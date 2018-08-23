МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Американский S&P 500 сегодня снижается. Введение очередных торговых пошлин ударило по акциям компаний, чувствительных к ситуации во внешней торговле.

Акции промышленных и сырьевых компаний падают после того, как США и Китай в четверг ввели новые пошлины друг против друга на сумму 16 млрд долларов с каждой стороны. Таможенные пошлины среди прочего распространяются на произведенные в Китае химикаты, машины и оборудование, запасные части для тракторов, а также на американскую рыбную муку, промышленные смазочные материалы, двигатели и грузовики.

ПОЗИЦИЯ РЫНКА

Дополнительные пошлины были введены в тот момент, когда представители обеих стран второй день ведут торговые переговоры в Вашингтоне. Для инвесторов это является признаком того, что напряженность между США и Китаем, по всей видимости, в будущие месяцы также будет источником волатильности на рынках.

Очередной квартал сильного экономического роста и высокой корпоративной прибыли пока помогает фондовому рынку абстрагироваться от торговых конфликтов. С конца июня S&P 500 вырос более чем на 5% и может зафиксировать лучший трехмесячный прирост в этом году. Но учитывая, что о результатах отчитались уже более 95% компаний S&P 500, взаимные торговые меры, о которых может быть объявлено в четверг, начнут сильнее влиять на акции.

"Устойчивая экономика США поддерживает оптимизм, – пояснил Брент Шутте, старший инвестиционный аналитик Northwestern Mutual Wealth Management Co. – С другой стороны, на настроения негативно влияют опасения насчет торговли и Китая".

S&P 500 на момент написания обзора потерял 0,2%, Dow Jones Industrial Average снизился на 92 пункта, или 0,4%, до 25762 пунктов. Nasdaq Composite опустился на 0,1%.

МНЕНИЕ ФРС

В опубликованных вчера протоколах руководители ФРС выразили более серьезные опасения о том, что затяжные внешнеторговые конфликты ограничат экономический рост.

Хотя накануне ФРС просигнализировала, что готова повысить ставки в сентябре и в целом оптимистично оценивает текущую экономическую ситуацию, инвесторы будут внимательно следить за симпозиумом в Джексон-Хоул, который начнется позднее сегодня. Инвесторов интересует прогноз центробанка о том, как пошлины могут повлиять на его политику. Главным событием этого симпозиума, как ожидается, станет выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла, которое состоится в пятницу.

"Мы по-прежнему позитивно оцениваем состояние экономики, – указал Том Стрингфеллоу, инвестиционный директор Frost Investment Advisors. – Но за торговые пошлины придется заплатить свою цену".

Акции сырьевых компаний в S&P 500 сегодня снизились на 0,9%, возглавив падение. Акции горнодобывающей фирмы Freeport-McMoRan упали на 2,5%, бумаги сталелитейной компании Nucor – на 2,3%.

Бумаги производителей оборудования также снижаются. Акции Caterpillar подешевели на 2%, акции Black & Decker – на 1,9%.

Европейский Stoxx Europe 600 завершил сессию со снижением на 0,2%. Японский Nikkei Stock Average по итогам дня вырос на 0,2%, гонконгский Hang Seng опустился на 0,4%.