МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Правительство Канады обвинило немецкий автоконцерн Volkswagen в нарушении канадского закона об охране окружающей среды по 60 пунктам.

"Девятого декабря 2019 года Volkswagen Aktiengesellschaft были предъявлены обвинения по 60 пунктам в нарушении канадского закона об охране окружающей среды 1999 года", — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте канадского правительства.

Предполагается, что автоконцерн незаконно импортировал в Канаду около 128 тысяч автомобилей. Эти машины не соответствуют установленным стандартам по выбросам, производимым транспортными средствами.

Судебное заседание назначено на пятницу, 13 декабря. Оно пройдет в Онтарио.