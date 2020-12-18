МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Стоимость батарей для электрокаров за последние десять лет рухнула на 89%, с $1110 до $137 за киловатт-час.

Как пишет агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов, это означает, что к 2023 году компании смогут продавать электромобили по тем же ценам, по каким продают обычные машины.

По мнению экспертов авторынка, стоимость батарей достигнет отметки в $101 за киловатт-час через уже через три года. Поясняется, что даже если цены используемое при производстве аккумуляторов (никель, кобальт, литий и другие) вернутся к максимумам 2018 года, то цены на батареи все равно через несколько лет будут ниже $100.

Агентство поясняет, что батарея является самой дорогой частью при производстве электромобиля. Именно на нее приходится около 30% от общей стоимости для конечного покупателя.

Так, крупнейший в мире производитель электрокаров, американский концерн Tesla, платит в среднем $115 за киловатт-час (год назад — $128).