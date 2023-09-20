МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ, Татьяна Мишина. Польская политика в отношении Украины может существенно измениться. Варшава упрекает Киев в неблагодарности, грозит сократить поддержку беженцев и напоминает, что через республику идут военные поставки. Более того, если спор затянется, Варшава не поддержит вступление Украины в Евросоюз. Как вчерашние "друзья без границ" становятся врагами, разбирался "Прайм".

Спасение утопающего

В будущем у Украины и Польши не будет границ — ни политических, ни экономических, ни исторических. Именно такие планы полгода назад озвучил президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в Варшаву. Он обещал сделать для этого все, "во имя наших народов". Из рук своего коллеги Зеленский принял орден Белого Орла и, не скрывая эмоций, отметил, что таких теплых и близких отношений между соседями не было никогда.

Общие границы двух государств, действительно, стерлись. Во всяком случае, для сотен тысяч украинцев и миллионов тонн зерна. Вот только Варшаву эта тенденция устраивает все меньше.

Первый тревожный звонок прозвучал в августе. Стороны обменялись жесткими заявлениями, которые привели ко взаимному вызову послов в МИД. Такое отношение к своему представителю Варшаве не понравилось. Польский премьер Матеуш Моравецкий напомнил, что соседям стоит быть благодарнее "с учетом огромной поддержки, которую Польша оказала Украине".

От правящей партии "Право и Справедливость" звучали оценки и пожестче: "обнаглели", "играют с огнем". Полякам ответил замглавы Офиса президента Украины Андрей Сибига: пока страна "защищает ценности и безопасность всего свободного мира", у Киева пытаются что-то "вероломно выторговать".

К осени резкие высказывания начали звучать уже от первых лиц государства. На Генассамблее ООН президент Польши Анджей Дуда демонстративно изменил график, чтобы не проводить встречу с Зеленским. А потом и вовсе сравнил Украину с утопающим. "Каждый, кто когда-либо принимал участие в спасении утопающего знает, что он чрезвычайно опасен и может утащить на глубину…", — заявил Дуда во время общения с журналистами перед штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке.

Украина сейчас в очень сложной ситуации, поэтому "она хватается за все, что может". Однако Польша должна действовать в своих интересах и поступать так, чтобы защитить себя, подчеркнул Дуда: "Есть определенные деловые круги, желающие продавать зерно по минимальной цене. Мы должны от этого защищаться". Именно зерновой вопрос и стал катализатором конфликта.

Крестьянский бунт

С начала года в польских регионах, граничащих с Украиной, бастуют возмущенные аграрии. Они перекрывали трассы тракторами, проводили дни и ночи на пропускных пунктах. Пока миллионы тонн зерна местного производства пылились на складах, посредники скупали дешевый украинский товар.

Подразумевалось, что он пройдет транзитом по "маршрутам солидарности" в страны Африки и Ближнего Востока. Но вместо его путь заканчивался на прилавках польских магазинов. Только за 2022-й в республику завезли 2,1 миллиона тонн агропродукции — в 54 раза больше, чем годом ранее. В восемь раз вырос импорт рапса, в три раза — семян и масел. И это при том, что поляки сами производят эти культуры с избытком.

Фермеров, к тому же, возмущало, что поступающее зерно почти не проверяли на соответствие фитосанитарным нормам. В то время, как их самих терзали строгими регламентами. Со схожей проблемой столкнулись и аграрии Словакии, Болгарии, Венгрии, Румынии. В итоге правительства этих стран запретили импорт сельхозпродукции с Украины. Позже они отменили эти меры в обмен на решение Еврокомиссии установить сначала до 5 июня, а затем до 15 сентября эмбарго на поставки украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника.

