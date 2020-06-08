МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Пандемия коронавируса может ускорить замещение сетей третьего поколения более современными стандартами связи, однако 2G-устройства по-прежнему останутся актуальными, считают опрошенные РИА Новости крупнейшие российские сотовые операторы.

"Объективно пандемия ускорит запрос на цифровизацию, что придаст дополнительный импульс развитию новых технологий в телекоме и ИТ. Россия здесь не исключение из общего тренда. Что касается страновой специфики, то отрасль нуждается в поддержка государства, в первую очередь – в облегчении ряда регуляторных требований", — рассказали в пресс-службе МТС.

В "Вымпелкоме" (торговая марка "Билайн") считают, что пандемия коронавируса, а также обусловленные ей меры по самоизоляции и развитие формата удаленной работы и учебы, подталкивают телеком-индустрию всего мира к ускоренному решению вопроса с масштабным развертыванием 5G. "В России вопрос с частотами для пятого поколения связи стоит особенно остро. Мы видим, что за последнее время нагрузка на сети серьезно возросла, и есть все основания полагать, что такая динамика сохранится в дальнейшем. Внедрение 5G позволит перераспределить нагрузку с существующих сетей и справиться с дальнейшим ростом трафика. Но чтобы этот процесс прошел максимально быстро и эффективно, необходимо выделить для 5G именно те частоты, на которые ориентировано сейчас все мировое сообщество ("золотой диапазон")", — пояснили в пресс-службе оператора.

В МТС же считают, что сроки запуска сетей нового поколения на существующих частотах зависят от решений регуляторов, а также проникновения устройств и сервисов пятого поколения. Что касается других поколений связи — на протяжении нескольких лет "Билайн" продаёт исключительно 4G смартфоны, и доля 4G-абонентов неуклонно растет. С учетом этого текущие инвестиции компании сосредоточены на сетях 4G.

В "Мегафоне" рассказали, что в России, как и в других странах, частотный ресурс ограничен, при этом потребление мобильного интернет-трафика ежегодно растет на 30%. "Еще за несколько лет до пандемии "Мегафон" начал рефарминг частот – перевод из устаревших стандартов связи в сети 4G. Сегодня на стандарт 4G приходится почти 80% всего мобильного интернет-трафика в стране", — отметили в пресс-службе оператора.

3G ПРОТИВ 4G

Оператор Tele2 уже проводит рефарминг частот 3G под технологию LTE: в перспективе 3-5 лет возможен полный перевод частот 3G в диапазоне 2100 МГц под технологию LTE. "Однако рефарминг частот GSM возможен в более долгосрочной перспективе, поскольку на рынке остаются абоненты, которые продолжают пользоваться только стандартными голосовыми сервисами и не собираются менять привычек. Чтобы провести рефарминг частот GSM, необходимо насытить рынок конечным пользовательским оборудованием с поддержкой VoLTE (VoLTE Voice over LTE — технология передачи голоса по сети LTE — ред.)", — уточнили в пресс-службе.

Чтобы полностью провести рефарминг частот GSM, необходимо насытить рынок конечным пользовательским оборудованием с поддержкой VoLTE, пока такие девайсы относятся к категории премиальных смартфонов. "Когда проникновение устройств с поддержкой VoLTE достигнет высокого уровня и клиентская база будет готова, мы проведем рефарминг частот GSM под VoLTE. По нашему мнению, технология 4G выместит 3G быстрее, чем VoLTE – 2G", — пояснил собеседник агентства.

Вместе с тем, в МТС к концу первого квартала 2020 года проникновение смартфонов в сети достигло 76,1%, а проникновение мобильного интернета по базе увеличилось до 63,5%.

НЕТЛЕННАЯ 2G

Несмотря на развитие сетей более современного поколения, устройства стандарта 2G продолжают пользоваться популярностью. У абонентов и корпоративных пользователей "Мегафона" по-прежнему остается порядка 15 миллионов 2G-устройств. "Это обычные кнопочные телефоны, детские часы, различные GSM-модули для автосигнализаций, GPS-трекеры и прочие M2M-устройства. Такое количество устройств продолжает оставаться востребованным пользователями, поэтому стандарт 2G, вероятнее всего, проработает еще длительное время и будет выведен из эксплуатации даже позднее, чем 3G", — уточнили в компании.

В свою очередь, проникновение устройств 2G в сети Tele2 сокращается: в апреле их доля уменьшилась на 5 процентных пунктов год к году — до 20%. "Однако вымывание этих устройств из сети происходит медленнее аппаратов 3G, доля которых в апреле сократилась на 7 процентных пунктов год к году до 16%. Устройства 3G и 4G сравнимы по цене, поэтому пользователи интернета при замене аппаратов выбирают более продвинутые устройства LTE", — отметили в пресс-службе. По мнению оператора, альтернативы устройствам 2G практически нет – пользователи, которым телефон нужен исключительно для звонков, не видят смысла в их замене на более дорогие.

"Билайн" также продолжает обеспечивать поддержку 2G, чтобы абоненты — владельцы телефонов 2G-only также могли пользоваться связью. "Однако 2G-only телефоны в нашей сети постепенно заменяются устройствами с поддержкой 4G, поскольку сегодня 4G-смартфоны можно купить по цене до 3 тысяч рублей, а также воспользоваться маркетинговой акцией. Эти тенденции мы учитываем при развитии нашей сети", — пояснил собеседник агентства.