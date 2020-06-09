ВЛАДИВОСТОК, 9 июн — ПРАЙМ. Аналитики одной из крупнейших в России баз объявлений о продажах автомашин Drom.ru подсчитали, что спрос на электрокары в России вырос на треть со стартом беспошлинного импорта, сообщила РИА Новости пресс-секретарь портала Елизавета Олофинская.

Беспошлинный импорт электрокаров в Россию заработал с 4 мая 2020 года. Нулевая ставка действует по 31 декабря 2021 года и применяется при импорте электромобилей в странах Евразийского экономического союза, ограничений по возрасту электромобиля нет.

"Аналитики… подсчитали, что продажи электромобилей на "Дроме" выросли на 32% за месяц действия нулевой ставки. Общее количество предложений увеличилось на 30% по сравнению с февралем 2020 года", — сообщила Олофинская.

Она добавила, что самая популярная модель на рынке – это Nissan Leaf. За ним следуют бюджетный Mitsubishi Minicab MiEV и премиальный Jaguar I-Pace. С начала года больше всего электрокаров привезли в Приморский край (661), в Иркутскую область (142) и Краснодарский край (141).​ Кроме того, значительный рост предложений зафиксирован в Москве и Новосибирской области.

"Согласно нашей статистике, обнуление пошлин для электромобилей действительно простимулировало спрос. Переход на электропитание и отказ от бензиновых, дизельных двигателей – значимый тренд на мировом авторынке. Правда, в российской действительности выгода от отмены пошлины, скорее всего, сгладится мартовским скачком курса доллара", – процитировала собеседница агентства слова аналитика "Дрома" Евгения Поликутина.