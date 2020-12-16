МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. 16 декабря Государственная Дума приняла в третьем чтении поправки, упрощающие порядок обжалования штрафов за нарушения правил дорожного движения, зафиксированных видеокамерами. Информация об этом появилась на официальном сайте Госдумы РФ.

Теперь автомобилисты смогут оспорить штрафы с видеокамер через портал Госуслуг.

"Это избавит граждан от необходимости лично обращаться в уполномоченные органы и сделает процедуру обращения более доступной, поскольку водителю иногда проще оплатить штраф, чем тратить свое время на заполнение бумаг в подразделении", — пояснил председатель ГД Вячеслав Володин.

Он также подчеркнул, что "принятие законопроекта также позволит установить по всей стране единый порядок обжалования штрафных постановлений вне зависимости от того, кем оно вынесено — ГИБДД или специализированным учреждением".