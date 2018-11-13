МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Всего через две недели президент США Дональд Трамп и председатель Китая Си Цзиньпин встретятся в Буэнос-Айресе. И мы сможем получить ответ на один из самых важных вопросов, интересующих участников рынка. Действительно ли торговая война Трампа с Китаем имеет отношение к торговле или все дело в геополитическом соперничестве?

Для инвесторов это имеет большое значение. Если дело в торговле, то возможно достижение соглашения, и послужной список Трампа показывает, что эта вероятность довольно велика. Если дело в сдерживании Китая, то, возможно, пришло время готовиться к новой холодной войне, говорится в статье Dow Jones.

В последнее время сторонники жестких мер в отношении Китая в администрации все чаще продвигают идею о сдерживании Пекина. В пятницу один из ее представителей резко высказался против "миллиардеров-глобалистов" Уолл-стрит, которые стараются добиться торгового соглашения. Между тем те, кто выступают за соглашение, во главе с министром финансов Стивеном Мнучиным, работают над тем, чтобы добиться прогресса до встречи Трампа и Си.

На чьей стороне Трамп, пока неясно, хотя он говорит о достижении соглашения с Пекином. Сохраняющиеся долгое время опасения Трампа касаемо дефицита торговли с Китаем говорят о том, что его больше беспокоит состояние экономики, чем возвышение мирового соперника.

"Геополитический контекст делает торговую войну между США и Китаем намного сложнее, — говорит Минксин Пеи, профессор колледжа из Калифорнии. – Если дело просто в торговле, то нет таких проблем, которые нельзя разрешить".

Для инвесторов существует два риска. Склонность Трампа сначала вводить пошлины, а потом начинать переговоры может спровоцировать полномасштабную торговую войну, так как это вызывает ответное введение пошлин и рушит доверие. Во-вторых, под ударом может оказаться многосторонняя торговая система, если Всемирная торговая организация не будет реформирована с тем, чтобы удовлетворить претензии США.

"Торговая система в целом рушится в целях обеспечения краткосрочных преимуществ для США, — говорит бывший президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос. – Я не думаю, что это сработает, даже для США".

Инвесторы согласны в том, что США не хотят разрушить мировую торговлю, и это одна из причин того, почему рынки не отреагировали более сильно на торговые споры с союзниками. Но ситуация с Китаем, возможно, отличается, и инвесторы справедливо беспокоятся, что повышение пошлин с 10% до 25% на товары общей стоимостью 200 млрд долларов может сильно повредить доходам корпораций, если они будут долго сохраняться.

Торговый конфликт с Китаем имеет много аспектов, и некоторые из них касаются самой сути экономических чаяний Китая. Капитуляция Китая будет означать отказ правительства от своих планов по созданию высокоэффективных технологий, а также по пересмотру правил передачи технологии для иностранных компаний, работающих в Китае. Китай также будет вынужден отказаться от надежд на улучшение своих позиций в ВТО, где он хочет получить статус рыночной экономики.