно и эффективно участвовать в парламентской деятельности, прежде всего в законотворческом процессе, сложность и интенсивность которого в современных условиях существенно возросли, а также уделять значительное внимание работе с избирателями".

Эксперты, опрошенные агентством "Прайм", неоднозначно оценили инициативу. С их точки зрения, она является популистской и не будет принята. При этом даже в случае вступления закона в силу сокращение зарплат российского парламентского корпуса никак не скажется на экономике страны. С другой стороны, депутаты уже приняли ряд решений по сокращению собственных доходов, и любой из них волен в частном порядке поддержать предложение фракции «Справедливой России».

Инициатива вряд ли найдет поддержку

Председатель Комитета Совета Федерации ФС РФ по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что знаком с этой инициативой и считает ее очередной популистской формой выхода на избирательный процесс. В сентябре пройдут выборы, и в это время все партии активизируются.

"Надо считать, что это реакция на этот процесс. Ничего серьезного за этой инициативой не стоит. Мы прекрасно понимаем, что этого сделано не будет", - сказал Рязанский.

По его мнению, инициативу нельзя считать правильной, поскольку для каждого труда, в том числе, и высококвалифицированного, устанавливаются свои формы оплаты.

"Мы находимся под законом о статусе. Он четко регламентирует порядок материального возмещения, поэтому я не вижу за этой инициативой ничего серьезного. Я не первый год работаю в парламенте, постоянно из "Справедливой России" выходят подобного рода инициативы", - подчеркнул Рязанский.

Он добавил, что каждый из депутатов имеет полное моральное право написать заявление в бухгалтерию, переписать соответствующий документ о своей зарплате, перечислить часть своих доходов туда, куда считает нужным.

"Могут от части зарплаты просто отказаться. И сделать это предметом их личного участия в решении социальных проблем, вместо того, чтобы заниматься популизмом", - добавил Рязанский.

Политик также напомнил о недавнем решении по снижению уровня оплаты труда и депутатов Государственной Думы, и членов Совета Федерации.

"Почти на 40 тысяч рублей зарплата стала ниже с 1 января 2016 года. Так что мы приняли участие в это трудное время. Три года подряд у нас идет снижение заработной платы, и мы поучаствовали в тех решениях, которые принял президент по части и администрации, и многих министерств, которые тоже часть заработной платы передали в бюджет. Не думаю, что эта инициатива найдет поддержку. Надо быть реалистами", - сказал Рязанский.

Экономика этого не заметит

Управляющий партнер компании "НЕОКОН" Денис Ракша считает, что по-своему правы и авторы законопроекта, и правительство, которое инициативу не одобрило.

"Как всегда в жизни нет абсолютно черного и абсолютно белого. У каждой точки зрения есть свои плюсы и минусы",- сказал эксперт.

В свое время Ракша работал в ЦК КПСС, и видел, как жили партийные аппаратчики. В СССР вопрос обеспечения ответственных работников материальными благами решался иначе.

"Я был еще очень молод и даже не был членом партии, но работал в ЦК КПСС переводчиком. Я посмотрел изнутри на то, как была устроена вся эта система. Я работал там семь лет, за это время познакомился с большим количеством людей разного ранга и положения, и видел изнутри, как они живут", - пояснил Ракша.

Сотрудники аппарата ЦК имели, по сути, натуральное обеспечение. Их зарплаты были низкими, и если кого-то приглашали перейти из министерства на Старую площадь, человек не был счастлив – это значило, что его доход сократится в 2-3 раза, а также, если он не работает в международном отделе, не будет загранкомандировок.

"Но была натуральная компенсация. Человек получал квартиру, персональную машину при достаточно высоком ранге, или "разгонную" при более низком. Как и сейчас у депутатов. Дача, продуктовые заказы, 200-я секция ГУМ. Практически все, что нужно, они за свою маленькую зарплату покупали по ценам, отличным от всей страны", - вспомнил Ракша.

Эксперт не уверен, что это можно сделать сейчас, поскольку вокруг слишком много соблазнов, которых не было в советские времена. Однако варианты решения вопроса могут быть очень разными. Скорее всего, оптимальный лежит где-то между предложением законопроекта и мнением правительства.

"Конечно, те зарплаты, которые они себе сейчас назначили, это много на фоне того, как живет страна. С другой стороны, парламентарии не могут все время ездить на трамвае и по ночам разгружать вагоны, чтобы прокормить семью. Когда особо запальчивые граждане говорят, что депутаты должны служить стране бесплатно, пусть сами попробуют", - считает Ракша.

По его мнению, российская экономика особого эффекта в случае принятия законопроекта даже не заметит.

"В масштабах экономики даже военная операция в Сирии незаметна. А уж депутаты, да упаси господи. Это чисто политические, какие угодно, но не экономические дела точно", - сказал Ракша.



