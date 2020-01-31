МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Склонность российских потребителей экономить и сдержанно оценивать свои перспективы роста доходов связана с ситуацией в экономике РФ, однако здесь есть и психологический аспект – на настроениях людей могли сказаться слухи о девальвации рубля и действия ЦБ по ужесточению кредитной политики, считают эксперты. Перспективы восстановления индекса потребительского доверия к уровням 2015 года они оценивают по-разному.

Россияне все более пессимистично оценивают свои потенциальные доходы и готовы больше сберегать, чем тратить. Такой вывод можно сделать на основании индекса потребительского доверия в четвертом квартале 2019 года, подготовленного The Conference Board в сотрудничестве с Nielsen.

Индекс снизился после двух кварталов роста. "В четвертом квартале на 3 процентных пункта, до 21%, снизилось число тех, кто оптимистично оценивает свои перспективы на рынке труда. Больше всего сократилось количество респондентов, которые считают, что сейчас подходящее время, чтобы тратить деньги, — так думает только пятая часть опрошенных (20%, минус 4 процентных пункта)", — говорится в исследовании.

В конце прошлого года 78% респондентов сказали, что у них есть свободные деньги (средства, оставшиеся после удовлетворения базовых нужд), при этом 70% экономят на еде, одежде и развлечениях.

РАЗОЧАРОВАНИЕ И ЭКОНОМИЯ

Опрошенные "Прайм" эксперты по-разному оценили результаты исследования. "Снижение потребительского доверия в конце 2019 года является еще одним подтверждением разочарования населения отсутствием явных положительных изменений в экономике. В прошлом году вряд ли можно говорить о том, что негативные тенденции стагнации и снижения уровня жизни россиян были сломлены. Напротив, курс госполитики по ускорению роста "буксовал" из-за низких темпов реализации нацпроектов и проблем с их финансированием", — указал главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

Результаты данного опроса подтверждают сложную экономическую ситуацию в стране, согласен эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. ВВП вырос в 2019 году на 1,4% (2019 год), а реальные доходы увеличились всего на 0,8%. Причем, последние 3 года располагаемые доходы россиян стабильно уменьшались — в таких условиях ожидать роста уверенности потребителей в завтрашнем дне явно не стоит, полагает он.

"Более того, меняется сама модель поведения граждан: число "черри-пикеров" — людей, которые целенаправленно ищут магазины с спецпредложениями, достигло 19%, их количество увеличилось почти в 5 раз с 2014 года", — говорит эксперт.

Серьезных изменений в экономической политике государства в 2019 году не произошло, а значит и причин для увеличения потребительских расходов нет. Доля необеспеченных кредитов все еще растет быстрее, чем номинальные доходы, из-за чего отрицательный вклад обязательных выплат в показатель реальных доходов все еще высок — 0,6 пунктов.

ПСИХОЛОГИЯ ВОСПРИЯТИЯ

В свою очередь, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган считает, что индексы потребительского доверия – больше психология, восприятие респондентов, чем объективная ситуация в экономике.

В четвертом квартале российская экономика стала ощущать ускорение притока бюджетных средств и агрессивное смягчение Банком России монетарной политики, что привело к ускорению темпов роста. В итоге по итогам 2019 года ВВП вырос на 1,4% при прогнозе Минэкономразвития в 1,3%.

Положительная динамика наблюдалась и с располагаемыми доходами населения с учетом инфляции и на рынке труда – общая численность безработных с исключением сезонности снизилась на 44,5 тысяч человек, хотя незначительно выросла доля официально зарегистрированных безработных.

"Снижение оценки перспектив на рынке труда и склонности к тратам в исследовании The Conference Board — Nielsen может объясняться введением Банком России показателя долговой нагрузки, что усложнило возможность рефинансирования и получения новых кредитов, которые воспринимаются в качестве спасительного круга для тех, кто не уверен в своем будущем на текущей работе. Могли сыграть определенную роль и прогнозы резкого ослабления рубля в конце года, что наблюдалось прежде, с чем по старой памяти ассоциируется у населения возникновение проблем в экономике", — объясняет он.

ПЕРСПЕКТИВЫ

По-разному оценивают эксперты и перспективы роста индекса потребительского доверия в 2020 году. С учетом того, что основным фактором поддержки потребительских расходов россиян в прошлом году было вынужденное использование кредитных ресурсов, в текущих условиях, когда ЦБ РФ продолжает "охлаждение" рынка потребительского кредитования, вряд ли можно ожидать увеличения склонности населения к более активному потреблению, говорит Покатович. Склонность к совершению крупных покупок и приобретению товаров роскоши останется невысокой.

По его мнению, заявленных государством мер соцподдержки будет недостаточно для восстановления потребительского спроса. Реальные предпосылки для устойчивого роста потребительского доверия могут появиться в случае выхода экономики на траекторию роста 2%+, а также перехода уровня жизни россиян к стабильному улучшению, в том числе за счет мер государственной поддержки социальной сферы.

"По нашим оценкам, в 2020 году устойчивый рост потребительского доверия остается под сомнением, более реальными такие изменения выглядят в перспективе 2022-2023 года", — прогнозирует он.

Николаев считает, что жизнь большинства россиян, получающих, согласно исследованиям, порядка 38 тысяч рублей в месяц, вряд ли изменится. Основной фокус будет на текущем потреблении (продукты питания), но можно ожидать и незначительного роста более капитальных затрат за счет снижения стоимости кредитования.

Для ощутимого роста потребительского доверия потребуются качественные изменения в экономике: она должна увеличиваться темпами начала 2000-х, а именно 6-7% в год, которые больше подходят для отечественного уровня развития. Тогда как более-менее адекватные цифры по ВВП ожидаются лишь в 2021 году (3,1% — прогноз Минэкономразвития). Пока основной упор делается на национальные проекты, но эффект от них проявится лишь спустя 2-3 года. Если правительство не придумает дополнительных механизмов по стимулированию экономики, то остается только надеяться на рост нефтяных цен до 90-100 долларов за баррель. Учитывая текущую конъюнктуру: излишек сырья и переход на "зеленые" источники, подобный сценарий кажется маловероятным, рассуждает эксперт.

В свою очередь, Коган считает, что понижение индекса в четвертом квартале носит временный характер. Смена правительства, которое в первую очередь займется реализацией нацпроектов и увеличением социальных расходов, предусмотренных в послании президента, законодательное закрепление в конституции гарантий МРОТ не ниже прожиточного минимума – весомые факторы для того, чтобы индекс потребительского доверия от The Conference Board — Nielsen возобновил рост и переписал максимумы с 2015 года, заключил эксперт.