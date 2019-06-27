МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Решительность, оптимизм и тяга к новым знаниям должны стать спутниками тех, кто решится выбрать для себя путь предпринимателя, кроме того им необходимо заручиться практическим опытом и всегда быть начеку, рассказали глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин и бизнес-омбудсмен Борис Титов.

В 2017 году ООН учредила новый праздник — День микро-, малых и средних предприятий, который отмечается 27 июня. Такие предприятия, в которых, как правило, задействовано не более 250 человек, являются основой экономики большинства стран. По данным Международного агентства по малым предприятиям, к категории микро-, малых и средних предприятий относятся порядка 90% всех предприятий, в которых заняты приблизительно 70% трудоспособного населения, и на их долю приходится 50% мирового ВВП.

В январе первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что доля малого и среднего бизнеса в российской экономике в 2019 году составит 23%. Тогда он напомнил, что целевой показатель в рамках соответствующего нацпроекта составляет 32% к 2024 году.

"Заниматься бизнесом интересно, но непросто. Поэтому, по моему мнению, российскому предпринимателю, тем более начинающему, надо обязательно быть оптимистом. Конечно, желательно также иметь к этому занятию определенную склонность, если хотите — призвание. Предположим, все это у вас есть. Тогда дерзайте!", — заявил Катырин.

НЕ ЗНАЯ БРОДУ, НЕ СУЙСЯ В ВОДУ

Бизнес-омбудсмен Титов отмечает: "Если Вы задумались об открытии собственного бизнеса, значит, Вы уже неординарный и очень полезный для общества человек. И даже немного герой. Решимость у Вас уже есть, ее надо дополнить знаниями".

Он рекомендует освоить аналитические инструменты, построить в компьютере модель своего бизнеса и поэкспериментировать с изменением различных показателей. "Меньше, больше. Так вы будете морально готовы к разным вариантам развития ситуации, и они не застанут вас врасплох", — полагает Титов, у которого есть свой опыт в бизнесе — его семья владеет группой "Абрау-Дюрсо".

Катырин также считает, что будущий предприниматель должен четко знать, чего хочет, куда будет двигаться, чем заниматься. "Есть такая русская пословица: не зная броду, не суйся в воду. Пока вы в воду, то есть в бизнес, еще не вошли, пока стоите на берегу, продумайте каждый шаг, проверьте, насколько ваш товар или услуга будут востребованы, составьте планы на ближайшее время и на перспективу и так далее", — рекомендует он.

"Здесь мелочей не бывает, и чем тщательнее вы все продумаете, тем легче будет потом. Будьте готовы к неожиданным поворотам, их будет очень много. И, естественно, на них проще реагировать, если все остальное тщательно продумано", — добавляет Катырин.

ГЛАЗА БОЯТСЯ, А РУКИ ДЕЛАЮТ

Глава ТПП советует ни при каких обстоятельствах не опускать руки. "Стоять всегда надо до конца, не бояться. В бизнесе ситуация может кардинально измениться в последний момент. Вообще надо помнить еще одну поговорку: глаза боятся, а руки делают", — уверен он.

"Если вы хотите добиться многого – учитесь. Все время учитесь: у коллег, на курсах — словом, везде, где можно что-то почерпнуть полезное и новое. Не жалейте на это времени. Бизнес завтрашнего дня – это бизнес образованных и знающих людей", — продолжает Катырин, добавляя, что не стоит также рассчитывать разбогатеть за день-другой.

Титов советует определиться, что для вас действительно важно, какая черта вашего бизнеса наиболее привлекательна для клиентов. "Невозможно на старте сделать все идеально, нужно сосредоточиться именно на том качестве, которое продаете", — считает бизнес-омбудсмен.

"Ну и главное, пожалуй. Даже самое точное знание вряд ли спасет вас без практического опыта. Поработайте в бизнесе у других людей, посмотрите, как все устроено. А когда будете точно уверены, что знаете, умеете и хотите – вперед!", — призывает Титов.

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ

Социологическое исследование Минэкономразвития, организации "Деловая среда" и Национального агентства финансовых исследований в мае показало, что начать предпринимательскую деятельность хотели бы 29% россиян, в основном это молодые люди в возрасте до 35 лет.

Среди основных барьеров, препятствующих началу своего дела, россияне тогда назвали недостаток денег для старта и высокую конкуренцию на рынке, а также отсутствие знаний и компетенций из различных сфер. Впрочем, хотя большинство россиян считает, что стать предпринимателем сложно (62%), каждый четвертый респондент полагает, что начать свое дело сейчас легче, чем 5 лет назад.

Исследование показало, что образ предпринимателя в сознании россиян проходит трансформацию от картин "дикого бизнеса", "челноков" и криминала в сторону образованного и предприимчивого человека, зарабатывающего на жизнь своим трудом.

Несмотря на это, Катырин советует руководствоваться принципом "доверяй, но проверяй". "Пока что не просматривается на горизонте возвращение тех времен, когда в России купеческое слово было крепче любой бумаги. Поэтому всегда надо иметь возможность доказать свою правоту", — убежден он.

"Я здесь, как вы заметили, не говорю о налогах, проблемах, отношениях с властью – это все индивидуально у каждого, и каждый предприниматель с этим сталкивается. Бояться не надо, но быть предусмотрительным и осторожным – это обязательно", — заключил глава ТПП.