2020-12-16T14:54:00+03:00
2020-12-16T14:56:17+03:00
2020-12-16T14:54:00+03:00
2020
https://1prime.ru/auto/20201216/832597875.html
Госдума упростила возможность обжалования штрафов с видеокамер ГИБДД
Авто
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
16 декабря Государственная Дума приняла в третьем чтении поправки, упрощающие порядок обжалования штрафов за нарушения правил дорожного движения, зафиксированных видеокамерами... ПРАЙМ, 16.12.2020
штрафы, гибдд, новости, бизнес, авто
https://1prime.ru/images/83259/78/832597872.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83259/78/832597872.jpg
https://1prime.ru/images/83259/78/832597862.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83259/78/832597862.jpg
https://1prime.ru/images/83259/78/832597843.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83259/78/832597843.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. 16 декабря Государственная Дума приняла в третьем чтении поправки, упрощающие порядок обжалования штрафов за нарушения правил дорожного движения, зафиксированных видеокамерами. Информация об этом появилась на официальном сайте Госдумы РФ.
Теперь автомобилисты смогут оспорить штрафы с видеокамер через портал Госуслуг.
"Это избавит граждан от необходимости лично обращаться в уполномоченные органы и сделает процедуру обращения более доступной, поскольку водителю иногда проще оплатить штраф, чем тратить свое время на заполнение бумаг в подразделении", — пояснил председатель ГД Вячеслав Володин.
Он также подчеркнул, что "принятие законопроекта также позволит установить по всей стране единый порядок обжалования штрафных постановлений вне зависимости от того, кем оно вынесено — ГИБДД или специализированным учреждением".