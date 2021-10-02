МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. "Газпром" существенно увеличил добычу и экспорт газа. Компания способна заполнить российские подземные хранилища и выполнить обязательства по поставкам газа перед европейскими партнерами. Глава "Газпрома" заявляет, что компания обладает резервными мощностями и может обеспечить спрос на газ во время пика потребления. Китай нашел выход из газового кризиса за счёт России

"ГАЗПРОМ" УВЕЛИЧИЛ ДОБЫЧУ И ЭКСПОРТ

По неофициальным данным "Газпром" увеличил добычу в январе-сентябре этого года до 378,1 миллиарда кубических метров — на 17,3% или на 55,7 миллиарда кубометров больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. По результатам девяти месяцев прирост добычи "Газпрома" превышает дополнительный объем, который ранее компания планировала добыть за весь 2021 год.

В сентябре 2021 года добыча достигла 40,8 миллиарда кубометров — на 12% больше, чем в сентябре прошлого года. Это также максимальный показатель для этого месяца за последние 13 лет — в сентябре 2008 года добыча составила 42,48 миллиарда кубометров.

Ранее начальник финансово-экономического департамента "Газпрома" (Департамент 816) Александр Иванников сообщил, что в этом году добыча вырастет более чем на 55 миллиардов кубометров и превысит 510 миллиардов кубических метров, что является максимальным показателем за последние десять лет.

"Газпром" наращивает экспорт в страны дальнего зарубежья. В январе-сентябре поставки увеличились относительно того же периода 2020 года на 15,3% или на 19,3 миллиарда кубометров, достигнув 145,8 миллиарда кубометров. В официально сообщении российской компании особо подчеркивается, что экспорт в страны дальнего зарубежья близок к рекордному показателю 2018 года, когда за первые 9 месяцев объем поставок составил 149,2 миллиарда кубометров. Fitch рассказало, сколько продлится период высоких цен на газ в Европе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в очередной раз подтвердил, что Россия полностью выполняет все свои обязательства перед европейскими партнерами в соответствии с подписанными соглашениями о поставках газа.

"Российская Федерация продолжает выполнять все свои обязательства, предусмотренные действующими контрактами… Претензии к России были и будут. Большая часть этих претензий, как мы знаем, достаточно политизирована, но мы остаемся верны нашим обязательствам", — сказал Песков, отвечая на вопрос может ли начало поставок в Венгрию по "Балканскому потоку" негативно отразится на проекте "Северный поток — 2".

По предварительным неофициальным данным, совокупная добыча газа в России за три квартала этого года достигла 560 миллиардов кубометров — на 12% или примерно 60 миллиардов кубометров больше по сравнению с тем же периодом 2020 года.

КОМУ НУЖЕН ГАЗ, ТОТ ЕГО ПОЛУЧАЕТ

Добыча газа в России растет в первую очередь благодаря увеличению внутреннего спроса на фоне восстановления экономики после пандемии коронавируса. Кроме того, "Газпрому" значительно увеличил закачку газа в подземные хранилища, запасы в которых сократились больше, чем ожидалось из-за холодной и затяжной зимы 2020-2021 года.

Западные эксперты признают, что добыча "Газпрома" выросла и находится на самом высоком уровне за последние десять лет, но весь дополнительный объем не покидает страну, а используется для увеличения запасов газа в российских подземных хранилищах. Аналитики инвестиционных банков Wood & Co. и Citigroup уверены, что закачка газа в российские подземные хранилища продолжится до конца октября, и только в ноябре "Газпром" сможет увеличить поставки в Европу.

Ранее сообщалось, что в подземные хранилища ежедневно закачиваются 325 миллиона кубометров газа. Западные эксперты считают, что примерно такой же объем "Газпром" поставляет в направлении Европы.

По оценке агентства Bloomberg, после прошлой зимы поземные хранилища "Газпрома" были заполнены всего на 16%. Последние годы после завершения отопительного сезона в них оставалось значительно больше газа — 35%-40% от их объема.

"Им нужно сначала заполнить свои хранилища", — уверен Дидье Ойо, заместитель главного исполнительного директора французской энергетической компании Engie — делового партнера "Газпрома".

Ойо отказался ответить на вопрос: обращалась ли его компания к "Газпрому" с просьбой увеличить поставки. Киев обвинили в "газовой наркомании" и в привычке "жить на халяву"

Французские партнеры не нуждаются в дополнительных поставках российского газа. По данным агентства Gas Infrastructure Europe, 29 сентября — за две недели до начала отопительного сезона — расположенные во Франции подземные хранилища газа были заполнены почти на 92%.

Большие запасы позволяют французскому правительству установить предельные тарифы на газ. Премьер-министра Франции Жан Кастекс объявил, что до апреля цена на газ для населения расти не будет и в стране сохранятся октябрьские тарифы.

Немецкая Uniper "получает из России максимальный объем", заявляет коммерческий директор этой компании Ниек Ден Холландер. "Газпром" поставляет газ Uniper в соответствии с долгосрочным соглашением.

"Добыча в Европе сильно сократилась в последние пару лет, поэтому сейчас остро стоит вопрос безопасности поставок газа и его доступности (для потребителей — прим. ред.)", — сказал в интервью Холландер во время проведения выставки и конференции Gastech в Дубаи.

СОМНЕНИЯ ИНВЕСТБАНКИРОВ НАПРАСНЫ

"Газпром" не располагает резервными мощностями для увеличения добычи прямо сейчас", — заявил Ильдар Давлетшин из Wood & Co. "Готовились неделю": Украина открыла сезон газовых провокаций

Кроме того, в этом инвестиционном банке полагают, что "Газпром" не может оперативно отреагировать на изменение рыночной ситуации и быстро увеличить добычу, поскольку компания очень большая, и для принятия решения руководством требуется слишком много времени.

Однако производственные показатели "Газпрома" за три квартала этого года опровергают заявление аналитика из Wood & Co.

В сентябре глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что резервные мощности компании в годовом выражении составляют 150 миллиарда кубометров. Этого объема достаточно, чтобы обеспечить спрос на газ во время пика потребления в зимние месяцы. По словам Миллера, резервные мощности приходится использовать в течение максимум 12 дней в году.

Иваников (Департамент 816) прогнозирует, что в этом году экспорт "Газпрома" в европейские страны и Турцию составит 183 миллиарда кубометров. Если западные партнеры российской компании нуждаются в дополнительных объемах российского газа, то они могут его получить. Для этого необходимо заключить соответствующее соглашение. Российская компания располагает надежным маршрутом для увеличения объема поставок европейским потребителям: газопровод "Северный поток — 2" построен и ожидает сертификации, которую должны провести европейские регуляторы.

"Северный поток — 2" мощностью 55 млрд куб. м/г проложен по дну Балтийского моря из России в Германию в обход сопредельных государств. В финансировании строительства этого газопровода принимали участие крупнейшие энергетические компании Европы, в том числе Uniper и Engie.