И когда Еврокомиссия решила, что пора эти ограничения отменить, страны Восточной Европы предпочли нарушить рекомендации Брюсселя, но поберечь собственных аграриев. Венгрия, Словакия и Польша объявили об эмбарго на национальном уровне. При этом Варшава не запретила транзит — путь следования украинской продукции должен заканчиваться либо в морских портах республики, либо за ее пределами. Киев в ответ подал иск во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Поток военной помощи

При этом в Польше сейчас проживает несколько миллионов приезжих украинцев. Многие остановились в общежитиях и отелях, взвинтив стоимость аренды жилья минимум на 40 процентов — оплачивать квартиры по такой цене сложно даже местным жителям.

Специальный статус УКР (граждане Украины или их ближайшие родственники, оказавшиеся в республике после 24 февраля 2022-го) давал приезжим право на пособия. Суммы выходили немалые, и правительство постепенно сокращало денежные выплаты. За компенсацией расходов Варшава то и дело обращалась к ЕС. В итоге от пособий решили и вовсе отказаться. "Нет ничего, данного навсегда…", как отметил пресс-секретарь кабмина Петр Мюллер.

Однако, когда Варшава упрекает Киев в неблагодарности, вспоминает в первую очередь не о пособиях. Польша — это по сути логистический хаб для передвижения военной техники стран НАТО в зону спецоперации. Варшава отправила Киеву несколько сотен собственных танков (среди них и "Леопарды"), минимум сотню бронированных транспортных средств, десятки тысяч автоматов, множество боеприпасов, переносные ЗРК, современные самоходные гаубицы. Более того, именно Польша — главный ремонтный цех для восстановления украинской военной техники.

Такому сервису, как и пособиям, может прийти конец. Об этом прямо заявил заместитель министра иностранных дел республики Шимон Шинковский: "Мы хотим и дальше поддерживать Украину, но для этого нам нужно одобрение поляков. Если его не будет, мы не сможем оказывать Киеву помощь, как раньше". А если Киев продолжит нагнетать конфликт в аграрном секторе, то Варшава может расширить список запрещенных к ввозу товаров, добавил премьер-министр Польши Моравецкий. Заодно и перекрыть дорогу в Евросоюз.

Голос деревни

Столь жесткая риторика для Киева стала неожиданностью. "Это же манипуляции и шантаж", — оценила происходящее вице-премьер Украины по евроинтеграции Ольга Стефанишина. Польша и Украина всегда конкурировали на зерновом рынке, однако в нынешних условиях Киев ожидал "другого поведения" от Варшавы.

В ближайшее время противоречия по поводу агропродукции сгладить не получится — в середине октября в Польше пройдут парламентские выборы. Правящей партии предстоит тяжелая борьба за места в Сейме. Поэтому голоса деревни для нее критически важны. "В предвыборной кампании политики раскручивают тему защиты польских тружеников от хлынувшей продукции конкурентов и от евробюрократов. Они демонстрируют, что свои фермеры им дороже расчетов Брюсселя", — отмечает научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Станислав Кувалдин.

У Киева другой мотив: зерно — один из немногих оставшихся экспортных товаров, и стране важно его продавать. Но иск в ВТО произведет скорее медийный эффект, не став при этом серьезным инструментом давления на партнеров. "Участники спора получат трибуну для обмена претензиями, но это точно не приведет к быстрому решению проблемы. Судебное разбирательство может затянуться на долгие годы, — отмечает Кувалдин. — Стратегически для Украины это тупик".

Ответное эмбарго Киева на овощи и яблоки из Польши тоже не станет эффективным инструментом давления, уверен специалист: "Когда аналогичные меры принимала Россия, это нанесло существенный удар по польским аграриям — они потеряли большой экспортный рынок. А на Украину уходило лишь несколько процентов их продукции. Получится слегка уколоть некоторых производителей, но не более того".

Спор может затянуться и, несомненно, повлияет на отношениях двух стран. Но Варшава не позволит себе создавать стратегические препятствия для поддержания Украины как воюющей стороны, уверен собеседник "Прайма". Продолжение военного конфликта отвечает интересам самой Польши — республике это важно в контексте отношений с США, и как рычаг давления на Евросоюз.