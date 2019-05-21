МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Индийский предприниматель Самир Шривастава, занимающийся в России фармацевтическим бизнесом, выложил в открытый доступ заявление, в котором подробно раскрывает суть конфликта с его однофамильцем и менеджером Амитом Шривастава. Казалось бы, рядовой спор между владельцем компании и наемным сотрудником приобрел широкий общественный резонанс.

Он сам решил расставить точки над i, рассказав историю своего бизнеса. В 2015 году Самир приобрел неработающий завод в Тверской области, рассчитался с долгами предыдущего хозяина перед налоговыми органами, выплатил зарплату бывшим сотрудникам и начал модернизацию предприятия. На сегодняшний день его компания "Роутек" инвестировала в этот бизнес около 500 млн рублей и намерена вложить в дальнейшее развитие еще 300 млн рублей. Этих средств хватит для увеличения мощностей и покупку оборудования для выпуска новых препаратов.

В ближайшее время "Роутек" начинает строительство нового завода по выпуску онкологических препаратов в Ульяновской области – соответствующее соглашение с руководством региона уже подписано. Туда компания тоже вложит около 1 млрд рублей. Предприятие будет обеспечивать бюджет региона налоговыми поступлениями, а жителей – новыми высокотехнологичными рабочими местами.

САМИР И АМИТ

"Я люблю Россию, это моя вторая родина. Я хочу здесь жить и работать, дальше развивать свой бизнес, не ограничиваясь только двумя заводами", — говорит Самир Шривастава. Однако для успешной работы нужны не только инвестиции и технологии, но и репутация, которая у компании до последнего времени была безупречной. На фоне появившейся в СМИ ложной информации возникают вопросы, поэтому он решил лично прояснить ситуацию и в отношении данного конфликта.

В прошлом году ему пришлось расстаться с наемным сотрудником, фактически руководившим российским подразделением последние 7-8 лет. Налицо классический конфликт между собственником бизнеса и наемным менеджером. Есть достаточно прецедентов, когда высокопоставленный менеджер начинает претендовать на равные права с владельцем и злоупотреблять полномочиями.

"Он был уволен по подозрению в мошенничестве, на него подано заявление в правоохранительные органы и заведено уголовное дело. Сейчас идет следствие, и я надеюсь, что суд поставит в этом деле точку", — сказал Самир.

В конце апреля Черемушкинский суд Москвы на два месяца продлил срок домашнего ареста Амиту Шриваставе. Ранее против него было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ о мошенничестве в особо крупном размере. По этой статье бизнесмену грозит до десяти лет лишения свободы.

Сторона обвинения считает, что обвиняемый, работавший в компании Самира Шривастава, пытался завладеть имуществом в виде денежных средств на счетах в особо крупных размерах. Адвокаты Амита утверждают, что их подзащитный иногда кредитовал компанию Самира, а когда попросил своего друга расплатиться по долгам, тот подал на приятеля заявление в правоохранительные органы.

РАБОТА ПОКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Самир Шривастава заверил сотрудников, коллег и партнеров, что данный эпизод никак не повлияет на деятельность компании – она работает в штатном режиме и даже развивается.

При этом предприниматель напомнил, что российские власти делают все возможное для создания комфортных условий для работы иностранных инвесторов. Об этом в апреле говорил президент Владимир Путин.

Подробный рассказ, чем Самир занимается в России и кому выгоден PR-негатив набрал много просмотров. Интерес к теме, очевидно, связан с тем, что PR-атаки на бизнес в последнее время часты, и инвесторам интересно, как владельцу крупного бизнеса, открывающему в России новые производства, застраховать себя от интриг наемных менеджеров.

Деваться от делегирования полномочий наемному менеджменту некуда – предприниматель при всем желании не может работать в одиночку, если хочет добиться результатов. Особенно актуально это, если бизнес ведется в разных странах. Поэтому никто не гарантирован от подобного исхода дел.

Тонкость еще и в том, что Самир Шривастава работает не в сфере торговли, а в реальном секторе экономики, при этом занимается такой специфической отраслью, как фармпроизводство. В апреле Минпромторг представил "Стратегию развития фармацевтической промышленности до 2030 года". В ней говорится и о господдержке бизнеса, работающего в фармацевтической области, и про перспективы выхода российских фармпроизводителей на мировые рынки.

Чтобы добиться этого, ответственным инвесторам и производителям действительно нужна поддержка, в том числе государственная, а не искусственно инициированные скандалы в прессе. Возможно, властям стоит обратить внимание на эту ситуацию – несмотря на то, что по сути она является рядовым конфликтом между бизнесменом и наемным работником.